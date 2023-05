Alexandra Ferguson

(CNN) — Un caza chino realizó una “maniobra innecesariamente agresiva” durante la intercepción de un avión espía estadounidense en el espacio aéreo internacional sobre el mar de China Meridional la semana pasada, informó este martes el ejército estadounidense en un comunicado.

El 26 de mayo, el caza chino J-16 cortó directamente delante del morro del avión de reconocimiento estadounidense RC-135 Rivet Joint, obligándolo a volar a través de la turbulencia de la estela del avión interceptor. En el video del incidente difundido por el Ejército de Estados Unidos, la turbulencia es evidente debido a la perturbación al avión estadounidense de su trayectoria de vuelo.

El RC-135 estaba llevando a cabo “operaciones seguras y rutinarias” en el espacio aéreo internacional, declaró el Mando Indo-Pacífico estadounidense (INDOPACOM, por sus siglas en inglés).

“Estados Unidos seguirá volando, navegando y operando, de forma segura y responsable, allí donde lo permita el derecho internacional, y la Fuerza Conjunta Indo-Pacífica de Estados Unidos seguirá volando en el espacio aéreo internacional con la debida consideración a la seguridad de todos los buques y aeronaves según el derecho internacional”, dice el comunicado del INDOPACOM.

La intercepción se produce en medio de las tensas relaciones entre ambos países tras el viaje de la expresidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, a la isla autónoma de Taiwán el pasado agosto y la decisión de Estados Unidos de derribar un globo espía chino que sobrevoló instalaciones militares estadounidenses sensibles en febrero.

CNN informó previamente que EE.UU. está tratando de organizar visitas de alto nivel a China por parte de altos funcionarios para retomar el diálogo con Beijing sobre cuestiones de fondo, pero este lunes el Pentágono dijo que China había rechazado una propuesta para que el Secretario de Defensa Lloyd Austin se reuniera con su homólogo Li Shangfu en el Foro de Seguridad del Diálogo de Shangri-La en Singapur esta semana.

Un funcionario de Defensa dijo a CNN este lunes que el rechazo de China a la oferta de EE.UU. para reunirse está “lejos de ser la primera vez que la República Popular China ha rechazado invitaciones para comunicarse” de funcionarios del Departamento de Defensa.

“Francamente, es solo la última de una letanía de excusas. Desde 2021, la RPC ha rechazado o no ha respondido a más de una docena de solicitudes del Departamento de Defensa para compromisos con líderes clave, múltiples solicitudes para diálogos permanentes y casi diez compromisos a nivel de trabajo”, dijo el funcionario.

En respuesta, la embajada china en EE.UU. cuestionó la sinceridad y la importancia de la invitación, señalando las sanciones impuestas por EE.UU. a funcionarios, instituciones y empresas chinas.

Sin embargo, otro alto funcionario de Defensa dijo este martes que la intercepción por parte de China de un avión espía estadounidense en el espacio aéreo internacional se estaba abordando “a través de los canales diplomáticos y militares apropiados y establecidos”.

En los últimos años, el mar de China Meridional se ha convertido en un importante punto de conflicto potencial en la zona de Asia-Pacífico. Esta estratégica vía fluvial no solo alberga vastos recursos pesqueros, petrolíferos y de gas, sino que por ella pasa aproximadamente un tercio del transporte marítimo mundial, con un valor de unos US$ 3,4 billones en 2016, según el Center for Strategic and International Studies’ China Power Project.

China reclama la jurisdicción histórica sobre casi la totalidad del vasto mar, y desde 2014 ha construido pequeños arrecifes y bancos de arena hasta convertirlos en islas artificiales fuertemente fortificadas con misiles, pistas de aterrizaje y sistemas de armamento, lo que ha desatado las protestas de los demás Estados reclamantes.

— Natasha Bertrand, Jennifer Hansler e Ivan Watson de CNN contribuyeron con este reportaje.

