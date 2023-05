By

May 10th, 2023

Rocío Muñoz-Ledo

(CNN) — El Gobierno de Biden implementará un nuevo programa de seguimiento para las familias migrantes puestas en libertad en Estados Unidos, con el objetivo de rastrearlas mientras enfrentan un proceso de deportación rápida, según múltiples fuentes familiarizadas con los planes. De acuerdo a estas personas, el proyecto incluye una medida que requeriría que permanezcan bajo confinamiento domiciliario.

La llamada Administración de Deportación Acelerada Familiar (FERM, por sus siglas en inglés) ubicará a ciertas cabezas de familia en condiciones alternas a la detención, como un monitor GPS en el tobillo, y les impondrá un toque de queda en cuatro ciudades, confirmó el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en un comunicado.

Los Angeles Times fue el primer medio en reportar sobre el programa.

Las familias igual tendrán la oportunidad de solicitar asilo bajo el nuevo programa y, si califican, pasarán por ese proceso. Ahora bien, las familias que no cumplan con la condición denominada miedo creíble podrán ser expulsadas de manera rápida, en un procedimiento conocido como “expulsión acelerada”, que les impediría entrar a Estados Unidos durante cinco años.

Este programa hace parte de las muchas iniciativas que el gobierno de Biden pondrá en marcha para intentar gestionar el flujo de inmigrantes en la frontera entre EE.UU. y México ––en este caso específico de familias–– luego de que el 11 de mayo a medianoche termine la implementación del Título 42, una política fronteriza de salud pública que empezó a regir en la pandemia de covid-19.

“[Operaciones de control y expulsión] se compromete a hacer cumplir las consecuencias migratorias de una manera segura y humana para aquellos que entran de manera irregular a Estados Unidos”, dijo Corey Price, director ejecutivo asociado de esta división de ICE, en un comunicado.

“Las familias no deben creer las mentiras de los traficantes. Al igual que los adultos solteros, los no ciudadanos que viajen con sus hijos y no tengan un motivo legal para permanecer en Estados Unidos serán expulsados rápidamente y se les prohibirá el reingreso durante al menos cinco años”, continuó el comunicado.

El año pasado, ICE puso a prueba un programa similar con inmigrantes que residían en Baltimore y Houston y estableció un toque de queda desde el anochecer hasta el amanecer.

Los funcionarios de la administración se apresuran para enfrentar un aumento significativo del número de migrantes que intentan cruzar a EE.UU., luego de que expire la implementación del Título 42, el cual permitió a las autoridades expulsar rápidamente a los migrantes que encuentran en la frontera.

El gobierno recibió fuertes críticas a principios de este año, luego de que se reportara que las autoridades evaluaban la posibilidad de reanudar la detención de familias, una práctica a la que había puesto fin bajo el mandato de Biden. Desde entonces, las autoridades mantienen que no hay planes para reanudar esta práctica.

Sin embargo, el elevado número de detenciones en la frontera en los últimos días pone de relieve el reto al que se enfrenta la administración.

Las autoridades fronterizas estadounidenses se encontraron con más de 10.000 migrantes a lo largo de la frontera sur de EE.UU. este martes, según un funcionario de Seguridad Nacional, lo que ya supera las estimaciones del gobierno para cuando terminara del Título 42.

Entre las nuevas medidas políticas que la administración planea implementar se encuentra una nueva norma de asilo que impedirá en gran medida a los migrantes que hayan pasado por otro país solicitar esta protección en Estados Unidos. La medida, propuesta a principios de este año, presumirá que los migrantes no pueden solicitar asilo en Estados Unidos si no han buscado primero refugio en un país por el que hayan transitado, como México, de camino a la frontera. Los migrantes que obtengan una cita a través de la aplicación CBP One estarán exentos, según las autoridades.

Jack Forrest, de CNN, contribuyó con este informe.

The-CNN-Wire

™ & © 2023 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.