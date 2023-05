By

May 1st, 2023

Rocío Muñoz-Ledo

(CNN) — Estados Unidos podría incumplir sus obligaciones tan pronto como el 1 de junio si el Congreso no atiende el límite de deuda antes de esa fecha, advirtió este lunes la secretaria del Tesoro, Janet Yellen.

“Después de revisar las facturas de impuestos federales recientes, nuestra mejor estimación es que no podremos seguir cumpliendo con todas las obligaciones del gobierno a principios de junio, y posiblemente sea tan pronto como el 1 de junio, si el Congreso no eleva o suspende el límite de deuda antes de esa fecha”, escribió Yellen en una carta al presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy.

La proximidad de este plazo aumenta la presión sobre el presidente Joe Biden y los legisladores republicanos de la Cámara de Representantes para intensificar sus discusiones sobre el techo de la deuda. Después de meses de estancamiento de las conversaciones, el mandatario llamó a los cuatro líderes del Congreso la tarde de este lunes y los invitó a una reunión el 9 de mayo.

Yellen advirtió que la fecha real en que el Tesoro agota su capacidad para pagar las cuentas del gobierno a tiempo y en su totalidad podría ser “unas semanas más tarde que estas estimaciones”. Señaló que es imposible precisar una fecha exacta ya que la cantidad de ingresos que recauda el gobierno federal y la cantidad que gasta es variable.

La funcionaria continuará actualizando al Congreso a medida que haya más información disponible, pero reiteró que es “imperativo” que los legisladores actúen lo antes posible.

“Hemos aprendido de los impases de límites de deuda pasados ​​que esperar hasta el último minuto para suspender o aumentar el límite de deuda puede causar un daño grave a la confianza de las empresas y los consumidores, aumentar los costos de endeudamiento a corto plazo para los contribuyentes y afectar negativamente la calificación crediticia de Estados Unidos”, escribió Yellen.

“Si el Congreso no aumenta el límite de la deuda, causaría graves dificultades a las familias estadounidenses, dañaría nuestra posición de liderazgo mundial y generaría dudas sobre nuestra capacidad para defender nuestros intereses de seguridad nacional”, continuó.

La Oficina de Presupuesto del Congreso también actualizó su pronóstico este lunes y dijo que existe un “riesgo significativamente mayor de que el Tesoro se quede sin fondos a principios de junio” debido a una recaudación de impuestos más débil de lo esperado. Originalmente había proyectado que el incumplimiento podría ocurrir entre julio y septiembre.

Alcanzar el techo de la deuda

Cuando Estados Unidos alcanzó su techo de deuda de US$ 31.400 millones en enero, Yellen informó al Congreso que el efectivo disponible y las “medidas extraordinarias” deberían durar al menos hasta principios de junio. Pero advirtió que la proyección estaba sujeta a una incertidumbre considerable.

Una variedad de pronosticadores estimaron que la llamada fecha X, cuando Estados Unidos entraría en incumplimiento, llegaría durante el verano o principios del otoño.

La probabilidad de un incumplimiento a principios de junio aumentó en las últimas semanas cuando los ingresos fiscales de abril fueron más débiles de lo esperado. Un trío de analistas emitió informes en los que advertían que la fecha de incumplimiento podría llegar pronto.

Sin embargo, un aumento de los ingresos fiscales la semana pasada llevó a dos analistas a revisar sus pronósticos para la segunda quincena de julio.

Si la recaudación de impuestos termina siendo suficiente para mantener al día las arcas del Tesoro hasta principios de junio, entonces es probable que el gobierno no entre en incumplimiento hasta mucho más tarde en el verano. La agencia recibirá otra inyección de fondos de los pagos de impuestos estimados del segundo trimestre, que vencen el 15 de junio, y de una medida extraordinaria que estará disponible a fines de ese mes.

Conversaciones en punto muerto

Biden les dijo a los líderes del Congreso, el líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer; el líder de la minoría del Senado, Mitch McConnell; el líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries; y McCarthy, que quiere discutir la necesidad de aprobar un proyecto de ley limpio para elevar el techo de la deuda.

La Casa Blanca mantiene su posición de que no negociará sobre el techo de la deuda.

La invitación se produce después de que McCarthy señalara este lunes que aún no había tenido noticias del presidente, casi una semana después de que la Cámara de Representantes aprobara su paquete para aumentar el techo de la deuda en US$ 1.500 millones. Sin embargo, el proyecto de ley también incluye recortes de gastos, requisitos laborales reforzados en programas de redes de seguridad y otras medidas que los demócratas no aceptarían.

Schumer envió una carta a sus colegas este lunes expresando la oposición de los demócratas del Senado al paquete de la Cámara de Representantes.

