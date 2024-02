By

Sofía Barruti

(CNN) — Uno de los pocos médicos que permanecen en el hospital Nasser en el sur de Gaza describió la situación de “desesperada y catastrófica” una semana después del asedio y ataque del complejo por parte de las fuerzas israelíes.

“Hemos estado sin electricidad, oxígeno, calefacción, apenas comida o agua… estamos completamente asediados”, dijo a CNN en una entrevista telefónica el Dr. Hatem Raba, médico general de Gaza.

“Estoy haciendo mi trabajo como médico, como enfermero, como limpiador. Trato a los pacientes, los alimento, les cambio los vendajes, hablo con ellos y los consuelo como lo haría un miembro de la familia. Estoy agotado”, añadió.

El hospital Nasser había sido el hospital en funcionamiento más grande del enclave antes de que las fuerzas israelíes lo atacaran este jueves después de días de intensos bombardeos.

Solo 11 de 36 hospitales funcionan siquiera parcialmente dentro de Gaza, dijo la semana pasada el portavoz del Ministerio de Salud palestino, Dr. Ashraf Al-Qidra.

CNN no puede verificar de forma independiente las afirmaciones de las FDI.

El Ministerio de Salud de Gaza dijo que las afirmaciones “no eran ciertas” y agregó que “los hospitales brindan servicios a los civiles en Gaza”.

Cuando las tropas israelíes atacaron el complejo el jueves pasado, ordenaron a los médicos y al resto del personal médico que abandonaran el hospital, se quedaran en ropa interior y esperaran en el frío durante horas antes de permitir que sólo cinco médicos regresaran y atendieran a los pacientes, dijo el Dr. Hatem a CNN. .

“Fue un momento humillante y degradante para mí como médico frente a mis colegas, frente a mi comunidad”, afirmó.

Las FDI no respondieron de inmediato a una pregunta de CNN sobre si habían obligado al personal médico a quitarse la ropa en el frío, pero el relato es similar a los informes de otros hospitales de Gaza en los que han entrado tropas israelíes.

Hospital Nasser en la ciudad de Khan Younis, Gaza, el 22 de diciembre de 2020. Abed Zagout/Agencia Anadolu/Getty Images

El Ministerio de Salud de Gaza dijo este domingo que alrededor de 70 trabajadores de la salud en el complejo médico fueron arrestados por las fuerzas israelíes y que 80 pacientes habían sido trasladados fuera del hospital a un lugar desconocido.

El Dr. Hatem dijo que era uno de los cinco médicos a los que se les permitió regresar y atender a los pacientes.

“Cinco médicos atendiendo a 150 pacientes, ¿te imaginas esto?” Dijo el Dr. Hatem. “Solo necesitamos tratamiento médico básico para la reanimación, para mantener a los pacientes con vida, eso es todo”,

Este martes, la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) informó que había trabajado con ambulancias de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de la Sociedad de la Media Luna Roja Palestina (PRCS) para evacuar a 21 pacientes heridos del hospital Nasser a dos hospitales de campaña. en Rafá. Este domingo y el lunes, 32 pacientes en estado crítico fueron evacuados del hospital Nasser, dijo OCHA .

El Dr. Hatem dijo que había pedido a los soldados israelíes que evacuaran a todos los pacientes restantes a otro hospital para que pudieran recibir el tratamiento adecuado, pero se negaron.

“Los pacientes mueren todos los días. La situación es muy mala y difícil”, afirmó.

Un paciente es subido a una ambulancia de la Sociedad de la Media Luna Roja Palestina en el hospital Nasser en Khan Younis, Gaza, el 19 de febrero de 2024. OMS

Desde la incursión israelí, seis de sus propios pacientes han muerto, mientras que 10 permanecen en la unidad de cuidados intensivos (UCI). Este sábado, un cirujano palestino atrapado dentro del hospital Nasser advirtió que todos los pacientes de la UCI morirían, una perspectiva sombría que el Dr. Hatem anticipa.

“Nunca en mi vida he orado para que un paciente sobreviva, porque como médico, es mi responsabilidad salvarle la vida. Pero ahora, el destino de mis pacientes no está bajo mi control, porque no tengo suficientes suministros ni el equipo que necesito para cuidarlos. Estoy orando y llorando”, dijo.

Esta es una historia en desarrollo y será actualizada.

