(CNN Español) — En 2024 llegan grandes estrenos en el cine y la televisión. Tendremos regresos altamente esperados como “Dune”, “Beetlejuice” y “Joker”, y también nuevas producciones como “Avatar”, “Zorro” y “El Pingüino”.

A continuación, te presentamos algunos de los nuevos filmes y series de TV que se estrenan en 2024.

Netflix

“Avatar: The Last Airbender”

Uno de los estrenos más esperados de 2024. Se trata de una serie en formato live-action que llegará el 22 de febrero al gigante del streaming Netflix y que traerá de vuelta las aventuras de Aang, Katara, Zuko, Toph, Sokka y compañía.

“Rebel Moon (Parte dos): La guerrera que deja marcas”

La segunda parte de la saga de ciencia ficción de Zack Snyder se estrenará el 19 de abril.

“Bridgerton” temporada 3

La nueva temporada de una de las series favoritas de Netflix llega en 2024. Se dividirá en dos partes: la parte 1 llegará el 16 de mayo y la parte 2 se estrenará el 13 de junio.

“The Witcher: Sirens of the Deep”

Si bien habrá que esperar todavía para la temporada 4 de “The Witcher”, la serie tendrá en 2024 una expansión de su universo con el estreno a finales de año de la película animada “The Witcher: Sirens of the Deep”.

“You” temporada 5

Con el estreno de la temporada 5 llegará el final de “You”, una de las favoritas del público de Netflix. En marzo de 2023, la empresa de streaming anunció que la quinta temporada se estrenará en 2024, sin especificar fecha.

Amazon

“The Boys” temporada 4

Es una de las series más populares de Amazon Prime Video. A inicios de diciembre, la empresa anunció que la temporada 4 de esta serie regresa en 2024, sin dar más detalles.

“Invencible” temporada 2 parte 2

El esperado regreso de “Invencible”, luego de su estreno en 2021, llegó en noviembre de 2023 con el estreno de la temporada 2. Sin embargo, se decidió dividir esta temporada en dos, así que tendremos más de esta serie animada a principios de 2024 con la llegada de la parte 2 de la segunda temporada.

“Zorro”

La historia del “Zorro” llega a la pantalla chica en forma de serie a Prime Video. Esta producción en español de Amazon está programada para estrenarse el 19 de enero.

HBO

“La casa del dragón” temporada 2

Luego de un año de descanso completo en 2023, la historia secundaria de “Game of Thrones” vuelve en 2024 con su segunda temporada.

“El Pingüino”

Tras el estreno de “The Batman” en 2022, llegará en 2024 una nueva entrega de este nuevo universo del hombre murciélago, en forma de serie y centrado en el personaje del Pingüino interpretado por Colin Farrell.

“True Detective: Tierra nocturna”

Han pasado cuatro años desde el estreno de la temporada tres de “True Detective”. Ahora, los seguidores de la serie por fin tendrán un regreso con el estreno el 14 de enero de “Tierra nocturna”.

“Dune Parte 2”

La continuación de la entrega épica de ciencia ficción “Dune” llegará a los cines el 1 de marzo de 2024. Estaba pactada para estrenarse el 15 de marzo, pero el estreno se adelantó al primer día de este mes. Primero va a la pantalla grande y luego se espera su estreno en HBO Max.

“Furiosa: A Mad Max saga”

El mundo creado por George Miller estará de vuelta en 2024 con el estreno de “Furiosa”, que será protagonizada por Anya Taylor-Joy y Chris Hemsworth. Como en otras producciones, se estrena primero en cines y luego se espera que llegue a HBO Max, ya que, como “Dune”, se trata de una producción de Warner Bros.

“Beetlejuice 2”

Uno de los regresos con más expectativa de 2024 es “Beetlejuice”, que se estrenó en 1988 y vuelve con parte del elenco original para la segunda parte. La nueva entrega llega en septiembre. Al igual que otras entregas de Warner Bros., primero se estrena en el cine y luego llegaría al streaming.

“Joker: Folie à Deux”

Joaquin Phoenix estará de vuelta como el Joker el 4 de octubre de 2024 con el estreno de la secuela “Joker: Folie à Deux”. La primera entrega de la saga llegó en 2019. Ahora, en el nuevo filme, podremos ver a Lady Gaga como Harley Quinn.

Disney+

“Echo”

El universo cinematográfico de Marvel sigue su curso. En los primeros días de 2024 (10 de enero), se estrena la serie “Echo”, la cual es una historia alterna a la película de “Hawkeye” de 2021.

“El Reino del Planeta de los Simios”

El 24 de mayo de 2024 se estrena una nueva entrega de la saga del “Planeta de los Simios”. El filme llega primero a los cines y luego se estrena en Disney+.

“Intensamente 2”

La popular película de Disney Pixar “Intensamente” finalmente estrena su segunda parte en junio de 2024. Primero llega a los cines y después llega a la plataforma de Disney+.

“Deadpool 3”

Quizá es el estreno más esperado de Marvel en 2024. “Deadpool” se ha convertido en una de las sagas consentidas del universo de los superhéroes y la tercera entrega de esta película se estrena el 26 de julio en EE.UU., como reveló el protagonista del filme, Ryan Reynolds.

Universal

“Kung Fu Panda 4”

La primera película de esta saga llegó en el ya lejano 2008. En 2024, 16 años después del estreno, se estrenará el cuarto filme del panda más querido de los estudios Universal.

Bonus: “Godzilla y Kong: El nuevo imperio”

Agregamos esta película como un extra en el listado. Se trata de la continuación de “Godzilla vs. Kong” de 2021 y está a cargo de Warner Bros., por lo cual se espera su salida primero en cines el 12 de abril y luego en streaming.

