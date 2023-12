By

(CNN) — Fue el año en el que Taylor Swift y Beyoncé lanzaron giras mundiales, Olivia Rodrigo estrenó su álbum “GUTS” y Jason Aldean se sumó a la controversia por la guerra cultural en el género country. Pero según el resumen anual de Google Year in Search, fue un dúo japonés de música synth el que realmente despertó la curiosidad de los amantes de la música de todo el mundo en 2023.

En una era en la que el K-pop ha estado a la vanguardia de las exportaciones musicales de Asia durante años, Yoasobi, que combina pegadizas pistas de sintetizador con espectáculos eléctricos en vivo y tradiciones anime, está liderando un renacimiento del J-pop.

Su tema “Idol (アイドル)” apareció en una de las series de anime más importantes del año, “Oshi no ko”, y desató una tendencia de baile en TikTok japonés, llevándolo a la cima de la lista anual de Google en la categoría de canciones global.

Las canciones no son necesariamente las “más buscadas” en Google. Pero la lista identifica las consultas de búsqueda que experimentaron altos picos de tráfico durante un período sostenido en comparación con el año anterior y, por lo tanto, ofrece una ventana a los temas que se convirtieron en zeitgeists, tendencias del momento.

Es el segundo año consecutivo que un artista de Asia encabeza la lista mundial después de que la cantante indonesia Keisya Levronka encabezara la categoría de canciones de 2022.

Formado durante la pandemia de coronavirus como un proyecto de estudio y liderado por el vocalista Ikura y el productor Ayase, el dúo Yoasobi es conocido por sus canciones inspiradas en cuentos.

Su sencillo debut, “Yoru ni Kakeru”, está basado en un cuento original de Mayo Hoshino, titulado “Thanatos no yuuwaku” (Tentación de Thanatos), sobre un joven que se enamora de una mujer que intenta suicidarse repetidamente.

“Yoru ni Kakeru” encabezó la lista Hot 100 de Billboard Japón durante seis semanas no consecutivas y se convirtió en la primera canción en recibir una certificación de transmisión diamante de la Asociación de la Industria de la Grabación de Japón, reconociendo que la canción había sido reproducida al menos 500 millones de veces.

Sus shows en vivo, respaldados por una banda, son famosos por el uso desenfrenado de láseres y vertiginosas proyecciones digitales.

Otros dos representantes de Asia llegaron a la lista de los 10 mejores de Google en la categoría de canciones globales.

A Yoasobi se unió el grupo femenino de K-pop Fifty-Fifty, cuyo debut en coreano-inglés, “Cupid”, fue la quinta canción más buscada en tendencia.

La canción saltó a la fama mundial en parte gracias a su versión “Twin”, grabada íntegramente en inglés. Fifty-Fifty, que debutó apenas el año pasado, se convirtió en el grupo de K-pop que más rápido entró en la lista Billboard Hot 100 de Estados Unidos con “Cupid”.

El sencillo “Seven” del excantante de BTS Jung Kook, con el rapero estadounidense Latto, completó la representación asiática en la lista en el puesto número 10.

Lanzado después de que la popular banda coreana anunciara que se centraría en proyectos individuales, “Seven” debutó en la cima del Billboard Hot 100 y Global 200 de EE. UU., convirtiéndose en la canción que más rápido alcanzó los mil millones de reproducciones en Spotify.

También hubo una versión con letras más explícitamente sexuales, algo poco común en el mundo tradicionalmente más conservador del K-pop, lo que contribuyó al factor de shock de la canción y a su viralidad en internet.

Detrás de “Idol” de Yoasobi en el puesto número 2 a nivel mundial estaba la controvertida canción “Try That in a Small Town” de Jason Aldean, y “BZRP Music Sessions #53”, la canción viral de Shakira dirigida a su ex Gerard Piqué.

Otras canciones que lideran las consultas de búsqueda de tendencias en 2023 incluyen “Rich Men North of Richmond” en el puesto 8. El lamento de Oliver Anthony por la clase trabajadora y la rabia contra la élite política de Washington se convirtió en la primera canción de un artista sin historial en las listas en alcanzar el puesto 1 en cartelera.

