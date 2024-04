urielblanco

(CNN) — El Senado aprobó este martes un paquete de ayuda exterior que incluye dinero para Ucrania, Israel y la región Indo-Pacífica.

La Cámara de Representantes aprobó el paquete de ayuda, en forma de cuatro proyectos de ley independientes, el sábado, meses después de que el Senado aprobara por primera vez una legislación con ayuda para Ucrania e Israel.

La nueva legislación -que ya fue firmada por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden- también incluye una serie de prioridades del Partido Republicano de la Cámara de Representantes, como las sanciones a Irán, la confiscación de activos soberanos rusos congelados y una medida que podría llevar a la prohibición de TikTok en todo el país.

Mientras el ejército ucraniano espera la ayuda militar de EE.UU., Rusia sigue avanzando en el este de Ucrania

La ayuda a Ucrania, Israel y la región del Indo-Pacífico asciende a unos US$ 95.000 millones -la misma cantidad que habría proporcionado el anterior proyecto de ley del Senado aprobado en febrero-, con el ajuste de que US$ 10.000 millones de la ayuda económica a Ucrania se conceden en forma de préstamo reembolsable.

Esto es lo que incluye el paquete de ayuda exterior, según los resúmenes facilitados por los republicanos de la Cámara de Representantes:

Casi US$ 61.000 millones para Ucrania

La legislación incluye un total de casi US$ 61.000 millones para ayudar a Ucrania y a otros países de la región a luchar contra Rusia, más o menos lo mismo que se incluyó en el anterior proyecto de ley del Senado.

De ese total, unos US$ 23.000 millones se destinarían a reponer las armas, arsenales e instalaciones estadounidenses, y más de US$ 11.000 millones financiarían las actuales operaciones militares de Estados Unidos en la región.

Casi US$ 14.000 millones incluidos en el proyecto de ley ayudarían a Ucrania a comprar sistemas avanzados de armamento y otros equipos de defensa.

Más de US$ 26.000 millones para Israel

El paquete proporcionaría US$ 26.400 millones para ayudar a Israel, especificando que los fondos son para apoyar “su esfuerzo para defenderse de Irán y sus representantes, y para reembolsar las operaciones militares de EE.UU. en respuesta a los recientes ataques”, según un resumen de la legislación.

La financiación incluye US$ 4.000 millones para los sistemas de defensa antimisiles del Domo de Hierro y David’s Sling, y US$ 1.200 millones para el sistema de defensa Iron Beam, que contrarresta las amenazas de morteros y cohetes de corto alcance.

También proporcionaría US$ 4.400 millones para reponer los artículos y servicios de defensa proporcionados a Israel y US$ 3.500 millones para la adquisición de sistemas avanzados de armamento y otros artículos a través del Programa de Financiación Militar Extranjera. Además, proporcionaría flexibilidad adicional para las transferencias de artículos de defensa a Israel procedentes de las reservas de EE.UU. en otros países y prohibiría el envío de fondos a la Agencia de Naciones Unidas para la población refugiada de Palestina en Oriente Próximo, o UNRWA, que apoya a los refugiados palestinos y ha sido objeto de críticas después de que Israel alegara que parte de su personal estuvo implicado en el ataque de Hamas del 7 de octubre.

También se incluyen US$ 9.200 millones en ayuda humanitaria -incluidos alimentos de emergencia, refugio y servicios básicos- para poblaciones que sufren crisis.

En comparación, el anterior proyecto de ley del Senado habría proporcionado US$ 14.100 millones en ayuda a Israel, incluidos fondos para sistemas de defensa antimisiles y financiación militar extranjera para ayudar a Israel a restablecer la seguridad territorial y la disuasión, y US$ 9.200 millones en ayuda humanitaria.

Más de US$ 8.000 millones para la seguridad en el Indo-Pacífico

El paquete incluye US$ 8.100 millones para contrarrestar las acciones de China en la región Indo-Pacífica. Incluye US$ 3.300 millones para desarrollar infraestructuras submarinas; US$ 2.000 millones en financiación militar exterior para Taiwán y otros aliados clave; y US$ 1.900 millones para reponer artículos y servicios de defensa suministrados a Taiwán y a socios regionales.

El anterior proyecto de ley del Senado contenía disposiciones muy similares para reforzar la seguridad en la región.

Posible prohibición de TikTok

¿Qué consecuencias podría traer la prohibición de TikTok en EE.UU.? 2:52

Una de las disposiciones más controvertidas del paquete podría ser la prohibición a escala nacional de TikTok, la popular aplicación de redes sociales vinculada a China.

Una versión anterior del proyecto de ley sobre TikTok fue aprobada por la Cámara en marzo. Al incluirla en el paquete de ayudas, los republicanos de la Cámara esperaban forzar al Senado a una votación rápida sobre una medida que, según sus partidarios, es necesaria para proteger los datos personales de los estadounidenses frente al Gobierno chino. Los que se oponen, entre ellos TikTok y una serie de grupos de la sociedad civil, argumentan que el proyecto de ley corre el riesgo de violar los derechos de la Primera Enmienda de los usuarios de TikTok.

La legislación aprobada el martes establece un plazo de nueve meses para que la empresa matriz china de la aplicación, ByteDance, venda la empresa de redes sociales. Si no cumple el plazo, TikTok quedaría prohibida en las tiendas de aplicaciones estadounidenses. El plazo propuesto es superior a los aproximadamente seis meses contemplados en la legislación anterior. Y daría al presidente la opción de ampliar el plazo otros 90 días si determina que ha habido progresos hacia la venta.

Los cambios parecen dirigidos a abordar las preocupaciones de algunos senadores de que el plazo original de seis meses puede haber sido demasiado corto.

Sanciones a Irán y activos rusos

La legislación también contiene lo que el presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, Michael McCaul, llama “las sanciones más exhaustivas contra Irán que el Congreso ha aprobado en años”.

Impondría sanciones a los puertos y refinerías que reciban y procesen petróleo iraní y a cualquiera que participe en actividades cubiertas por el embargo de misiles impuesto por la ONU a Irán, que expiró el año pasado, o en el suministro o venta de misiles y drones iraníes. También restringiría aún más la exportación de bienes y tecnología de origen estadounidense a Irán.

Estados Unidos lidia con una “nueva ecuación” de ataques directos entre Irán e Israel

Además, la legislación facultaría al poder ejecutivo para confiscar y transferir a Ucrania activos rusos congelados en Estados Unidos para ayudarla en su lucha y reconstrucción. El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, dijo que considera la medida -conocida como Ley REPO- como una forma de ayudar a Ucrania.

Altos funcionarios del Gobierno de Biden también trabajan con los aliados del G7 -que incluye a Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, el Reino Unido y la Unión Europea- para explorar la novedosa estrategia de asistencia a Ucrania, que requeriría la aprobación del Congreso. La gran mayoría de los activos del banco central ruso congelados por el G7 y la UE están en manos de la UE, y Estados Unidos solo tiene en su poder unos US$ 5.000 millones, según dijeron funcionarios a CNN.

Además, el paquete impondría sanciones obligatorias a Hamas, la Yihad Islámica Palestina y otros grupos terroristas palestinos.

Lauren Fox, Haley Talbot, Melanie Zanona y Natasha Bertrand, de CNN, contribuyeron a este informe.

