By

Carolina Calero

(CNN) — La gigantesca mancha de algas que se ha ido acumulando en las playas de la costa de Florida, y que suponen un riesgo para la vida marina, la salud respiratoria humana y el turismo, podría conllevar una amenaza añadida: bacterias causantes de enfermedades.

El sargazo, una variedad específica de alga marina, lleva mucho tiempo formando grandes floraciones en el océano Atlántico, y los científicos han reportado grandes acumulaciones desde 2011. Sin embargo, la floración de este año, que duplica la anchura de Estados Unidos, es la mayor de la historia y abarca más de 8.047 kilómetros desde las costas de África hasta el Golfo de México.

Cuando se encuentra a la deriva en el mar, el sargazo puede servir de hábitat, proporcionando alimento y protección a animales como peces, mamíferos, cangrejos y aves marinas, según el Sargassum Information Hub, un proyecto conjunto de varias instituciones de investigación del alga.

Pero cuando se acumula y empieza a descomponerse en la costa, puede haber inconvenientes. La interacción entre el sargazo, los desechos marinos de plástico y las bacterias del género Vibrio “crea la tormenta ‘patógena’ perfecta que tiene implicaciones tanto para la vida marina como para la salud pública”, según un comunicado de prensa de un estudio publicado en mayo en la revista Water Research.

Los investigadores que realizaron el estudio, la mayoría de ellos afiliados a la Universidad Atlántica de Florida, exploraron un escenario sobre el que se sabía poco: si las bacterias Vibrio, incluida la variedad comúnmente conocida como bacteria comecarne, que colonizaban el sargazo y los desechos plásticos podían infectar a los humanos.

Riesgos de las bacterias Vibrio

La bacteria Vibrio está presente de forma natural en algunas aguas costeras y alcanza mayores concentraciones cuando las temperaturas del agua son más cálidas, entre mayo y octubre, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC por sus siglas en inglés). De las más de 100 especies de Vibrio, unas 12, las más comunes en EE.UU. son Vibrio vulnificus, Vibrio parahaemolyticus y Vibrio alginolyticus, pueden causar una enfermedad humana conocida como vibriosis.

Según los CDC, las personas pueden contraer vibriosis por comer marisco crudo, poco cocinado o mal almacenado, especialmente ostras, o cuando una herida abierta queda expuesta a agua salada o salobre, una mezcla de agua dulce y salada.

Vibrio vulnificus es la especie que puede causar las infecciones carnívoras, conocidas como fascitis necrotizante. “Cuando hablamos de comedores de carne, no es como si pudieras rastrear esto y luego estuvieras viendo cómo se te caen los dedos, como una lepra”, dijo Jae Williams, secretario de prensa del Departamento de Salud de Florida, que no participó en el reciente estudio. “Se está comiendo tus órganos de adentro hacia afuera. Eso es lo que se deteriora”.

Para estudiar los posibles riesgos para el ser humano relacionados con el océano, los investigadores aislaron 16 variedades de colonias de Vibrio de larvas de anguila, residuos marinos plásticos, sargazos y agua de mar tomada de los mares Caribe y de los sargazos del Atlántico Norte.

Un nuevo antibiótico, descubierto con ayuda de la inteligencia artificial, puede derrotar a una superbacteria peligrosa

“Nuestro trabajo de laboratorio demostró que estos Vibrio son extremadamente agresivos y pueden buscar el plástico y adherirse a él en cuestión de minutos”, afirmó en un comunicado de prensa la autora principal del estudio, Tracy Mincer, profesora adjunta de Biología del Instituto Oceanográfico Harbor Branch de la Universidad Atlántica de Florida. “También descubrimos que hay factores de adhesión que los microbios utilizan para adherirse a los plásticos, y es el mismo tipo de mecanismo que utilizan los patógenos”.

Los autores no encontraron bacterias comecarne en las muestras de sargazo, pero eso no descarta que las bacterias estén presentes en cualquier sargazo que no analizaron, dijo la coautora del estudio Linda Amaral-Zetter, catedrática de microbiología marina de la Universidad de Amsterdam, a través de correo electrónico.

Según Williams, lo más probable es que la bacteria Vibrio vulnificus se encuentre en el agua salobre de los sargazos o sus alrededores, y no en los propios sargazos.

“No es que las algas en sí sean perjudiciales para los humanos, sino que crean un entorno que puede ser perjudicial para los humanos”, dijo Williams. A medida que el sargazo se desplaza por el mar, recoge todo lo que encuentra a su paso, lo que puede incluir basura, desechos o vida marina muerta o en descomposición.

Las algas Sargassum se amontonan a lo largo de la orilla en una playa de Cancún, estado de Quintana Roo, México, el 23 de mayo de 2023. (Foto de DANIEL SLIM/AFP via Getty Images)

A medida que el sargazo llega a la costa, también retiene cierto grado de agua, y esta combinación al calor del sol de Florida crea el entorno perfecto para el cultivo de la bacteria Vibrio, explicó Williams.

“Esto no es, como, otra (preocupación a escala covid) de ninguna manera”, dijo Williams. “El cielo no se está cayendo. Francamente, esto es solo una especie de solidificación y reiteración lo que las agencias estatales han dicho durante meses, si te mantienes alejado de ella, es fácilmente evitable”.

Evitar las bacterias en las playas

El hallazgo del estudio relacionado con la bacteria Vibrio en el plástico es preocupante porque, si los fragmentos de plástico son lo bastante afilados, pueden producir cortes, afirma Williams. La bacteria Vibrio puede penetrar incluso a través de heridas leves, como cortes, rasguños, arañazos, piercings recientes, tatuajes nuevos o incisiones quirúrgicas.

La vibriosis no es contagiosa, pero causa unas 80.000 enfermedades al año en EE.UU., según los CDC. Más de la mitad de ellas se deben a la ingestión de alimentos contaminados, y Vibrio parahaemolyticus es la especie responsable de 45.000 de estos casos.

Las infecciones por Vibrio vulnificus son poco frecuentes, según el Departamento de Salud de Florida. Hasta el 2 de junio, el estado ha registrado 10 casos de infecciones por Vibrio vulnificus este año, dos de ellos mortales. El repunte del año pasado, que ascendió a 74 casos y 17 muertes, se debió a los efectos del huracán Ian.

Aunque el riesgo de infección por Vibrio vulnificus es bajo, si se contrae los efectos pueden ser severos. Según los CDC, esta infección puede causar enfermedades graves que a veces llevan a cuidados intensivos o a la amputación de extremidades. Alrededor de 1 de cada 5 personas infectadas por Vibrio vulnificus muere, a veces uno o dos días después de enfermar.

Teniendo en cuenta todas estas preocupaciones, ni las personas ni los animales domésticos deben jugar en el sargazo o en charcos de marea estancada con sargazo, especialmente si estas zonas huelen mal, recomendó Williams. Tampoco hay que sentarse cerca del sargazo, ya que el gas que emiten las algas en descomposición -sulfuro de hidrógeno- es tóxico y puede causar problemas respiratorios si se ingiere.

Si no tienes ninguna herida abierta, no deberías tener problemas para nadar en océanos con sargazo, ya que ese entorno es agua salada en movimiento en lugar de agua salobre, añadió. Pero si ves pasar un grupo, aléjate de él. No nades en aguas que parezcan sucias.

¿Cómo detectar bacterias peligrosas en la playa?

Si tienes heridas abiertas y debes vadear el sargazo por cualquier motivo, cubre tus heridas con vendas impermeables, aconsejan Williams y los CDC. Después, descúbrelas inmediatamente y desinféctalas a fondo.

Si después de visitar una playa cargada de sargazo “no te encuentras bien uno o dos días más tarde, aunque sea algo leve -como dolor de cabeza, fiebre o dolor de estómago-, acude al médico”, añadió Williams. Según los CDC, las personas infectadas por Vibrio vulnificus también pueden sufrir mareos, náuseas o vómitos, problemas de equilibrio, diarrea, escalofríos, presión arterial baja o lesiones cutáneas ampollosas.

La vibriosis es tratable, “pero tiene que tratarse muy pronto”, afirmó Williams. “No hay que perder el tiempo”.

