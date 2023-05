Juan Pablo Elverdin

(CNN) — Francisco Oropesa, el hombre sospechoso de matar a tiros a cinco personas en una casa vecina en Texas, incluyendo un niño de 9 años y su madre, fue capturado este martes por la noche después de una pista que ayudó a llevar a las autoridades a su paradero, poniendo fin a una búsqueda de un día de duración para el fugitivo, anunciaron las autoridades.

El sheriff del condado de San Jacinto, Greg Capers, informó este martes que, finalmente, las fuerzas del orden le encontraron escondido bajo una pila de ropa sucia en el armario de una casa situada a pocos kilómetros de la residencia de Cleveland (Texas) donde se produjo el ataque.

La oficina del sheriff del condado de San Jacinto dijo que el sospechoso fue descubierto en la localidad de Cut and Shoot, pero la oficina del FBI en Houston tuiteó que fue hallado en la vecina ciudad de Conroe.

Oropesa —de nacionalidad mexicana— está acusado de matar a tiros a cinco personas el viernes después de que se le pidiera que dejara de disparar su rifle al aire libre cerca de una casa vecina.

Wilson García, cuya esposa e hijo murieron en el ataque, dijo a CNN que él y otras dos personas habían pedido que Oropesa se trasladara a disparar al otro lado de su propiedad porque los disparos estaban despertando al bebé de García. Pero el sospechoso se negó, dijo, y pronto cargó contra la casa donde estaba reunida la familia de García y llevó a cabo el ataque mortal.

Las víctimas, todas de nacionalidad hondureña, fueron identificadas como la esposa de García, Sonia Argentina Guzmán, de 25 años, y su hijo Daniel Enrique Laso-Guzmán, de 9 años; Diana Velázquez Alvarado, de 21 años; Julisa Molina Rivera, de 31 años, y José Jonathan Cásarez, de 18 años.

“Estamos muy contentos”, dijo a CNN Jefrinson Rivera, pareja de Velázquez Alvarado, tras conocer la noticia de la detención de Oropesa.

El sospechoso será detenido por cinco cargos de asesinato y su fianza se fijó en US$ 5 millones, dijo la oficina del sheriff. Se espera que comparezca ante el tribunal este miércoles, donde se le leerán los cargos, dijo una fuente policial a CNN.

Esto es lo que sabemos sobre lo que llevó a la captura del sospechoso y lo que se espera que suceda a continuación.

Cómo localizaron las autoridades al sospechoso

Las autoridades federales, estatales y locales dedicaron considerables recursos a la captura del fugitivo, incluida una recompensa colectiva de US$ 80.000 por información que condujera a su detención y más de 200 agentes de las fuerzas del orden trabajando en el caso, según informaron las autoridades.

Después de que sus pistas iniciales se enfriaran durante el fin de semana, las autoridades rogaron al público que enviara pistas sobre el paradero de Oropesa.

Finalmente, la información enviada a través de la línea de pistas del FBI condujo a los investigadores a la casa donde se descubrió a Oropesa, según declaró este martes por la noche el agente especial adjunto del FBI Jimmy Paul.

” Solo queremos dar las gracias a la persona que tuvo el coraje y la valentía de avisar de la localización del sospechoso”, dijo Paul.

Además de actuar a partir de la pista, las fuerzas del orden siguieron la pista de la esposa de Oropesa hasta la casa, que está asociada con uno de los familiares del sospechoso, dijo una fuente de las fuerzas del orden a CNN. No está claro si esto ocurrió antes o después de que se enviara el aviso al FBI.

Una vez localizada la casa, miembros del Departamento de Seguridad Pública de Texas, del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos y de la unidad táctica de Aduanas y Patrulla de Fronteras de Estados Unidos, conocida como BORTAC, entraron en la vivienda y detuvieron al sospechoso, según informó un portavoz del FBI en Houston.

La unidad BORTAC ha intervenido en varias operaciones de gran repercusión en Estados Unidos, como el tiroteo masivo en una escuela primaria de Uvalde (Texas) el año pasado. Según las autoridades, fueron miembros de la unidad BORTAC quienes abatieron mortalmente al autor del tiroteo de Uvalde.

Videos de la detención tomados por testigos muestran a agentes conduciendo a Oropesa por el patio de una casa y reunidos en torno a él mientras está sentado en un vehículo de las fuerzas del orden.

Evelyn Echeverría, de 16 años, que grabó uno de los videos, dijo a CNN que estaba acostada alrededor de las 6 p.m. cuando escuchó helicópteros sobrevolando su casa.

“Salí y vi a un montón de policías y unos 20 minutos después salieron con él”, dijo Echeverría. Y añadió: “Salió esposado. Parecía que estaba cooperando con los agentes”.

Aunque se instó a la población a facilitar información durante la persecución, algunos defensores de los derechos humanos dijeron a Nicole Chávez, de CNN, que los esfuerzos de las autoridades pueden haberse visto frenados por la falta de confianza de algunos latinos en las fuerzas del orden. Para algunos, en particular los inmigrantes, existe el temor de que el contacto con las fuerzas del orden podría dar lugar a preguntas acerca de su estatus migratorio y potencialmente conducir a la deportación, dijeron.

Finalmente, según el sheriff, se recibieron pistas desde Texas, Wyoming, Florida, Maryland y Oklahoma.

Lo que sigue para Oropesa

Se espera que a Oropesa se le lean los cargos de asesinato en su contra cuando comparezca ante el tribunal este miércoles y reciba su próxima cita en la corte, dijo a CNN una fuente de la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de San Jacinto.

Existe la posibilidad de que los cargos sean elevados a homicidio calificado, dijo la fuente. Las autoridades también están investigando si el sospechoso tuvo algún tipo de ayuda para evadir el arresto, dijo el Fiscal de Distrito del Condado de San Jacinto Todd Dillon a CNN.

Las autoridades tienen 90 días para acusar a Oropesa, dijo una fuente policial implicada.

Debido al estatus de Oropesa como ciudadano mexicano, el consulado de México será notificado formalmente de sus circunstancias este miércoles, dijo la fuente policial.

Francisco Oropesa, 38, está armado y es considerado peligroso, según un agente del FBI.Crédito: Oficina del Sheriff del condado de San Jacinto

Desde 2009, Oropesa había entrado ilegalmente en EE.UU. y había sido deportado por funcionarios de inmigración al menos cuatro veces, según una fuente del ICE. Un juez de inmigración lo expulsó por primera vez en marzo de 2009 antes de ser deportado de nuevo en septiembre de 2009, enero de 2012 y julio de 2016, dijo la fuente.

No está claro cuánto tiempo llevaba Oropesa en Estados Unidos antes del ataque de la semana pasada.

Cómo se desarrolló el ataque

Más de una docena de familiares y amigos estaban reunidos en la casa de Cleveland el viernes, dijo García, cuya esposa e hijo murieron en el ataque. Estaban ayudando a su esposa a prepararse para un acto religioso.

Pero su velada estaba siendo perturbada por los disparos efectuados por Oropesa fuera de su casa de al lado, que despertaban al bebé de García y le hacían llorar, dijo el padre.

Entre 10 y 20 minutos antes de que el presunto autor de los disparos abriera fuego, García y otras dos personas se acercaron a Oropesa para pedirle que disparara al otro lado de su propiedad.

El sospechoso se negó y García dijo que llamaría a la Policía.

“Entramos y mi mujer estaba hablando con la Policía, y llamamos cinco veces porque cada vez era más amenazador”, recuerda García.

En un momento dado, vieron cómo Oropesa salía de su propiedad y amartillaba su pistola, dijo García. Preocupado, le dijo a su mujer que entrara en casa.

“Mi mujer me dijo: ‘Entra tú, no creo que me dispare porque soy mujer, yo me quedo aquí en la puerta’”.

Sonia Argentina Guzmán y su hijo, Daniel Enrique Laso Guzmán, fueron asesinados a tiros por un vecino el 28 de abril en Cleveland, Texas, dijeron funcionarios locales. (Foto:: Foto de familia)

Poco después, el hombre armado irrumpió en la casa de García, disparando primero a su esposa, Argentina Guzmán, en la puerta antes de matar a otros tres adultos y al hijo de García, Daniel, dijo el afligido padre.

“Una de las personas que murieron vio cuando mi esposa cayó al suelo”, dijo García a CNN. “Me dijo que me tirara por la ventana porque mis hijos ya estaban sin madre. Así que uno de nosotros tenía que seguir vivo para cuidar de ellos. Ella fue la persona que me ayudó a saltar por la ventana”.

A las víctimas les dispararon “casi al estilo ejecución” a quemarropa por encima del cuello, declaró Capers a los medios locales.

Los agentes respondieron a la escena tan rápido como pudieron, dijo el sheriff. Pero su pequeña fuerza cubre un condado grande, dijo, y la casa está a unos 15 minutos fuera de la ciudad.

Ashley Killough, Amanda Jackson, Rosa Flores, Andy Rose, Mark Morales, Sharif Paget, Claudia Domínguez, Raja Razek y Nicole Chávez contribuyeron a este informe.

