Luis Ernesto Quintana Barney

(CNN) — Para Donald Trump, el hombre fuerte de Hungría Viktor Orbán es “fantástico”, el líder de china Xi Jinping es “brillante”, el norcoreano Kim Jong Un es “un buen tipo” y, lo más alarmante, supuestamente dijo que Adolf Hitler “hizo algunas cosas buenas”, una visión del mundo que revertiría la política exterior estadounidense de décadas de antigüedad en un segundo mandato si ganara las elecciones presidenciales de noviembre, dijeron a CNN varios exasesores principales.

“Pensó que Putin era una buena persona y Kim era una buena persona, que habíamos arrinconado a Corea del Norte”, me dijo el general retirado John Kelly, quien se desempeñó como secretario general de Trump. “Para él, era como si estuviéramos incitando a estos muchachos. “Si no tuviéramos la OTAN, entonces Putin no estaría haciendo estas cosas”.

Los generosos elogios de Trump al primer ministro de Hungría Orbán cuando lo recibió en Mar-a-Lago el viernes, pocos días después de casi sellar la designación republicana el supermartes, muestran que es una visión del mundo que está redoblando.

“No hay nadie mejor, más inteligente o mejor líder que Viktor Orbán”, dijo Trump, y agregó: “Él es el jefe y es un gran líder, un líder fantástico. En Europa y en todo el mundo lo respetan”.

Portada del llibro “The Return of Great Powers”. Crédito: Penguin Random House.

Ya se ha informado antes de la admiración del expresidente por los autócratas, pero en los comentarios de Trump que me contó para mi nuevo libro, “The Return of Great Powers”, que se publicará el martes, Kelly y otros que sirvieron bajo Trump dan una nueva idea de por qué advierten que un hombre que constantemente elogia a los líderes autocráticos opuestos a los intereses de Estados Unidos no es apto para liderar el país en los enfrentamientos entre grandes potencias que podrían avecinarse, diciéndome que creen que la raíz de su admiración por estas figuras es que envidia su poder.

“Él se considera un tipo grande”, me dijo John Bolton, quien fue asesor de Seguridad Nacional durante el Gobierno de Trump. “Le gusta tratar con otros grandes, y los grandes como Erdogan en Turquía pueden encarcelar a la gente y no hay que pedir permiso a nadie. A él le gusta eso”.

“No es un tipo duro de ninguna manera, sino todo lo contrario”, dijo Kelly. “Pero así es como él se ve a sí mismo”.

Presuntos elogios a Hitler

Trump supuestamente reservó algunos de sus elogios más desconcertantes para Hitler, quien dirigió la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial.

“Él dijo: ‘Bueno, pero Hitler hizo algunas cosas buenas’. Yo dije: ‘Bueno, ¿qué?’ Y él dijo: ‘Bueno, [Hitler] reconstruyó la economía’. Pero, ¿qué hizo con esa economía reconstruida? Lo volvió contra su propio pueblo y contra el mundo. Y le dije: ‘Señor, nunca se puede decir nada bueno sobre ese tipo’. Nada’”, relató Kelly. “Es decir, Mussolini era un gran tipo en comparación”.

“Sin embargo, es bastante difícil creer que no tuvo en cuenta el Holocausto, y bastante difícil entender cómo no tuvo en cuenta a los 400.000 soldados estadounidenses que murieron en el teatro europeo”, me dijo Kelly. “Pero creo que, una vez más, se trata más bien del tipo duro”.

Según Kelly, la admiración de Trump por Hitler iba más allá de las políticas económicas del líder alemán. Trump también expresó admiración por el control que Hitler ejercía sobre los altos oficiales nazis. Trump lamentó que Hitler, como relató Kelly, mantuviera la “lealtad” de su personal superior, mientras que el propio Trump a menudo no lo hacía.

“Me preguntaba sobre las cuestiones de lealtad y sobre cómo, cuando le señalé que los generales alemanes como grupo no le eran leales y, de hecho, intentaron asesinarlo varias veces, y él no lo sabía”, recordó Kelly. “Cuando nos trajo a los generales, realmente creía que seríamos leales, que haríamos cualquier cosa que él quisiera que hiciéramos”, comentó Kelly.

Cuando se le pidió que respondiera a las acusaciones de los exfuncionarios de la administración Trump, el portavoz de la campaña Trump, Steven Cheung, no comentó sobre el fondo de lo que me dijeron, pero afirmó: “John Kelly y John Bolton se han engañado por completo y están sufriendo un caso grave del síndrome del trastorno de Trump. Necesitan buscar ayuda profesional porque el odio está consumiendo sus vidas vacías”.

En 2021, una portavoz de Trump negó las acusaciones de que el expresidente había elogiado a Hitler.

“Sorprendido de que no tuviera poderes de tipo dictatorial”

Los exasesores de Trump dicen que él siempre elogió al presidente de Rusia Vladimir Putin. Bolton recordó un comentario de Trump durante la cumbre de la OTAN de 2018. Después de encuentros a veces tensos con líderes de la OTAN, Trump dijo que su reunión con Putin, el líder de la gran potencia adversaria de Estados Unidos, “pudo ser la más fácil de todas. ¿Quién lo pensaría?”.

“Mientras se dirigía al helicóptero, le dice a la prensa: ‘Creo que la reunión más fácil pudo ser con Vladimir Putin. ¿Quién pensaría eso?’”, recordó Bolton. “Hay una respuesta a esa pregunta. Solamente una persona. Tú. Eres la única persona que pensaría eso. Los psiquiatras pueden hacer lo que quieran con eso, pero creo que fue: “Soy un tipo grande. Son tipos grandes. Ojalá pudiera actuar como ellos’”.

“Mi teoría sobre por qué le gustan tanto los dictadores es que él es así”, dijo Kelly. “Todos los presidentes entrantes se sorprenden de tener tan poco poder sin acudir al Congreso, lo cual es algo bueno. Es Civismo 101, separación de poderes, tres poderes iguales del Gobierno. Pero en su caso, le sorprendió no tener poderes de tipo dictatorial para enviar fuerzas estadounidenses a lugares o mover dinero dentro del presupuesto. Y miraba a Putin, a Xi y a ese loco de Corea del Norte como personas que eran como él en términos de ser tipos duros”.

El entonces presidente Trump y el líder norcoreano Kim Jong Un posan en una línea de demarcación militar que separa las dos Coreas en Panmunjom, Corea del Sur, el 30 de junio de 2019. Crédito: KCNA/Reuters

“Trump creía en el poder de su carisma personal y su diplomacia”, recordó Matthew Pottinger, su asesor adjunto de Seguridad Nacional, quien estuvo profundamente involucrado en las reuniones de Trump con el líder norcoreano Kim y el presidente chino Xi. “Tenía una fe casi ilimitada en ello. Eso fue tan cierto con Kim como con Xi, pero también con sus aliados”.

Trump ha seguido elogiando a los autoritarios en su campaña presidencial de 2024.

En un foro organizado por Fox News en julio de 2023, Trump dijo: “Piensa en el presidente Xi: elenco central, tipo brillante. Cuando digo que es brillante, todo el mundo dice: “Oh, eso es terrible”. Dirige a 1.400 millones de personas con mano de hierro: inteligente, brillante, todo perfecto. No hay nadie en Hollywood como este tipo”.

En una entrevista con Fox ese mismo mes, Trump también elogió a Putin, describiéndolo como más inteligente que el presidente Joe Biden. “Estas son personas inteligentes, incluido Macron de Francia. Podría repasar toda la lista de personas, incluido Putin… Estas personas son astutas, duras y, en general, crueles”, dijo Trump. “Son crueles y están en la cima de su juego. Tenemos un hombre que no tiene idea de lo que está pasando. Es el momento más peligroso de la historia de nuestro país”.

El entonces presidente Trump se reúne con el presidente de Rusia, Vladimir Putin en la cumbre del G20 en Osaka, Japón, el 28 de junio de 2019. Anadolu/Anadolu/Getty Images

La afinidad de Trump por los autoritarios representa una cuestión definitoria para Estados Unidos a medida que se acercan las elecciones de 2024. Varios de sus propios exasesores creen que, en un segundo mandato, traería un cambio fundamental en la visión de Estados Unidos de sí mismo y de su papel en el mundo, incluida la posibilidad de sacar a Estados Unidos de la OTAN y reducir el compromiso de Estados Unidos con otras cuestiones de alianza de defensa.

Cómo los vínculos de Orban con Putin están poniendo en riesgo la ayuda europea a Ucrania

“La OTAN estaría en verdadero peligro”, me dijo Bolton. “Creo que intentaría salirse”.

Muchos veteranos de la administración Trump tienen una advertencia similar para Ucrania mientras lucha contra la invasión rusa. “El apoyo de Estados Unidos a Ucrania terminaría”, dijo un alto funcionario estadounidense que sirvió bajo Trump y Biden.

“La cuestión es que no veía ningún sentido en la OTAN”, dijo Kelly. “Estaba absolutamente decidido a no tener soldados en Corea del Sur, una vez más, una fuerza disuasoria, o no tener soldados en Japón, una fuerza disuasoria”.

