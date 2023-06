Sofía Benavides

(CNN) — CNN obtuvo en exclusiva la grabación de audio de una reunión de Donald Trump en Bedminster, Nueva Jersey, durante 2021, en la que el entonces presidente habla sobre la posesión de documentos que él no desclasificó.

La grabación ––que se emitió por primera vez en “Anderson Cooper 360” de CNN–– incluye detalles nuevos sobre la conversación que es una prueba fundamental en la acusación del fiscal especial Jack Smith contra Trump por el supuesto mal manejo de información clasificada, incluido un momento en el que Trump parece indicar que tiene en sus manos un documento secreto del Pentágono con planes para atacar a Irán.

“Estos son los documentos”, dice Trump en la grabación de audio, mientras discute los planes de ataque del Pentágono, una cita que no fue incluida en la acusación.

En la grabación de audio de dos minutos, Trump y sus asistentes también bromean sobre los correos electrónicos de Hillary Clinton después de que el expresidente dijera que el documento contenía “información secreta”.

“Hillary imprimía eso todo el tiempo, ya sabes, sus correos electrónicos privados”, dijo un miembro del personal de Trump.

“No, se lo enviaba a Anthony Weiner”, respondió Trump, refiriéndose al excongresista demócrata, lo que provocó risas en la sala.

Juez emite una orden para que Trump guarde silencio sobre el material del caso de los documentos clasificados

Las declaraciones de Trump en la grabación, cuando dice “estos son los documentos” y se refiere a algo que él define como “altamente confidencial”, y que también parece estar mostrando a otros en la sala, cuestionarían sus afirmaciones durante una entrevista la semana pasada con Bret Baier, de Fox News, en la que dijo que no tenía ningún documento con él.

“No había ningún documento. Era una gran cantidad de papeles y todo lo demás sobre Irán y otras cosas”, dijo Trump en Fox. “Y se pudo haber retenido o no, pero eso no era un documento. No tenía un documento, per se. No había nada que desclasificar. Eran historias de periódicos, historias de revistas y artículos”, completó.

Trump se declaró inocente a principios de este mes de 37 cargos relacionados con el supuesto mal manejo de documentos clasificados guardados en su resort Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida.

La grabación de audio proviene de una entrevista que Trump dio en julio de 2021,en su centro vacacional de Bedminster, a personas que trabajan en las memorias de Mark Meadows, el exsecretario General de la Casa Blanca. La acusación del fiscal especial sostiene que a los asistentes a ese encuentro —un escritor, un editor y dos miembros del personal de Trump— se les mostró información clasificada sobre un plan de ataque contra Irán.

Este episodio es uno de los dos que menciona la acusación, en la los fiscales aseguran que Trump mostró información clasificada a otras personas que no tenían la autorización de seguridad correspondiente.

CNN reportó anteriormente que Trump en ese momento estaba furioso por un artículo de The New Yorker sobre el presidente del Estado Mayor Conjunto, el general Mark Milley, que decía que Milley se oponía a atacar a Irán y que, por tanto, le preocupaba que Trump desencadenara un conflicto a gran escala.

La oficina del fiscal especial se negó a hacer comentarios. CNN se comunicó también con los abogados de Trump para obtener comentarios.

“Tengo una gran pila de documentos, esto acaba de surgir”

La grabación que obtuvo CNN comienza con Trump afirmando que “estas son personas malas y enfermas”, mientras que un asistente afirma que hubo un “golpe” contra Trump.

“Como cuando Milley dice: ‘Oh, vas a intentar dar un golpe’. No, estaban tratando de hacer eso incluso antes de que tu juramentaras”, expresa uno de los miembros del personal de Trump, según el audio.

La siguiente parte de la conversación está incluida en la acusación, aunque el audio deja claro se están mezclando documentos cuando Trump les dice a los asistentes que tiene un ejemplo para mostrarles.

“Dijo que yo quería atacar a Irán, ¿no es increíble?”, asegura Trump mientras el sonido de los papeles se escucha en el ambiente. “Tengo una gran pila de documentos, esto acaba de surgir. Miren. Este era él. Me presentaron esto, esto es extraoficial, pero me entregaron esto. Este era él. Este era el Departamento de Defensa y él”, añadió.

La acusación deja puntos suspensivos donde la grabación obtenida por CNN muestra que Trump y su asistente comienzan a hablar sobre los correos electrónicos de Clinton y Weiner, cuya computadora portátil hizo que el FBI reabriera brevemente la investigación sobre el manejo de información clasificada por parte de la demócrata en los días previos a ser derrotada por Trump en las elecciones de 2016.

Trump luego regresa al documento sobre Irán, de acuerdo tanto con la grabación de audio y como con la transcripción de la acusación.

“Estaba pensando, porque estábamos hablando de eso. Y sabes, él dijo: ‘Él quería atacar a Irán, y qué…’”, dice Trump.

“Estos son los documentos”, continúa Trump, según el archivo de audio.

“Esto fue hecho por los militares y me lo dieron a mí”, continúa Trump, antes de señalar que el documento se mantuvo clasificado.

“Miren, como presidente podría haberlo desclasificado”, señala. “Ahora no puedo, ya sabes, pero esto sigue siendo un secreto”.

“Ahora tenemos un problema”, responde un asistente.

“¿No es interesante?”, dice Trump.

Si bien esa es la última línea incluida en la acusación, la grabación de audio obtenida por CNN incluye varias líneas adicionales de la conversación:

—Trump: “Está bien. Quiero decir, es así, mira, ella y yo, y probablemente casi no me crees, pero ahora lo haces”.

—Escritor: “No, sí te creí”.

—Trump: “Es increíble, ¿verdad?”

—Escritor: “No, nunca se encontraron con una guerra que no querían”.

—Trump: “Oye, trae algunas, eh, trae algunas Coca-Colas por favor”.

