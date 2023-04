By

Alexandra Ferguson

Wilmington, Delaware (CNN) — El mediador veterano Jerry Roscoe estaba en un relajante crucero de Budapest a Bucarest el pasado domingo, celebrando su cumpleaños número 70, cuando recibió una llamada urgente.

La voz al otro lado del teléfono preguntaba a Roscoe si actuaría como mediador de última hora en el juicio por difamación masiva que interpuso Dominion Voting Systems contra Fox News. Faltaban horas para el comienzo del juicio, y Dominion planeaba obligar a Rupert Murdoch y a Tucker Carlson a subir al estrado poco después de las declaraciones iniciales, según personas familiarizadas con el asunto.

Mientras Roscoe navegaba a bordo del crucero, no dudó en aceptar la inesperada tarea de mediar en un acuerdo para evitar el juicio del siglo sobre la ley de medios.

“Dije que sí”, declaró Roscoe a CNN este miércoles, recordando el consejo que le dio su padre a los 16 años sobre aceptar encargos de trabajo estando de vacaciones. “Mi padre me dijo que si alguien te necesita, te llama, y si te necesitan, vas”.

Los principales abogados del juicio, Justin Nelson por Dominion y Dan Webb por Fox, habían negociado un acuerdo durante el fin de semana antes de que llamaran a Roscoe, pero estaban “muy distanciados” y no se materializó, según dijo a CNN una de las personas familiarizadas con el asunto.

Los abogados de Dominion Voting Systems hablan en una conferencia de prensa fuera de la Corte del condado New Castle en Wilmington, Delaware, después de que la demanda por difamación de Dominion Voting Systems contra Fox News se resolvió justo cuando el juicio estaba por comenzar, el martes 18 de abril de 2023. Crédito: Matt Rourke/AP

Durante el día siguiente, Roscoe se familiarizó con el histórico caso de difamación, estudiando detenidamente miles de páginas de documentos. Luego hubo una intensa “diplomacia de ida y vuelta” con Roscoe, oscilando entre las dos partes, antes de las llamadas telefónicas y las reuniones por Zoom con todos los implicados.

A última hora de la noche del domingo, el juez del Tribunal Superior de Delaware, Eric Davis, recibió la notificación de que las partes habían contratado a Roscoe, un mediador de JAMS. Davis no tardó en anunciar por sorpresa un aplazamiento de un día del inicio del juicio para dar al mediador la oportunidad de cerrar un acuerdo, aunque no parecía interesado en conceder más aplazamientos.

El lunes comenzaron las negociaciones frenéticas.

En las 24 horas que siguieron, las conversaciones culminaron en un acuerdo histórico, que se cerró poco después de las 2 p.m. hora de Miami del martes, evitando lo que habría sido un juicio de alto perfil que habría obligado a la cadena conservadora de noticias a reconocer más las mentiras electorales que emitió a raíz de la contienda presidencial de 2020.

“Fue contra reloj”, reconoció Roscoe a CNN.

Además de hablar con Roscoe, CNN también habló con múltiples personas con conocimiento directo de los acontecimientos que condujeron al acuerdo extrajudicial de US$ 787,5 millones, el mayor acuerdo conocido públicamente por un caso de difamación en Estados Unidos contra un medio de comunicación. Como parte del acuerdo, Fox también “reconoció” la conclusión del tribunal de que había emitido repetidamente afirmaciones falsas sobre Dominion, pero, en particular, no se le exigió que emitiera una rectificación o retractación al aire.

Dan Webb, abogado de Fox News (izquierda), y Justin Nelson, abogado de Dominion Voting Systems (derecha), a su llegada con sus equipos jurídicos al Tribunal Superior de Delaware, en Wilmington, a primera hora del martes. Crédito: Eduardo Muñoz/Reuters/Eric Lee/Bloomberg/Getty Images

Los abogados de Fox News y Dominion esperaban un juicio en el último momento.

La semana pasada, Dominion había notificado a Fox News que uno de sus primeros testigos sería Rupert Murdoch, el presidente de 92 años de Fox Corporation, según dijo a CNN una persona familiarizada con el asunto. Tucker Carlson, el conductor radical que presenta el programa de las 8 p.m. de Fox News, fue una de las primeras personas que Dominion planeaba subir al estrado en Wilmington, Delaware.

Y después de que el jurado jurara su cargo este martes por la mañana, todo apuntaba a que el juicio se celebraría según lo previsto. El abogado de Dominion, Stephen Shackelford, fue visto comiendo en el restaurante Subway de la cafetería del sótano del tribunal durante la pausa para el almuerzo, inmediatamente antes de que se dispusiera a pronunciar su alegato inicial. Los miembros del jurado recién constituido también comieron por primera, y única vez, en el tribunal. Mientras tanto, al otro lado del mundo, Roscoe cerraba el acuerdo que finalmente evitó el juicio de seis semanas.

“La presencia en la sala del tribunal tiende a cristalizar el enfoque de los riesgos y beneficios del litigio”, dijo Roscoe a CNN. “Una vez que el jurado se sienta y estás mirando a las personas que van a decidir tu destino, es una experiencia que abre los ojos”.

Los rumores de un acuerdo alcanzaron nuevas cotas el martes por la tarde, después de que los alegatos iniciales previstos para la 1:30 p.m. se retrasaran inexplicablemente y el jurado no volviera a la sala como estaba previsto.

Después de que se cerrara el acuerdo a las 2:00 p.m., los abogados redactaron rápidamente el papeleo, que se firmó momentos antes de que Davis entrara en la sala poco antes de las 4:00 p.m., según dijeron personas familiarizadas con el asunto.

Davis anunció entonces que las partes habían alcanzado un acuerdo, sorprendiendo a los observadores y provocando suspiros audibles de los periodistas dentro del tribunal. A continuación, despidió al jurado y el caso quedó cerrado.

No fue fácil llegar a un acuerdo. Roscoe, mediador de fama mundial que ha resuelto incluso conflictos bélicos en los Balcanes, declaró a CNN que se trataba de una de las misiones más difíciles a las que se había enfrentado.

“Fue uno de los casos más desafiantes por la magnitud de la disputa y la visibilidad”, dijo, y añadió: “No caracterizaría ningún aspecto de esta mediación como fácil”

