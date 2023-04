By

(CNN) — Michael Lerner, un veterano actor de carácter que recibió una nominación al Oscar por su interpretación de un prepotente jefe de estudio en la película de 1991 “Barton Fink”, falleció a los 81 años, anunció su sobrino, el actor Sam Lerner, en un publicación en las redes sociales.

“Anoche perdimos a una leyenda”, escribió Sam Lerner en Instagram este domingo. “Es difícil expresar con palabras lo brillante que era mi tío Michael y lo influyente que fue para mí. Sus historias siempre me inspiraron y me hicieron enamorarme de la actuación. Era la persona más genial, seguro de sí mismo y con más talento, y el hecho de que fuera mi sangre siempre me hará sentir especial. Todos los que le conocen saben lo loco que estaba, en el mejor sentido. Tengo mucha suerte de haber pasado tanto tiempo con él, y todos tenemos suerte de poder seguir viendo su trabajo por el resto de los tiempos. QEPD Michael, disfruta de tus ilimitados puros cubanos, de tus cómodos sillones y de tu interminable maratón de películas”.

No se han dado más detalles sobre la muerte de Lerner. CNN se puso en contacto con los representantes de Michael y Sam Lerner para obtener más comentarios.

Michael Lerner nació en Brooklyn (Nueva York) en 1941 y estudió arte dramático en el Brooklyn College. Posteriormente obtuvo una beca Fulbright y pasó dos años en Londres antes de que le invitaran a formar parte del American Conservatory Theatre de San Francisco. Un agente de San Francisco le descubrió y le llevó a Los Ángeles, donde comenzó su carrera en Hollywood.

Con créditos en cine y televisión que se remontan a los años 60, la carrera de Lerner en Hollywood abarcó varias décadas. Sus primeros trabajos en los años 60 y 70 incluyeron apariciones en programas de televisión como “The Doris Day Show”, “The Bob Newhart Show” y “M*A*S*H”.

Su primera película llegó en 1970 como el personaje Leo en “Alex en el país de las maravillas” junto a Donald Sutherland y Ellen Burstyn. Lerner siguió apareciendo en películas como “The Ski Bum”, “The Candidate” y “Outlaw Blues”.

El actor apareció en varios episodios de “Hill Street Blues” y “Melba” a mediados de los 80, antes de protagonizar “Barton Fink” en 1991. Su interpretación del ejecutivo de un estudio Jack Lipnick, que protagonizó junto a John Turturro, John Goodman y Judy Davis, le valió una nominación al Oscar al mejor actor de reparto.

“Leí el guión y me di cuenta de que estaba bien escrito. Estaba brillantemente escrito, y simplemente lo sabía”, dijo Lerner en 2016 sobre el guión de “Barton Fink”, añadiendo que durante su audición frente a los directores Joel y Ethan Coen, “hice el monólogo de la manera que quería hacerlo y simplemente salí de la habitación y eso fue todo. Y Joel y Ethan estaban sentados en un rincón riéndose y riéndose y eso fue todo”.

En 1995, Lerner protagonizó el drama de la CBS “Courthouse” como el juez Myron Winkleman, que duró una temporada. En 1996 interpretó a Mel Horowitz, el padre de Cher Horowitz, durante una temporada en la serie de televisión “Clueless”, inspirada en la exitosa película del mismo nombre protagonizada por Alicia Silverstone.

Durante la década de los años 80 y 2010, Lerner interpretó a Fulton en el clásico navideño “Elf”, junto a Will Farrell, y en series de televisión como “Law & Order: SVU”, “The Good Wife” y “Glee”.

