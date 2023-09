urielblanco

(CNN Español) — El camino hacia el Mundial 2026 —que organizarán de manera conjunta México, Estados Unidos y Canadá— ya comenzó para la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) y este martes seguirá su curso con la fecha 2 de las eliminatorias.

El jueves y viernes de la semana pasada, se disputó la fecha 1 de las eliminatorias y cuatro selecciones ya se colocaron como las punteras de la competencia.

Brasil, Uruguay, Argentina y Colombia ganaron en su partido debut y ocupan los cuatro primeros lugares de las eliminatorias, separados únicamente por la diferencia de goles.

Las selecciones que más brillaron en este primer partido fueron Brasil y Uruguay, que no tuvieron complicaciones para derrotar 5-1 y 3-1 a sus similares de Bolivia y Chile, respectivamente.

Por su parte, Argentina y Colombia, aunque no tuvieron victorias holgadas, cumplieron con la tarea y, en el caso de la albiceleste, tuvimos la oportunidad de volver a ver un gol de tiro libre por parte del astro Lionel Messi.

Rafael Santos Borré celebra el gol que anotó por Colombia en el partido contra Venezuela de las eliminatorias sudamericanas. (Foto: Gabriel Aponte/Getty Images)

A continuación, te dejamos los partidos que tendremos para la fecha 2 de las eliminatorias de Conmebol.

Estos son los partidos de la fecha 2 de las eliminatorias sudamericanas

Todos los partidos de la fecha 2 se juegan este martes, día en el que llega a su fin la actual fecha FIFA.

Los partidos son:

Bolivia vs. Argentina Ecuador vs. Uruguay Venezuela vs. Paraguay Chile vs. Colombia Perú vs. Brasil

Horarios y dónde ver en vivo

Fecha 2

Bolivia vs. Argentina

5 p.m. (Buenos Aires), 4 p.m. (La Paz), 3p.m. (Bogotá), 2 p.m. (Ciudad de México), 4 p.m. (Miami) Dónde ver: futbol.bo, FBF Play (disponible en Android y iOS), TV Pública, TyC Sports

Ecuador vs. Uruguay

4 p.m. (Quito), 6 p.m. (Montevideo), 6 p.m. (Buenos Aires), 4 p.m. (Bogotá), 3 p.m. (Ciudad de México), 5 p.m. (Miami) Dónde ver: El Canal del Fútbol, auf.tv (también disponible en Android y iOS), DIRECTV Sports

Venezuela vs. Paraguay

6 p.m. (Caracas), 6 p.m. (Asunción), 7 p.m. (Buenos Aires), 5 p.m. (Bogotá), 4 p.m. (Ciudad de México), 6 p.m. (Miami) Dónde ver: GEN, DIRECTV Sports+, Televen

Chile vs. Colombia

9:30 p.m. (Santiago), 7:30 p.m. (Bogotá), 9:30 p.m. (Buenos Aires), 6:30 p.m. (Ciudad de México), 8:30 p.m. (Miami) Dónde ver: RCN, Caracol, TyC Sports, Chilevisión, Paramount+

Perú vs. Brasil

9 p.m. (Lima), 11 p.m. (Sao Paulo), 11 p.m. (Buenos Aires), 9 p.m. (Bogotá), 8 p.m. (Ciudad de México), 10 p.m. (Miami) Dónde ver: atv.pe, ATV canal 9, RCN, Caracol

