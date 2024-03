By

Rocío Muñoz-Ledo

(CNN) — La fiscal general de Nueva York, Letitia James, exigió al ejecutivo del condado de Nassau, Bruce Blakeman, que anulara la prohibición impuesta a atletas transgénero de competir en deportes en categorías de mujeres y niñas, al afirmar que era un “decreto discriminatorio y transfóbico”, según un comunicado de prensa.

“La ley es perfectamente clara: no se puede discriminar a una persona por su identidad o expresión de género. En Nueva York no hay lugar para el odio ni la intolerancia”, afirmó James en el comunicado este viernes. “Este decreto es transfóbico y descaradamente ilegal. El condado de Nassau debe rescindir inmediatamente el decreto, o no dudaremos en emprender acciones legales decisivas”.

James afirmó que el decreto, que se aplicaba a más de 100 locales dependientes del Departamento de Parques, Actividades Recreativas y Museos, constituía una “clara violación” de la legislación estatal sobre derechos civiles y humanos e implicaba someter a todas las atletas a “interrogatorios intrusivos e invasivos”.

El decreto, firmado el 22 de febrero, prohibía a atletas transgénero competir en ligas y equipos deportivos en las categorías femeninas de las instalaciones del condado. El condado de Nassau es un rico suburbio de Long Island.

“Lo que estamos diciendo hoy aquí con nuestro decreto es que si una liga o equipo se identifica o anuncia como una liga o equipo de chicas o mujeres, entonces los varones biológicos no pueden competir en esas ligas”, dijo entonces Blakeman. Añadió que atletas transgénero podrían competir en ligas mixtas o exclusivamente masculinas.

CNN se puso en contacto con la oficina de Blakeman para solicitar sus comentarios.

El decreto formaba parte de una ofensiva para restringir la participación de atletas transgénero en el deporte organizado en nombre de la “equidad”. En los últimos años, los organismos reguladores que supervisan los deportes de alto nivel han luchado por encontrar un equilibrio entre la inclusión y el juego limpio, y la prominencia del tema en los medios de comunicación de derechas se ha extendido hasta afectar incluso a los deportes recreativos locales.

Ash Orr, responsable de relaciones con los medios de comunicación del Centro Nacional para la Igualdad Transgénero, afirmó en un comunicado que el decreto y una legislación de ese tipo en todo el país “tendrían repercusiones directas y perjudiciales en las vidas de los deportistas transgénero del condado de Nassau y conducirían a un mayor aislamiento y a la estigmatización de los deportistas transgénero, además de contribuir a las narrativas culturales más amplias que rodean a la comunidad trans”.

Como hay tan pocos atletas trans de élite, hay muy pocos datos concretos para comparar el rendimiento de los atletas trans con respecto al de los atletas cisgénero.

Una revisión bibliográfica de estudios publicada en 2017 en la revista Sports Medicine no encontró “ninguna investigación directa o consistente” de que las personas trans tuvieran una ventaja atlética sobre sus compañeros cisgénero. La principal barrera para la participación trans en los deportes era “la falta de entornos inclusivos y cómodos”, escribieron los autores.

