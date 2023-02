By

macamilarincon

(CNN Español) –– La Fiscalía Federal del Distrito Norte de California presentó este miércoles una solicitud para revocar la fianza de Alejandro Toledo, expresidente de Perú, con el fin de que pueda ser detenido y posteriormente extraditado a su país.

La fiscal Stephanie Hinds argumentó que una vez que se ha autorizado la extradición del exmandatario se le debe poner bajo custodia del Servicio de Alguaciles de EE.UU., con el fin de que el gobierno pueda extraditarlo a Perú.

Toledo permanece en arresto domiciliario.

CNN ha intentado comunicarse con el expresidente, pero aún no ha obtenido respuesta.

La audiencia para definir si se revocará la fianza del expresidente se fijó para el próximo 9 de marzo.

Este martes, la Fiscalía de Perú informó que el Departamento de Estado de Estados Unidos concedió la extradición de Toledo, sobre quien pesan acusaciones de corrupción en su país.

A Toledo lo acusan en Perú de colusión y lavado de activos, indicó la Fiscalía en Twitter. En ese sentido, agregó que la Oficina de Cooperación Judicial Internacional y Extradiciones del organismo está coordinando con “autoridades nacionales y extranjeras para la próxima ejecución de su extradición”.

Este miércoles Ned Price, portavoz del Departamento de Estado de EE.UU., dijo que no “niega el proceso interno” pero que no haría más comentarios sobre el tema ya que las extradiciones le corresponden al Departamento de Justicia, y son ellos quienes deberán pronunciarse al respecto. CNN contactó al Departamento de Justicia y respondió que no se pronunciaría sobre el tema.

