Alexandra Ferguson

(CNN) — El consejo de educación del estado de Florida votó este miércoles a favor de prohibir que los estudiantes reciban educación sobre orientación sexual e identidad de género hasta la secundaria, lo que amplía el alcance de una polémica ley estatal que el año pasado empujó al gobernador Ron DeSantis a la vanguardia de la guerra cultural sobre las aulas.

La ley que DeSantis firmó el año pasado prohibía la enseñanza de estos temas desde preescolar hasta tercer grado, o de una manera que no fuera apropiada para la edad en todos los demás grados. La decisión que tomó este miércoles el Consejo Estatal de Educación aclaró que, fuera de los cursos de salud o reproducción, tal instrucción no es apropiada en ningún nivel de grado.

La legislatura de Florida aprobó un proyecto de ley que prohíbe algunas enseñanzas en las aulas sobre orientación sexual e identidad de género

Los profesores que violen la nueva política estatal podrían ser suspendidos o enfrentarse a la revocación de sus licencias de enseñanza.

“Estamos aportando claridad sobre lo que se espera que aprendan los alumnos. Nada más que eso”, dijo Esther Byrd, miembro de la junta nombrada por DeSantis. “Esto realmente no es algo complicado”.

Los comentarios del público sobre la votación duraron una hora, ya que algunos partidarios se alinearon para alentar a la junta a votar a favor de la propuesta, mientras que otros los instaron a reconsiderar.

“Quiero estar segura de que estamos preservando espacios que son seguros para los estudiantes que son como yo”, dijo Jennifer Webb, una exlegisladora estatal que fue la primera mujer queer en servir en la Cámara de Representantes del estado.

La ley que DeSantis firmó el año pasado provocó la indignación nacional de demócratas y defensores de la comunidad LGBTQ y llevó a los republicanos a proponer leyes similares en las cámaras estatales de todo el país.

En ese momento, DeSantis argumentó que los niños pequeños no deberían estar expuestos a conceptos como la identidad de género, y no presionó para que la prohibición se aplicara a los niveles de grado superior. De hecho, en su nuevo libro, “The Courage to Be Free”, DeSantis acusó a los medios de comunicación de sugerir deshonestamente que estaba impidiendo a los alumnos de más edad el acceso a estos temas. En una conversación con un periodista que destaca en su libro, DeSantis le preguntó a quién se aplicaba la prohibición. El reportero respondió: “Grados K a 3”.

DeSantis respondió: “Así que niños de cinco años, seis años, siete años, y la idea de que usted no sería honesto al respecto, y decirle a la gente lo que realmente dice. Es por eso que la gente no confía en gente como usted, porque vende falsas narrativas”.

DeSantis amenaza a Disney con represalias tras el intento de la compañía de mantener el control del distrito especial

La aprobación de la legislación fue el catalizador de una escalada de la guerra entre DeSantis y Disney que se ha convertido en el centro de la narrativa del republicano mientras sienta las bases para una campaña presidencial.

Después de adoptar una postura tibia hacia la legislación el año pasado, los empleados de Disney presionaron al entonces CEO Bob Chapek para que se pronunciara en contra del proyecto de ley. Cuando lo hizo, DeSantis respondió acusando a Disney de intentar apaciguar a los progresistas “woke”. Después de que DeSantis promulgara la ley, Disney prometió luchar para conseguir su derogación, lo que llevó al gobernador a atacar el distrito fiscal especial de la compañía en Florida Central.

Esa lucha ha continuado durante el último año. Este miércoles, mientras el Consejo Estatal de Educación se reunía para ampliar la prohibición, sus aliados políticos que ahora supervisan el distrito especial también se reunieron para tomar medidas para castigar a Disney.

“La ideología de género no tiene cabida en nuestro sistema escolar de K a 12 [educación básica]”, dijo DeSantis desde Carolina del Sur este miércoles. “Está mal que un profesor le diga a un estudiante que puede haber nacido en el cuerpo equivocado o que su género es una elección y por eso no permitimos que eso ocurra en Florida”.

Los legisladores de Florida ya estaban estudiando una ley para ampliar la prohibición al octavo grado, que también prohibía a los profesores utilizar los pronombres preferidos de los alumnos y prohibía a los colegios exigir que un alumno sea llamado por un sexo distinto al que figura en su partida de nacimiento. Es uno de los varios proyectos de ley relacionados con temas LGBTQ que está avanzando rápidamente a través de la legislatura estatal en esta sesión.

Más tarde el miércoles, los legisladores considerarán un proyecto de ley que permite al estado multar, suspender o revocar la licencia de un establecimiento que permite el ingreso de menores a espectáculos “adultos en vivo”, ampliamente interpretado por los defensores LGTBQ como una represión de los espectáculos de drags. También se espera que la asamblea legislativa, controlada por los republicanos, aborde un proyecto de ley que prohibiría la atención sanitaria de afirmación de género para los menores.

