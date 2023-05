Gonzalo Jimenez

(CNN) — Los Foo Fighters han encontrado a su nuevo batería tras la repentina muerte de su viejo amigo y batería Taylor Hawkins, en Bogotá en marzo de 2022.

Durante el evento “Foo Fighters: Preparing Music for Concerts”, que sirvió de adelanto del undécimo álbum de estudio del grupo, “But Here We Are”, la banda presentó el domingo al batería de estudio Josh Freese como sucesor de Hawkins.

Freese es un veterano batería y ha tocado con Nine Inch Nails, The Offspring, Sting y Weezer, entre muchos otros. También tocó con los Foo Fighters durante un espectáculo de homenaje a Hawkins en Londres en 2022, incluso tocando en la propia batería del fallecido baterista.

Foo Fighters anuncia su primer álbum desde la muerte de su baterista Taylor Hawkins

Según un post en su página de Instagram que muestra una foto de la batería de Hawkins, Freese dijo que insistió en tocar la batería para el show de homenaje de Londres, diciendo: “Quiero que ESA energía esté arriba en ESE escenario.”

En el mismo post, Freese reflexionó sobre su amistad con Hawkins, diciendo que los dos a menudo se unieron sobre cómo se sentían como si fueran “los únicos 2 chicos de (Orange County) en la habitación”.

(De izquierda a derecha) Nate Mendel, Taylor Hawkins, Dave Grohl, Pat Smear, Chris Shiflett y Rami Jaffee de los Foo Fighters en la ceremonia de inducción al Salón de la Fama del Rock & Roll en Ohio en octubre de 2021. (Crédito: Kevin Mazur/Getty Images for The Rock and Roll Hall of Fame)

Hawkins murió en marzo de 2022 a los 50 años mientras estaba de gira en Colombia.

En enero, los Foo Fighters compartieron que planeaban continuar como banda, diciendo: “Sin Taylor, nunca nos habríamos convertido en la banda que éramos; y sin Taylor, sabemos que vamos a ser una banda diferente en el futuro.”

“Y sabemos que cuando los volvamos a ver a ustedes –y lo haremos pronto– él estará allí en espíritu con todos nosotros cada noche”.

Anunciaron en abril que planean lanzar un nuevo álbum, “But Here We Are” el 2 de junio, diciendo que el álbum llega “después de un año de pérdidas asombrosas, introspección personal y recuerdos agridulces.”

Los Foo Fighters inician una gira de verano el 24 de mayo en New Hampshire.

