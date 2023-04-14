(KIFI/KXPI)
BOYS H.S. BASEBALL
GAME 1:
Minico 4
Pocatello 9
GAME 2:
Minico 3
Pocatello 6
Skyline 2
Blackfoot 3
Bonneville 14
Idaho Falls 2
GAME 1:
Shelley 8
Hillcrest 7
GAME 2:
Shelley 4
Hillcrest 5
Snake River 5
American Falls 10
GLENNS FERRY WOOD BAT TOURNAMENT
Soda Springs 10
Glenns Ferry 10
Soda Springs 1
Wendell 14
Wells, NV 2
Challis-Mackay 12
Rimrock 1
Challis-Mackay 16
Malad 2
Grangeville 3
Gooding 0
Malad 2
North Fremont 5
Nampa Christian 12
GIRLS H.S. SOFTBALL
GAME 1:
Rigby 7
Highland 13
GAME 2:
Rigby 7
Highland 5
GAME 1:
Thunder Ridge 15
Madison 1
GAME 2:
Thunder Ridge 14
Madison 10
Snake River 5
American Falls 14
GAME 1:
Teton 6
South Fremont 20
GAME 2:
Teton 6
South Fremont 13
GLENNS FERRY WOOD BAT TOURNAMENT
Wendell 9
Bear Lake 5
Malad 11
New Plymouth 1
Bear Lake 4
New Plymouth 5
Malad 4
Nampa Christian 2
Grangeville 13
Soda Springs 6
Firth 18
Salmon 1
Wendell 8
North Fremont 12
West Side 28
Challis 5