(KIFI/KXPI)
BOYS H.S. BASEBALL
GAME 1:
Minico  4
Pocatello  9

GAME 2:
Minico  3
Pocatello  6

Skyline  2
Blackfoot  3

Bonneville  14
Idaho Falls  2

GAME 1:
Shelley  8
Hillcrest  7

GAME 2:
Shelley  4
Hillcrest  5

Snake River  5
American Falls  10

GLENNS FERRY WOOD BAT TOURNAMENT
Soda Springs  10
Glenns Ferry  10

Soda Springs  1
Wendell  14

Wells, NV  2
Challis-Mackay  12

Rimrock  1
Challis-Mackay  16

Malad  2
Grangeville  3

Gooding 0
Malad 2

North Fremont  5
Nampa Christian  12

GIRLS H.S. SOFTBALL
GAME 1:
Rigby  7
Highland  13

GAME 2:
Rigby 7
Highland 5

GAME 1:
Thunder Ridge  15
Madison  1

GAME 2:
Thunder Ridge  14
Madison  10

Snake River  5
American Falls 14

GAME 1:
Teton  6
South Fremont  20

GAME 2:
Teton  6
South Fremont  13

GLENNS FERRY WOOD BAT TOURNAMENT
Wendell  9
Bear Lake  5

Malad  11
New Plymouth  1

Bear Lake  4
New Plymouth  5

Malad 4
Nampa Christian  2

Grangeville  13
Soda Springs   6 

Firth   18
Salmon  1

Wendell  8
North Fremont  12

West Side  28
Challis  5