(CNN) — Lo que ha sido un templado comienzo de 2023 terminará este fin de semana cuando el invierno regrese con fuerza a través de las Llanuras del Norte y el medio oeste de Estados Unidos.

Los residentes de Minneapolis experimentaron hasta el momento un enero templado, al menos según sus estándares, con temperaturas que no cayeron por debajo de cero y que promediaron unos 7 grados Fahrenheit por encima de lo normal.

“Se pronostican temperaturas peligrosamente frías y viento helado en las llanuras del norte y el medio oeste superior hasta principios de la próxima semana”, dijo el Centro de Predicción del Clima. “Se esperan temperaturas muy por debajo de lo normal en las planicies del centro/norte hasta las partes interiores del noroeste del Pacífico durante el fin de semana y hasta principios de la próxima semana”.

Las altas temperaturas serán de un solo dígito o incluso bajo cero en gran parte del norte de Estados Unidos, entre 25 y 40 grados por debajo de lo normal. Los mínimos de la noche serán muy fríos, lo que dará como resultado que se emitan advertencias de sensación térmica en varias partes de Minnesota, Dakota del Norte, Colorado, Nebraska, Kansas y Montana.

“Este sería el clima más frío desde la Navidad para esta región, con lugares desde el este de Montana hasta el norte de Minnesota que probablemente permanecerán bajo cero para temperaturas máximas desde este sábado al lunes, y quizás hasta el martes”, dijo el centro de predicción.

Estas temperaturas pueden sorprender a muchos, ya que la mayor parte de enero ha sido muy templado. Chicago y Kansas City están teniendo más de 9 grados por encima de lo normal en el mes, y Minneapolis y Oklahoma City al menos 6 grados por encima de lo normal en enero.

El cambio abrupto de temperaturas suaves a un frío intenso puede tomar a la gente con la guardia baja.

Bozeman, Montana, por ejemplo, pasará de un máximo de 33 grados Fahrenheit (0 grados Celsius) este viernes a un máximo de -3 °F (-19 °C) el domingo, con más de 40 horas seguidas bajo cero. Minneapolis verá un máximo de 33 °Fahrenheit (0 °C) este viernes caer en picada a un máximo de 3 °F (-16 °C) este lunes. St. Louis permanecerá más templado este sábado, con una temperatura máxima de 56°F (13 °C). El domingo, sin embargo, la temperatura máxima caerá a 36 °F (2 °C) y finalmente alcanzará un mínimo de 16 °F (-8°C) el lunes por la noche.

Las ciudades occidentales también serán testigos de caídas dramáticas de las temperaturas. Denver pasará de un máximo de 30 °F (-1 °C) este sábado a un máximo de 7 °F (-13 grados) el lunes.

Suma algo de viento, nieve y hielo

Las temperaturas del aire no son la única preocupación este fin de semana. En gran parte de High Plains y Midwest, habrán vientos con ráfagas de 20 to 30 mph (30 a 50 kmh). Si bien eso puede no parecer muy alto, no se necesita mucho para las heladas cuando la temperatura del aire ya es tan baja.

“La sensación térmica podría alcanzar los 40 °F (4,4 °C) bajo cero en ocasiones para estas áreas. Los máximos en el rango de 0 a 10°F (-17 a -12°C) pueden extenderse hacia el sur hasta el noreste de Colorado y el norte de Kansas”, dijo el centro de predicción.

En ese rango, las áreas expuestas de la piel pueden congelarse en solo 10 a 15 minutos.

Otra preocupación de ese viento es su impacto en las tormentas de nieve. La nieve que sopla y la visibilidad reducida dificultarán los viajes.

“Las oleadas de frío son otro generador de nieve para nosotros este fin de semana”, dijo la oficina del Servicio Meteorológico Nacional en Milwaukee, Wisconsin. “Habrá un buen período de nieve ligera a moderada en gran parte del sur de Wisconsin desde el mediodía de este sábado hasta este sábado por la noche”.

Las condiciones invernales comenzaron a afectar los viajes en partes del Medio Oeste este viernes. Una parte de la Interestatal 39/90 entre las ciudades de Beloit y Janesville en Wisconsin se cerró debido a un choque entre 85 autos este viernes por la tarde, según la Patrulla Estatal de WIsconsin.

Al menos 21 personas fueron trasladadas a hospitales del área por lesiones menores, dijo la policía.

Un hombre camina con su perro en Humboldt Park, Chicago, Illinois el 25 de enero de 2023. (Crédito: Scott Olson/Getty Images)

Desde este sábado hasta este domingo, se espera que la nieve se extienda desde las Cascadas hasta las Montañas Rocosas y la región de los Grandes Lagos. Se han implementado avisos de clima invernal y advertencias de tormentas invernales para más de 18 millones de personas.

En términos generales, en el sur de Wisconsin, el norte de Illinois y gran parte de Iowa habrá de 2 a 4 pulgadas (5 a 10 centímetros) de nieve, aunque es difícil determinar quién sufrirá las mayores cantidades de nieve.

“Se pronostica una franja adicional estrecha de 4 a 6 pulgadas (10 a 15 centímetros) de nieve, con totales localmente más altos, desde el norte de Iowa hasta el Bajo Michigan para la madrugada de este domingo”, dijo el centro de predicción.

Si bien la nieve predominará un poco más al sur, a lo largo de la frontera entre Iowa y Missouri, según la oficina del Servicio Nacional de Meteorología en Des Moines, será posible ver “un breve período de llovizna helada y una capa muy ligera de nieve” helada este sábado por la tarde.

La nieve también caerá este fin de semana en Intermountain West. La mayoría de las áreas de Wyoming, Montana, Idaho, Colorado y el norte de Utah verán nevadas de ligeras a moderadas hasta este lunes. Sin embargo, la nieve más intensa ocurrirá en las elevaciones más altas de Wyoming y Colorado, donde es posible que se acumulen varios metros de nieve.

Rebekah Riess de CNN contribuyó a este informe.

