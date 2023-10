Sofía Barruti

(CNN Español) — Este 30 de octubre se define quién es el ganador del Balón de Oro. Y aunque son varios los nombres que aparecen como candidatos, esta premiación ya lleva décadas consagrando futbolistas.

De algo no hay dudas: hay un jugador que batió todos los récords con esta premiación —y tiene chances de ganarlo nuevamente en 2023—: Lionel Messi.

La revista France Football tiene esta distinción desde 1956 y tiene historia propia.

Con 7 premios de Balón de Oro, el argentino Lionel Messi es el jugador que más veces ha ganado el galardón. (FRANCK FIFE/AFP via Getty Images)

El primer ganador de este premio fue Stanley Matthews, en 1956. Desde allí, decenas de jugadores han pasado por las nominaciones, y algunos, lograron la victoria con la premiación.

En ese sentido, la aspiración máxima de un futbolista probablemente sea conseguir dicho balón. Sin embargo, y por sorpresa de muchos, la premiación no es remunerada.

¿Tuvo, entonces Lionel Messi, el máximo ganador de la historia, una compensación económica por haberlo ganado? La respuesta es no.

Sin embargo, en el fútbol todo es cuestión de valorización. Y en ese sentido, si bien por estar nominado o haber conseguido el premio no se cobra, los jugadores pueden contar con otros beneficios, por ejemplo, revalorizarse en el mercado de cara a los patrocinadores y así conseguir que efectivamente eso sea un plus económico a la hora de arreglar las contrataciones.

Lo mismo puede suceder con el club en el cual jueguen en materia de salarios, o a su vez despertar interés de otros clubes para un traspaso cuantioso.

Estos son los jugadores de fútbol que han ganado en más ocasiones el Ballon d’or. (OLIVIER MORIN/AFP/Getty Images)

La lista completa de los nominados al Balón de Oro

Messi aspira a tener su octavo premio mientras asoman otros candidatos para ganar la noche del 30 de octubre. Otros jugadores de la Scaloneta están nominados: Emiliano “El Dibu” Martínez, Lautaro Martínez y Julián Álvarez.

Esta es la lista completa de los nominados:

HERE ARE ALL THE BALLON D’OR NOMINEES! 🌕✨#ballondor pic.twitter.com/hg1ZByzhDV — Ballon d’Or #ballondor (@ballondor) September 6, 2023

The-CNN-Wire

™ & © 2023 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.