By

Rocío Muñoz-Ledo

(CNN) — No hay nada particularmente nuevo en el hardware del Pixel 8, el smartphone de última generación de Google. Es por eso que la compañía ha promocionado con fuerza su nuevo software que incorpora tecnología de inteligencia artificial y que, según la empresa, fue creado específicamente para el “primer teléfono de la era de la IA generativa”.

En un evento de prensa en la ciudad de Nueva York, Google presentó los nuevos dispositivos Pixel 8 y Pixel 8 Pro, que en gran medida tienen el mismo aspecto que los del año anterior, aunque con bordes más redondeados. Sin embargo, en su interior, su nuevo chip G3 Tensor desbloquea un mundo impulsado por la IA cuyo objetivo es simplificar la vida del usuario, desde pedirle al dispositivo que resuma artículos de noticias y sitios web hasta usar Google Assistant para atender llamadas telefónicas y retocar fotos para mover o cambiar el tamaño de los objetos.

Así es el Pixel Fold, el nuevo teléfono plegable de Google: precios, características y disponibilidad

El Pixel 8 de 6,3 pulgadas y el Pixel 8 Pro de 6,7 pulgadas vienen con una pantalla más brillante, un nuevo sistema de cámaras y una batería de mayor duración. El Pixel 8 está disponible en tres colores – avellana, rosa y obsidiana – y su precio comienza en US$ 699, alrededor de US$ 100 menos que la línea de base iPhone 14 con la misma cantidad de almacenamiento. (Eso es alrededor de US$ 100 más que el Pixel 7 del año pasado).

Por su parte, el Pixel 8 Pro ––que este año luce un marco de aluminio pulido y una parte trasera de cristal mate–– tiene ahora la capacidad de tomar mejores fotos con poca luz y selfies más nítidas. Su precio comienza en US$ 999 dólares, el mismo precio que el iPhone 15 Pro, y está disponible en tres colores: bahía, porcelana y obsidiana.

Aunque estas actualizaciones son en su mayoría incrementales, las mejoras de la IA y las características relacionadas pueden atraer a los entusiastas de la tecnología que quieren la versión más reciente de Android y una alternativa a los teléfonos inteligentes de Apple o Samsung.

Una persona examina el nuevo teléfono Pixel 8, en Nueva York, Estados Unidos, el 4 de octubre de 2023. (Crédito: Caitlin Ochs/Reuters)

Al mismo tiempo, la línea Pixel de Google sigue siendo un producto de nicho. Su cuota de mercado mundial de smartphones se mantiene en torno al 1%, según datos de ABI Research. Google también limita las ventas a solo unos cuantos países, por lo que mantener el volumen bajo ha sido estratégico, ya que la empresa sigue siendo predominantemente de software con muchos socios que ejecutan Android.

Reece Hayden, analista de ABI Research, afirma que Google trata de establecerse como uno de los primeros líderes del mercado en medio de la “histeria relacionada con la IA generativa”, que se disparó a finales del año pasado con la presentación de ChatGPT. La IA generativa se refiere a un tipo de inteligencia artificial que puede crear nuevos contenidos, como texto e imágenes, en respuesta a las indicaciones del usuario.

“Añadirla a los Pixel crea una mayor diferenciación del producto al aprovechar capacidades internas que Apple podría no tener”, afirma Hayden.

The-CNN-Wire

™ & © 2023 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.