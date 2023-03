By

Sol Amaya

(CNN) — La estrella de “Stranger Things” Grace Van Dien dice que ha estado rechazando papeles de actuación después de sufrir acoso sexual en el set.

La actriz de 26 años, mejor conocida por interpretar a la animadora Chrissy Cunningham en el drama de ciencia ficción de Netflix, abordó su decisión de ser más selectiva esta semana durante una transmisión en vivo de Twitch y dijo: “Los últimos proyectos en los que he trabajado no tuve las mejores experiencias con algunas de las personas para las que tuve que trabajar”.

Van Dien continuó contando un incidente en particular, en el que un productor de cine no identificado supuestamente le hizo proposiciones en el set.

“Una de las últimas películas que hice, uno de los productores me pidió que… contratara a una chica con la que se acostaba y luego me pidió que hiciera un trío con ellos”, dijo Van Dien. “Entonces… como, ese es mi jefe. Y luego no lo hice y lloré y estaba muy molesta”.

Van Dien compartió que se está enfocando en la transmisión por ahora porque puede elegir con quién sale, con quién habla.

Este jueves, Van Dien tuiteó que sus prioridades profesionales están cambiando.

“A medida que envejezco, mis prioridades laborales están cambiando”, dijo a sus 231.000 seguidores en Twitter. “Estoy esperando el proyecto adecuado/las personas adecuadas con las que trabajar”

Y agregó: “Es bueno sentirse tranquila”.

CNN se ha puesto en contacto con los representantes de Van Dien para obtener más comentarios.

Antes de su papel estelar en “Stranger Things”, Van Dien, quien es la hija del actor de “Starship Troopers” Casper Van Dien, apareció en programas de televisión como “The Village” y “Greenhouse Academy”. Sus créditos cinematográficos incluyen “V for Vengeance” y “What Comes Around”.

Van Dien, que se transmite regularmente jugando juegos como “Fortnite” y “Overwatch” en Twitch bajo el nombre de usuario @BlueFille, tiene 293.000 seguidores en la plataforma.

The-CNN-Wire

™ & © 2023 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.