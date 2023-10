Gonzalo Jimenez

Gaza y Jerusalén (CNN) — Tres comandantes de la Yihad Islámica se encontraban entre las al menos 13 personas muertas en los ataques de aviones y helicópteros israelíes contra múltiples objetivos en Gaza a primera hora de este martes.

Tras los ataques aéreos israelíes que mataron a tres de sus comandantes en Gaza, la Yihad Islámica prometió una “respuesta”, calificando los ataques como una “masacre agresiva y atroz”.

Hamas, el movimiento militante palestino que gobierna Gaza, emitió una declaración similar, prometiendo una “respuesta firme de las fuerzas de resistencia unificadas, cuya unidad se manifiesta en su forma más grande sobre el terreno”.

El Ministerio de Sanidad de Gaza informó que al menos 13 personas habían muerto (de ellos, 4 mujeres y 4 niños) y 20 habían resultado heridas en los ataques aéreos hasta las 5 de la mañana, hora local, y advirtió de que el número de víctimas podría aumentar. Entre los heridos hay tres niños y siete mujeres, precisó este martes el Ministerio de Sanidad de Gaza. Algunos de los heridos se encuentran en estado crítico

“Los equipos de ambulancias siguen evacuando a las víctimas de las zonas atacadas por la ocupación”, declaró el Ministerio de Sanidad, refiriéndose a Israel.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF, por sus siglas en inglés) confirmaron que lanzaron ataques aéreos antes del amanecer en Gaza, diciendo que era una “respuesta a la agresión incesante por parte de la organización terrorista Yihad Islámica”.

“Hemos detenido nuestros ataques por ahora”, tuiteó este martes por la mañana el portavoz de las IDF, el teniente coronel Richard Hecht, poco antes de las 8 de la mañana hora local. “Nuestros activos están en el aire listos para responder a cualquier amenaza contra nuestros civiles”.

Las IDF, que denominaron a los ataques “Operación Escudo y Flecha”, dijeron que sus cazas y helicópteros habían alcanzado 10 objetivos de la Yihad Islámica, entre ellos “talleres de fabricación de cohetes en Jan Yunis”, fábricas de armas, complejos militares, una fábrica de hormigón y un puesto militar en el sur de Gaza.

El ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Eli Cohen, acortó este martes una visita oficial de tres días a la India a raíz de los ataques aéreos israelíes contra Gaza.

“A la luz de los acontecimientos en Israel, he decidido acortar la visita diplomática a la India y regresar a Israel después de mi reunión con el primer ministro indio, Narendra Modi, que tendrá lugar hoy”, dijo Cohen en Twitter.

Un video procedente del enclave costero mostraba explosiones que iluminaban el cielo nocturno y los escombros de los edificios alcanzados por los ataques.

El grupo militante palestino Yihad Islámica declaró que tres de sus comandantes habían muerto en la operación, junto con sus esposas e hijos.

Quiénes eran los comandantes

Los comandantes muertos eran Jihad Shaker Al-Ghannam, secretario del Consejo Militar de las Brigadas Al Quds; Khalil Salah al Bahtini, comandante de la Región Norte de las Brigadas Al Quds; y Tariq Muhammad Ezzedine, uno de los líderes del ala militar de las Brigadas Al Quds en Ribera Occidental, según el grupo.

La Yihad Islámica declaró que a Al-Ghannam se le buscaba desde hacía más de 20 años y que había sobrevivido a cinco intentos de asesinato anteriores. Al-Ghannam había militado en la organización militar Fatah de Yasser Arafat y en los comités de resistencia popular, grupos militantes palestinos seculares anteriores a la aparición de la Yihad Islámica Palestina.

La casa de Al-Ghannam fue bombardeada en la guerra de Gaza de 2014, según la Yihad Islámica. Su hermano, el comandante Ziyad Al-Ghannam, fue asesinado en 2007, junto con su sobrino, Raed, dijo el grupo militante.

Israel lo acusa de coordinar las transferencias de armas y dinero entre la Yihad Islámica y Hamas, el grupo militante que dirige Gaza. Se le consideraba uno de los miembros más destacados de la Yihad Islámica.

“Muertes colaterales”

El portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel, Richard Hecht, calificó este martes a los objetivos de los ataques aéreos israelíes en Gaza de “cabecillas terroristas” e insistió en que los militares “hicieron todo lo que pudieron para centrarse en ellos”, pero admitió que las Fuerzas de Defensa de Israel eran “conscientes de algunas muertes colaterales”, una aparente referencia a las esposas e hijos que también murieron junto con los objetivos.

“Si hubo algunas muertes trágicas, lo investigaremos y se lo comunicaremos”, dijo en respuesta a las preguntas de los periodistas. Dijo que estaba al tanto de los informes en las redes sociales sobre las mujeres y los niños muertos.

Tensión en Medio Oriente: ataques cruzados desde Israel y Gaza tras operación israelí en la mezquita de al-Aqsa

La planificación de los ataques aéreos comenzó tras el lanzamiento de cohetes desde Gaza el pasado martes. Ese fuego fue provocado por la muerte bajo custodia israelí de Khader Adnan, ex portavoz de la Yihad Islámica en huelga de hambre. El lanzamiento de cohetes desde Gaza durante el Ramadán también fue un factor que provocó los ataques, dijo.

Los ataques tuvieron lugar durante la noche de este lunes debido a una convergencia de información de inteligencia, el clima y los permisos, dijo. Unos 40 aviones de las IDF participaron en la operación, que calificó de “muy precisa”.

Dijo que no sabía si habría más ataques.

“Todavía no sabemos adónde vamos. Todavía es pronto”, dijo. “Estamos preparados para el tiempo que haga falta. La gran pregunta es Hamas. ¿Qué decidirán hacer?”.

Ataques selectivos

El Consejo de Seguridad Nacional de Israel afirmó en un comunicado que el grupo había disparado 102 cohetes contra el sur de Israel una semana antes, el 2 de mayo.

El consejo dijo que los ataques del martes fueron selectivos e Israel estaba tratando de “evitar dañar a los no involucrados tanto como sea posible”.

“Las Fuerzas de Defensa de Israel y las fuerzas de seguridad trabajan y seguirán trabajando de forma selectiva para frustrar los objetivos terroristas, basándose en información de inteligencia precisa, y en un esfuerzo por evitar dañar en la medida de lo posible a quienes no están implicados”, afirmó.

El portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel, teniente coronel Richard Hecht, dijo que los ataques eran selectivos: “Nuestro objetivo es únicamente la Yihad Islámica”.

Gaza es uno de los lugares más densamente poblados del mundo, un enclave costero aislado de casi dos millones de personas hacinadas en 363 kilómetros cuadrados.

Gobernado por el grupo militante palestino Hamas, el territorio está en gran parte aislado del resto del mundo por un bloqueo israelí de tierra, aire y mar de Gaza que se remonta a 2007. Egipto controla el paso fronterizo meridional de Gaza, Rafah.

Israel ha impuesto fuertes restricciones a la libertad de circulación de civiles y controla la importación de productos básicos a la estrecha franja costera.

