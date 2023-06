Alejandra Ramos

(CNN) — Si eres padre, probablemente has experimentado un sinfín de ansiedades y te has preguntado si estás haciendo lo suficiente por tus hijos. ¿Qué pasa si tus hijos heredan tus malos hábitos? ¿Qué pasa si dejas que vean demasiada televisión o les das los alimentos equivocados?

Preocuparte es normal y cometerás errores, pero puedes poner las cosas en perspectiva si sabes que algunos padres son mucho peores que tú, según el libro del escritor de comedia Glenn Boozan “There Are Moms Way Worse Than You: Irrefutable Proof That You Are Indeed a Fantastic Parent”. Priscilla Witte ilustró el libro, que también presenta a algunos “malos” padres animales.

Glenn Boozan “Hay mamás mucho peores que tú: prueba irrefutable de que eres un padre fantástico” también presenta algunos padres animales “malos”. Publicación de trabajadores

Entre los padres del mundo animal cuestionables están los osos pardos, que se comen a sus crías cuando la comida escasea, y los leones, que principalmente montan guardia y pretenden ser rudos mientras las leonas se aventuran a cazar y matar.

“Entonces, cuando te sientas cansado —o abrumado— piensa que siempre y cuando no te comas a tu bebé… Sí, lo estarás haciendo muy bien”, escribió Boozan en su libro. “Cuando reine el pánico y la presión comience a aumentar, recuerda que lo estás intentando… y eso es todo lo que importa”.

¿Cuándo se celebra el Día del Padre en Estados Unidos en 2023 y por qué?

Aquí hay otros tres malos papás del mundo animal que podrían hacerte sentir mejor acerca de tus esfuerzos de crianza en este Día del Padre.

Peces aguja

Un pez aguja o pez pipa manchado macho (Stigmatopora argus) lleva huevos en la bolsa debajo de su cola hasta que eclosionan frente a la costa de Edithburgh en la península de Yorke en el sur de Australia.

“¡No son solo las mamás, algunos papás también son terribles! No todos son cálidos y acogedores”, escribió Boozan. “Un papá pez aguja puede comerse a sus hijos si piensa que son feos”.

Los peces aguja macho, también conocidos como pez pipa, pueden quedar embarazados y dar a luz, pero su interés en ser padres cariñosos solo dura durante el embarazo. Un factor clave podría ser cómo se siente el pez pipa macho con respecto a la madre de su descendencia, según descubrieron investigadores de la Universidad de Texas A&M en 2010.

Un pez pipa macho al que le gustaba su pareja femenina y con la que se había apareado tiene más probabilidades de cuidar a su descendencia, descubrieron los investigadores. Los machos de pez aguja que estaban menos interesados en las madres son menos cariñosos con sus crías, invirtiendo menos recursos en ellas. También se sabe que los padres de los peces pipa absorben los nutrientes de algunos de sus embriones, canibalizándolos efectivamente, según un artículo de 2009 en la revista Proceedings of the Royal Society B.

Caballos

Los sementales luchan en un pantano en la región de Camargue de Provenza en Francia. David Tipling/Education Images/Universal Images Group/Getty Images

“Los caballos parecen súper papás, pero no son los mejores”, escribió Boozan. “Pueden amenazar a los hijos de otros caballos y matarlos a patadas”.

Si un semental es capaz de engendrar muchas crías, tiene una ventaja genética sobre otros sementales, según Good Horse, un foro de equitación dirigido por el entrenador de caballos y consultor de comportamiento Diamanto Mamuneas. Pero dado que un semental no puede dar a luz, nunca puede estar completamente seguro de que todos los potros en su vecindad sean suyos, lo cual puede ser estresante ya que los sementales invierten mucho tiempo y recursos en cuidar y proteger a sus crías cuando podrían estar apareándose o comiendo. Y a medida que los potros maduran, se convierten en competencia para los sementales en la población de apareamiento.

Cuidar de las crías de los rivales es inútil, por lo que los sementales han desarrollado estrategias para evitar tener que criar potros que no tengan parentesco con ellos, incluida la matanza de potros jóvenes, según una investigación publicada en la revista Applied Animal Ethology.

Ranas venenosas

Un macho de rana venenosa de muslos brillantes (Allobates femoralis) lleva a sus crías de espaldas en la Reserva Nacional Tambopata en Perú. Guenter Fischer/imageBROKER/Shutterstock

“El papá venenoso de la rana dardo s menos un ‘acierto’ y más una ‘falla’”, escribió Boozan. “Para evitar que sus huevos se sequen, a veces usa su orina”.

Los papás de la rana dardo venenosa protegen a sus crías durante 10 a 18 días, y ocasionalmente orinan sobre ellas para protegerlas de los depredadores y mantenerlas húmedas.

Los huevos requieren una “humedad adicional significativa para evitar” la desecación, según Animal Diversity Web, un recurso de zoología en línea producido por el Museo de Zoología de la Universidad de Michigan.

Aliviando las ansiedades de los padres

Muchos libros para padres están orientados a vender la idea de que podrían ser mejores en la crianza de los hijos, dijo Boozan.

“Yo quise venderles cosas para que sintieran que son buenos (padres), y que no necesitan comprar ninguna de esas otras cosas”, agregó.

“Comprar una manta de pañales específica o un tipo diferente de chupete no te hará un mejor o peor padre”, dijo Boozan. “Creo que vas a ser un gran padre sin importar lo que pase si haces tu mejor esfuerzo. Mi objetivo era aliviar esos miedos, aunque solo fuera por un momento con un poco de risa”.

The-CNN-Wire

™ & © 2023 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.