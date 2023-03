Melissa Velásquez Loaiza

(CNN) — Más de 70 años después de que los guepardos fueran declarados oficialmente extintos en la India, el país es ahora el hogar de cuatro guepardos recién nacidos, anunció este miércoles el Ministro de Medio Ambiente de la India.

Los cachorros nacieron de Siyaya y Freddie, dos de los ocho guepardos rehabilitados traídos de Namibia al Parque Nacional Kuno de la India en el estado central de Madhya Pradesh en septiembre pasado como parte de un plan del gobierno para reubicar a 50 de los grandes felinos en India durante los próximos cinco años.

En Twitter, el ministro de Medio Ambiente, Bhupender Yadav, calificó el nacimiento de los guepardos como un “evento trascendental en nuestra historia de conservación de la vida silvestre”.

El primer ministro de la India, Narendra Modi, también acogió con satisfacción el anuncio y lo calificó de “noticia maravillosa”.

El anuncio de la llegada de los guepardos bebés se produce pocos días después de que uno de los guepardos de Namibia, una hembra llamada Sasha, muriera de una enfermedad renal.

From bad news yesterday to renewed hope for #ProjectCheetah this morning. Female cheetah Siyaya gave birth to four healthy cubs. Today, CCF Conservation Biologist Eli Walker confirmed and made visual contact (they’re ~5 days old) in the nest. He took the first photos/videos. pic.twitter.com/gagpTRIxfv — Cheetah Conservation Fund (@CCFCheetah) March 29, 2023

Aunque los guepardos fueron declarados extintos en la India en 1952, ahora vagan por uno de los parques nacionales del país una vez más.

El grupo que llegó de Namibia en septiembre estaba formado por tres guepardos machos y cinco hembras adultos, incluidos Sasha y Siyaya, según un comunicado de prensa del Fondo para la Conservación del Guepardo (CCF) de Namibia.

Los animales fueron trasladados del recinto de cuarentena a las zonas de aclimatación en noviembre del año pasado y luego liberados en el parque.

En febrero, se trajeron una docena más de guepardos, siete machos y cinco hembras, de Sudáfrica, que ha firmado un acuerdo con India para introducir docenas de guepardos en el país durante la próxima década.

Los guepardos son el único gran carnívoro de la India que se ha extinguido.

Bajo el dominio colonial británico, los bosques de la India fueron talados para desarrollar asentamientos y establecer plantaciones, lo que provocó la pérdida del hábitat de los grandes felinos, incluido el guepardo.

Considerados menos peligrosos que los tigres y relativamente fáciles de domesticar, los guepardos también eran utilizados con frecuencia por la nobleza india para la caza deportiva.

Hoy en día, los felinos manchados se encuentran en el sur y el este de África, particularmente en Namibia, Botswana, Kenya y Tanzania, según el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF).

Pero los gatos en peligro de extinción solían tener un rango mucho mayor. Históricamente, los guepardos vagaban por el Medio Oriente y el centro de la India, así como por la mayor parte del África subsahariana. La pérdida de hábitat, la caza furtiva y los conflictos con los humanos han reducido considerablemente sus poblaciones.

Ahora quedan menos de 7.000 guepardos en estado salvaje, según WWF.

