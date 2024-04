By

Alexandra Ferguson

(CNN) — Altos comandantes militares iraníes se encontraban entre los siete funcionarios del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) que murieron en un ataque aéreo contra el edificio del consulado del país en Damasco, Siria, según funcionarios iraníes y medios de comunicación afiliados al Estado, que culparon a Israel por el ataque.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán informó que el alto comandante del IRCG, Mohammed Reza Zahedi, murió en el ataque. Haji Rahimi fue nombrado como el segundo comandante muerto en el ataque, según la declaración del IRGC compartida por la agencia estatal de noticias IRNA más tarde el lunes.

La declaración del IRGC nombró a otros cinco funcionarios muertos asesinados: Hossein Aman Elahi, Mehdi Jalalati, Mohsen Sedaghat, Ali Aghababaee y Ali Salehi Roozbahani.

Los servicios de emergencia trabajan en un edificio destruido por un ataque aéreo en Damasco, Siria, el lunes 1 de abril de 2024. Crédito: Omar Sanadiki/AP

La gente se congregó en torno al edificio arrasado en la capital siria, según fotografías de la escena. Imágenes de las secuelas de la explosión, publicadas por el medio de comunicación estatal iraní Press TV, mostraban grandes daños, fuego y humo en el lugar de los hechos.

Irán culpa a Israel de la muerte de sus asesores militares en un ataque con misiles de Damasco

En declaraciones a la prensa en Damasco, el embajador de Irán, Hossein Akbari, afirmó que el edificio, situado junto a la embajada iraní, “fue blanco de seis misiles de aviones de guerra F-35 israelíes”.

“Entre cinco y siete personas murieron en el ataque. Yo estaba en mi oficina en la embajada en ese momento y fui testigo de la destrucción”, dijo Akbari, quien añadió que entre los muertos había personal de la embajada iraní y asesores militares. CNN no puede verificar de forma independiente las afirmaciones o las cifras de víctimas.

En una entrevista aparte, Akbari añadió que dos policías sirios también se encontraban entre los heridos en el ataque, que dijo que “es quizás la primera vez que el régimen sionista se permite atacar un edificio oficial de la embajada de la República Islámica de Irán, que tenía la bandera de la República Islámica izada”.

Irán acusa a Israel de matar al comandante militar iraní Mohammed Reza Zahedi y a otras personas en un ataque aéreo al consulado en Siria. Crédito: Agencia de Noticias Mehr

Las Fuerzas de Defensa de Israel, a las que CNN pidió que comentaran el incidente, dijeron que no hacían comentarios sobre informes extranjeros. Sin embargo, un portavoz militar dijo a CNN que Israel cree que el edificio iraní atacado en el ataque es un “edificio militar de las fuerzas Quds” y no un consulado.

“Según nuestra inteligencia, esto no es un consulado ni una embajada. Repito, esto no es un consulado y esto no es una embajada. Este es un edificio militar de las fuerzas Quds disfrazado de edificio civil en Damasco”, dijo el portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel, el contraalmirante Daniel Hagari, a Jim Sciutto de CNN.

Cuando se le preguntó si Israel estuvo involucrado en el ataque, Hagari dijo: “No voy a comentar sobre ese ataque, pero quiero decirles que en los últimos seis meses, Irán ha hecho que [el conflicto] en esta región se intensifique. Es el principal actor”.

“[Irán] es el principal actor que comete atrocidades en esta región utilizando representantes en el Líbano, Siria, Iraq y Yemen”, dijo Hagari.

“Incluso esta mañana, un UAV [vehículo aéreo no tripulado] iraní atacó una base israelí en Eilat”, afirmó Hagari. “Irán es un actor que provoca una escalada”.

Advertencias de “medidas recíprocas”

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Nasser Kanaani, advirtió sobre posibles “medidas recíprocas” tras el incidente.

“Irán se reserva el derecho de tomar medidas recíprocas y decidirá el tipo de respuesta y castigo contra el agresor”, dijo Kanaani, según Fars News, afiliado al IRGC.

Los ministros de Relaciones Exteriores de Irán y Siria también acusaron a Israel de ser el autor del ataque. El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Hossein Amir-Abdollahian, lo calificó de “violación de todas las obligaciones y convenciones intenacionales” y exigió una “respuesta seria por parte de la comunidad internacional”.

El ministro de Relaciones Exteriores de Siria, Faisal Mekdad, calificó el presunto ataque de “flagrante violación de la normativa internacional, especialmente de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961”, según una lectura de su llamada con Amir-Abdollahian.

El tratado multilateral codifica la inmunidad diplomática y la inviolabilidad de embajadas y consulados.

El personal de emergencia extingue un incendio en el lugar de los ataques, que afectaron a un edificio junto a la embajada iraní en la capital de Siria, Damasco, el 1 de abril de 2024. Crédito: Louai Beshara/AFP/Getty Images

Zahedi, el comandante asesinado, fue anteriormente comandante de las fuerzas terrestres del IRGC, comandante de la fuerza aérea del IRGC y subcomandante de operaciones del IRGC.

ANÁLISIS | Biden tiene que lidiar con una segunda guerra que no quería. Su tarea es contenerla

El portavoz del Departamento de Estado de EE.UU., Matthew Miller, dijo que Estados Unidos no tenía “confirmación ni del objetivo ni de la parte responsable” en una sesión informativa celebrada el lunes.

“Antes de que hayamos recabado información sobre qué fue exactamente, no quiero hablar de ello específicamente”, añadió Miller. “Pero, por supuesto, siempre nos preocupa cualquier cosa que suponga una escalada o provoque un aumento del conflicto en la región”.

