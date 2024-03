By

(CNN) — Las autoridades de Israel se están preparando para enviar de regreso a Gaza a un grupo de pacientes palestinos que estaban siendo tratados esta semana en hospitales de Jerusalén Este.

El grupo de 22 palestinos de Gaza incluye cinco bebés recién nacidos y sus madres, pacientes de cáncer ahora en remisión y algunos compañeros que los habían acompañado, según funcionarios del hospital. Todos habían recibido permiso de las autoridades israelíes para viajar a la Jerusalén Oriental ocupada por Israel para recibir atención médica avanzada, la mayoría antes del ataque de Hamas contra Israel el 7 de octubre.

El organismo del Ministerio de Defensa israelí responsable de los asuntos palestinos, COGAT, ha estado presionando durante meses a los funcionarios del hospital de Jerusalén Este para que proporcionen una lista de pacientes que ya no requieren tratamiento médico hospitalizado para poder enviarlos de regreso a Gaza, dijeron esos funcionarios a CNN.

Se espera que los pacientes en esa lista, que ha sido revisada por CNN, aborden los autobuses hacia el cruce de Kerem Shalom en la frontera entre Israel y Gaza este miércoles.

Oday es un bebé nacido en el Hospital Makassed que pronto será enviado de regreso a Gaza junto con su madre y su hermano gemelo. (Crédito: Mick Krever/CNN)

Entre ellos estará Nima Abu Garrara, quien fue traída desde Rafah a Jerusalén Este embarazada de gemelos y dio a luz el 5 de octubre. Desde entonces, lo único que sus gemelos han conocido es la seguridad de una habitación en el Hospital Makassed. Pronto, eso será arrancado y cambiado por la realidad de la guerra.

“Si vuelvo con los gemelos… ¿adónde voy con ellos? ¿Dónde conseguiría pañales y leche?”, preguntó ella, entre lágrimas. “Gaza ya no es la misma”.

Durante meses, Abu Garrara y otras dos madres han compartido la misma pequeña habitación, que rebosa de accesorios para bebés. En cada rincón se amontonan maletas y bolsos de lona. Biberones, latas de fórmula y animales de peluche ocupan todas las mesas disponibles.

“Podría regresar y luego invadir Rafah”, dijo sobre el Ejército israelí. “Yo seré la responsable de cualquier cosa que les haga daño. Me estaba muriendo cuando vine aquí y me quedé con ellos para protegerlos”, añadió, refiriéndose a sus gemelos.

Pero permanecer en Jerusalén Este ya no es una opción.

En respuesta a una investigación de CNN, COGAT confirmó que los palestinos de Gaza que “no necesitan más atención médica” están siendo enviados de regreso a Gaza, y que COGAT coordinaría el regreso con organizaciones de ayuda internacional. “En los casos en que sea necesario un tratamiento médico adicional, COGAT organiza su estancia en los hospitales para salvaguardar su salud”, dijo la agencia.

Como todos los que figuran en las listas de expulsión con quienes habló CNN, Abu Garrara dice que está profundamente dividida entre la seguridad de Jerusalén Este y añorar a su familia, y un hogar que ha sido irrevocablemente cambiado por la implacable campaña aérea y terrestre de Israel durante meses.

“Mi hija está ahí”, dijo Asmaa Al Dabje, otra madre. “Ella me necesita. Cada vez que habla conmigo, me pregunta cuándo volveré. Cada vez que hay un ataque aéreo, los niños van a abrazar a sus madres y la mía no tiene a quién abrazar”.

Como enfermera, dice que pasó la guerra sintiendo que había traicionado su deber profesional de ayudar.

“Perdí a 43 de mis colegas. Perdí a familiares, amigos y vecinos. Mi casa está arrasada. Tengo miedo de regresar y de repente arrepentirme de haber puesto en riesgo a mi nuevo hijo”.

Dr. Fadi Atrash, director ejecutivo del Hospital Augusta Victoria. (Crédito: Mick Krever/CNN)

Hannan Sharadan dice que pasó siete años tratando de concebir antes de quedar embarazada de gemelos.

“Tengo miedo porque no hay alto el fuego”, dijo mientras mecía a su hijo Abdullah. “La vida se ha vuelto muy cara. Hay enfermedades que se propagan. Infecciones. No es una vida normal”.

Esta no es la primera vez que los pacientes de Gaza que reciben tratamiento en hospitales de Jerusalén Este regresan a sus hogares desde que estalló la guerra, dijeron a CNN funcionarios del hospital, pero es la primera vez que se ven obligados a hacerlo.

Antes de octubre, un tercio de los que recibían atención en el Hospital Augusta Victoria eran pacientes de Gaza que necesitaban tratamiento contra el cáncer avanzado.

“Nos negamos a devolverlos”, dijo el director general del hospital, el Dr. Fadi Atrash. “Y llegamos a un acuerdo de que todavía están bajo tratamiento”.

Pero las autoridades israelíes continuaron presionándolo, dijo, añadiendo que ahora se habían quedado sin opciones.

“Al final del día, no es nuestra decisión. Y esto es realmente frustrante. [No hemos podido] ayudar a la gente en Gaza desde el comienzo de la guerra. Como médicos, este es nuestro sentimiento diario: no podemos hacer nada”, dijo Atrash.

Mohammed, que fue tratado por cáncer de tiroides y pidió a CNN que no usara su apellido por motivos de privacidad, dice que ha estado separado de sus seis hijos desde que llegó a Jerusalén Este a finales de septiembre.

“El que más me rompe el corazón es mi hijo Hamza”, dijo, explicando que el niño de 11 años es ciego.

“Estoy desgarrado. El único deseo que tengo en la vida es volver a casa. Me arrepiento incluso de haber venido aquí para recibir tratamiento. Ojalá pudiera estar con ellos, porque sé cuánto me necesitan”.

En la sala abarrotada del Hospital Makassed, las mujeres se preparan para el inminente viaje que no tienen más remedio que emprender. Dulces y bocadillos están empaquetados en las maletas que pronto cruzarán por el cruce fronterizo de Kerem Shalom.

Al Dabie, la enfermera, dice que quiere regresar. Empacó una bolsa con los dulces favoritos de su hija.

“Todo lo que Dios quiera que nos suceda allí, sucederá aquí. No quiero quedarme aquí. Quiero ir a casa”.

