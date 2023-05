By

May 4th, 2023

Alexandra Ferguson

(CNN) — Durante años, los italianos han sido muy quisquillosos a la hora de preservar sus tradiciones culinarias. ¿Piña en la pizza? Non si fa. ¿Espaguetis a la boloñesa? Che orrore.

Pero, ahora, algunos italianos parecen reconocer que en otros países también se prepara buena comida italiana.

Se trata de 50 Top Pizza, una guía internacional liderada por italianos que elabora clasificaciones anuales para reconocer algunas de las mejores pizzerías del planeta. La lista de Europa para 2023 acaba de publicarse y, según 1.000 “inspectores” anónimos de todo el continente, la mejor pizza de ese continente está en… España.

La Sartoria Panatieri de Barcelona fue elegida la mejor del continente. El premio se anunció en una ceremonia celebrada también en Barcelona.

Sartoria Panatieri, de Rafa Panatieri (derecha) y Jorge Sastre, es considerada la mejor pizzería de Europa. Crédito: Alejandro Moneo

El segundo lugar se lo llevó el restaurante Bæst, de Copenhague, y el tercero para 50 Kalò, de Londres, filial de la pizzería 50 Kalò de Nápoles.

Por supuesto, no es tan sencillo como parece. Italia no estaba entre los competidores. La entidad, una guía de pizzerías que lleva clasificando restaurantes desde 2017, tiene listados separados para las 50 mejores pizzerías de la cuna de la pizza.

Sartoria Panatieri es la creación de Rafa Panatieri y Jorge Sastre. Panatieri creció en Brasil, pero con orígenes italianos, de Pisa y Calabria. Tras formarse inicialmente como veterinario, cambió de rumbo para convertirse en chef en Sudamérica e Italia, antes de trasladarse a España. Trabajó en el restaurante Nectari de Barcelona, galardonado con una estrella Michelin, antes de abrir su pizzería.

Panatieri también se llevó a casa el premio a la Pizza del Año 2023 con su pizza al horno de leña “Salsa de tomates cherry asados, mozzarella y holandesa de albahaca”. La pizza cuesta 12,90 euros (US$ 14,20). Los precios de las pizzas en el restaurante empiezan a partir de US$ 12.

La mejor pizza fue la de Panatieri: “Salsa de tomates cherry asados, mozzarella y holandesa de albahaca”. Cortesía de 50 Top Pizza

Por su parte, 50 Kalò —que había obtenido el primer sitio en clasificaciones anteriores— cayó en la lista en los últimos años. Sin embargo, este año se llevó el premio a la “mejor base de pasta frita”.

50 Top Pizza tiene listados para pizzerías de todo el mundo. Las elaboran unos 1.000 “inspectores” internacionales, que primero votan por los mejores locales de sus países y luego hacen visitas anónimas.

“Para cada pizzería tenemos varios informes de visitas anónimas que nos ayudan a completar el trabajo de clasificación”, explica a CNN Bárbara Guerra, una de los tres curadores. “Básicamente el ranking es el resultado de un trabajo en grupo en el que los curadores somos los coordinadores. Creemos que solo el trabajo de un gran equipo puede ayudarnos a confeccionar una lista que transmita principalmente las tendencias actuales”.

Baest, en Copenhague, quedó en segundo lugar. Crédito: Anders Jörgensen

Guerra dijo que la pizza de estilo napolitano sigue siendo la favorita en todo el mundo, pero que los inspectores no la buscan específicamente.

Los inspectores de pizza dan preferencia “a los establecimientos que tienen personalidad y coherencia, ofrecen una gran pizza (de cualquier estilo) y tienen un servicio amable”, dijo, y añadió que Sartoria Panatieri y Bæst son de inspiración napolitana pero con “una personalidad completamente diferente”.

Guerra afirmó que los italianos están orgullosos, y con razón, de sus tradiciones culinarias.

“Italia es el país de la pizza y Nápoles es la capital de la pizza, es normal que los italianos tengan mucho orgullo y defiendan firmemente este producto”, dijo.

“Sin embargo, todo italiano que viaja [al extranjero] puede darse cuenta fácilmente de lo mucho que ha crecido la calidad en todas las capitales europeas. Esto es gracias a tantos pizzeros italianos en el mundo, pero también a personas de todas las nacionalidades que han aprendido el arte de hacer pizza en Italia o con italianos. El modelo es casi siempre la pizza napolitana, pero luego se expresa de muchas maneras”.

Explica que el auge de la auténtica pizza italiana en el extranjero es un fenómeno relativamente reciente. “Hace diez años, en Londres o París había tantas pizzerías en las que a un italiano le costaba identificarse”, explica Guerra. “Se trataba muy mal a un producto nacional. Hoy no es así”.

En cuanto a la clasificación de Italia, se desvelará en Roma el 12 de julio.

Les precederán las clasificaciones de las 50 mejores de Asia-Pacífico (30 de mayo) y Estados Unidos (27 de junio). La gran cita, la clasificación mundial, se presentará el 13 de septiembre en Nápoles. Las 25 pizzerías europeas mejor clasificadas pasarán a la final mundial, en la que 100 de todo el planeta se enfrentarán entre sí.

¿Por qué nos gusta tanto la pizza? Para Guerra, es “una comida que da alegría, sencilla y satisfactoria, y es la única comida a un precio asequible que se prepara ante tus ojos”.

“El verdadero valor de la pizza, especialmente de la napolitana, es que es comida sana, con ingredientes frescos, recién preparada y a un precio asequible”, añade.

Las 10 mejores pizzerías europeas de 50 Top Pizza para 2023

1. Sartoria Panatieri en Barcelona, España 2. Bæst en Copenhague, Dinamarca 3. 50 Kalò en Londres, Reino Unido 4. Via Toledo Enopizzeria en Viena, Austria 5. Pizza Zulù en Fürth, Alemania 6. Fratelli Figurato en Madrid, España 7. Forza en Helsinki, Finlandia 8. Napoli on the Road en Londres, Reino Unido 9. nNea en Amsterdam, Países Bajos 10. La Balmesina en Barcelona, España

