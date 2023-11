By

Manuela Castro

(CNN Español) — Cinco meses después de comenzada la campaña electoral en Argentina, este domingo 19 de noviembre se definió finalmente la contienda en favor del líder populista de derecha, Javier Gerardo Milei. Por una amplia diferencia sobre su contrincante Sergio Massa, el economista logró el 55,8% y obtuvo 14.319.272 de los votos, con el 98% de las mesas escrutadas.

En tanto, el candidato oficialista logró 44,2% y 11.361.718 de los sufragios.

El voto en blanco fue de 1,55% y hubo una participación de 76,34%, un punto menos que en la primera vuelta.

Resultados de las elecciones en Argentina 2023, en vivo: Milei será el próximo presidente

Una de las incógnitas de la fecha era qué pasaría con los casi 9.000.000 de votos de los partidos que quedaron afuera en la primera vuelta. En este sentido, La Libertad Avanza logró acumular arriba de 6.000.000 más de votos que en octubre, mientras que Unión por la Patria sumó poco más de 1.500.000.

Mientras que en la primera vuelta electoral La Libertad Avanza obtuvo el triunfo en 10 de los 24 distritos del país, este domingo duplicó sus resultados logrando pintar el mapa de violeta en 20 -19 provincias más la Ciudad de Buenos Aires.

La ventaja en Córdoba, uno de los distritos históricamente más antikirchneristas del país, fue de 74% sobre 26%. Y, con más del 70% también en favor de Milei, Mendoza fue otra de las provincias más fuertes para el libertario.

En tanto, el oficialismo ganó solo en cuatro provincias y, en territorio bonaerense, bastión del peronismo, superó al líder populista de derecha por apenas un punto, 50,8% sobre 49,2%.

Minutos antes de que se dieran a conocer los datos oficiales, Sergio Massa reconoció la derrota en la sede de campaña de su partido.

“Los resultados no son los que esperábamos y me he comunicado con Javier Milei para felicitarlo y desearle suerte porque es el presidente que la mayoría de los argentinos eligió para los próximos cuatro años”, dijo. “Y lo hice convencido de que lo más importante que le tenemos que dejar a los y las argentinas esta noche es el mensaje de que la convivencia, el diálogo y el respeto por la paz, frente a tanta violencia y descalificación, es el mejor camino que podemos recorrer“. Además, advirtió que a partir de mañana, “el que tiene la responsabilidad de dar certezas es Milei”.

Noticia en desarrollo

The-CNN-Wire

™ & © 2023 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.