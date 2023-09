Rocío Muñoz-Ledo

(CNN Español) — La comisionada residente de Puerto Rico en Washington, Jenniffer González, anunció este miércoles a través de un mensaje televisivo en varias emisoras de la isla que aspirará a la candidatura a la gobernación para las elecciones generales de 2024.

González es miembro del Partido Nuevo Progresista (PNP) y fue electa al cargo en los comicios electorales de 2016. Desde enero de 2017 está en el puesto de comisionada residente, con el cual actúa de hecho como congresista en la Cámara de Representantes, con derecho a voz pero no a voto.

“Ante estos retos históricos y tu reclamo continuo, he tomado la decisión de dar un paso al frente y asumir la responsabilidad de ganarme tu confianza, tu respaldo para convertirme en la próxima gobernadora de Puerto Rico”, dijo González en el mensaje televisado.

El anuncio de González ocurre cuatro días después de que el actual gobernador, Pedro Pierluisi, oficializara también su candidatura a un nuevo período. Pierluisi es además el presidente del PNP y gobernador de la isla desde enero de 2017. El actual gobernador informó esta semana que el 1 de octubre oficializará su candidatura a la reelección.

“Durante mi trayectoria me ha caracterizado el tomar decisiones, ejecutarlas y no me ha temblado el pulso a la hora de fiscalizar. Respondo a lo que tú sientes porque soy como tú. Mantengo los pies en la tierra y comparto constantemente con nuestra gente. Llevo tiempo escuchándote y evaluando el mejor futuro para Puerto Rico. Me he tomado el tiempo de ir de esquina a esquina y casa a casa, de primera mano para escuchar tu sentir”, expresó González.

González y Pierluisi se enfrentarán en una elección primaria en 2024, en la que el ganador será el candidato oficial por el PNP de cara a los comicios generales de ese mismo año.

Según la página de internet de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, González es la primera mujer en representar a Puerto Rico ante el Congreso e integra las Comisiones de Transporte e Infraestructura y Recursos Naturales. Además, es la copresidenta de los caucus de los Océanos, Amigos de España, del Ron, del VIH/SIDA y de Endometriosis. Antes de ser electa al cargo, fue presidenta de la Cámara de Representantes de Puerto Rico; presidenta del Partido Republicano en la isla y vicepresidenta de Partido Nuevo Progresista (PNP).

