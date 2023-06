By

Ángela Reyes Haczek

(CNN) — Joran van der Sloot debe comparecer este viernes ante un tribunal federal en Estados Unidos, donde se le acusa de extorsionar con decenas de miles de dólares a la madre de Natalee Holloway, cuya desaparición durante un viaje para celebrar su graduación de secundaria en 2005 se convirtió en un misterio internacional.

Van der Sloot, una de las últimas personas a las que se vio con Holloway (entonces de 18 años) antes de que desapareciera, fue trasladado el jueves de Perú a Birmingham, Alabama, en compañía de un equipo de agentes especiales del FBI.

Está previsto que el ciudadano holandés esté representado por un abogado federal de oficio en su comparecencia a las 11.00 a.m. hora de Miami.

Van der Sloot fue acusado en 2010 de cargos federales de extorsión y fraude electrónico en relación con un complot para vender información sobre el paradero de los restos de Holloway a cambio de US$ 250.000, según una acusación presentada en el Distrito Norte de Alabama.

Joran van der Sloot, fotografiado mientras lo trasladaban el jueves desde una cárcel de Perú en un vehículo policial. (Crédito: Ernesto Benavides/AFP/Getty Images)

La madre de la adolescente desaparecida, Beth Holloway, transfirió US$ 15.000 a una cuenta bancaria que van der Sloot tenía en los Países Bajos y, a través de un abogado, le dio otros US$ 10.000 en persona, según la acusación. Una vez que tuvo los US$ 25.000 iniciales, van der Sloot mostró al abogado John Kelly el lugar donde supuestamente estaban escondidos los restos de Natalee Holloway, pero más tarde admitió por correo electrónico que la información era “inútil”, afirma la acusación.

El vínculo entre Joran van der Sloot y Natalee Holloway

Holloway fue vista por última vez con van der Sloot y otros dos hombres saliendo de un club nocturno en la isla caribeña holandesa de Aruba hace 18 años. La policía de Aruba detuvo y puso en libertad a los tres hombres —Van der Sloot y los hermanos Deepak y Satish Kalpoe— varias veces en 2005 y 2007 en relación con la desaparición de Holloway. Los abogados de los hombres mantuvieron su inocencia durante toda la investigación.

En diciembre de 2007, la Fiscalía de Aruba dijo que ninguno de los tres sería acusado y retiró los cargos contra ellos, alegando insuficiencia de pruebas.

Cinco años después, un juez de Alabama firmó una orden que declaraba a Holloway legalmente muerta.

Van der Sloot ha estado recluido en una prisión de Perú tras ser declarado culpable en 2012 del asesinato de Stephany Flores, de 21 años, en la habitación de su hotel de Lima en el quinto aniversario de la desaparición de Holloway. Fue condenado a 28 años de prisión.

En el momento de su juicio, las autoridades dijeron que van der Sloot había utilizado el dinero de la madre de Holloway para viajar a Perú a un torneo de póquer, donde conoció a Flores.

En un principio, Perú accedió a extraditar a van der Sloot a Estados Unidos para que se enfrentara a los dos cargos solo después de que cumpliera su condena por homicidio. Sin embargo, el mes pasado el país cambió de rumbo y acordó trasladarlo temporalmente para que se enfrentara a los cargos en Estados Unidos, tras lo cual sería devuelto a Perú, según informó el poder judicial del país.

El jueves, van der Sloot emprendió un vuelo de seis horas y media en un avión del FBI, en lo que el FBI denomina una operación de transferencia de custodia al extranjero. Normalmente, el equipo está formado por dos agentes especiales del FBI pilotos, al menos un tripulante auxiliar adicional y varios agentes encargados de la seguridad del prisionero. En muchos vuelos de larga distancia también acompaña al equipo un médico.

Los prisioneros están vigilados todo el tiempo y llevan correas de seguridad.

Van der Sloot fue trasladado en una caravana de todoterrenos negros a una cárcel de Birmingham, no lejos de Mountain Brook, la ciudad natal de Holloway.

Jean Casarez y Josh Campbell de CNN contribuyeron a este informe.

The-CNN-Wire

™ & © 2023 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.