(CNN)– Un juez federal dictaminó que el jurado que atiende la demanda por difamación de E. Jean Carroll únicamente tendrá que decidir cuánto dinero deberá pagarle Donald Trump, después de que el juez determinara que el expresidente es responsable por hacer declaraciones difamatorias.

El fallo supone un duro golpe para Trump, que se enfrenta a numerosas acusaciones penales y demandas civiles, muchas de ellas en plena campaña presidencial.

El juez Lewis Kaplan dijo que el veredicto de un jurado federal a principios de este año contra Trump se aplicará al caso de difamación que irá a juicio en enero sobre las declaraciones que Trump hizo en 2019 sobre las acusaciones de agresión sexual de Carroll.

Carroll, excolumnista de una revista, alegó que Trump la violó en una tienda departamental Bergdorf Goodman a mediados de la década de 1990 y luego la difamó cuando negó su demanda.

En mayo, tras un juicio de dos semanas, un jurado declaró que Trump abusó sexualmente de Carroll y la difamó cuando dijo en 2022 que no la había violado, que no la conocía y que no era su “tipo”.

En ese caso, el jurado concedió a Carroll una indemnización de US$ 5 millones por daños y perjuicios.

“La verdad o falsedad de las declaraciones de 2019 del señor Trump depende por tanto, al igual que la verdad o falsedad de su declaración de 2022, de si la señora Carroll mintió sobre que el señor Trump la agredió sexualmente”, dictaminó el juez este miércoles. “La conclusión del jurado de que ella no mintió, por lo tanto, es vinculante en este caso e impide al señor Trump impugnar la falsedad de sus declaraciones de 2019”.

Kaplan dictaminó que el juicio fijado para el 15 de enero se limitará a los daños y perjuicios.

Aunque su demanda inicial fue presentada en 2019, el juez previamente permitió a Carroll incluir comentarios que Trump hizo en un foro público de CNN a principios de este año.

Este miércoles, Kaplan también rechazó el argumento de Trump de que cualquier daño futuro tenga un límite, lo que significa que el monto anterior no debería ser un factor para el jurado. Carroll reclama una indemnización de más de US$ 10 millones.

Trump ha negado cualquier delito. Ha apelado el veredicto del jurado y todas las sentencias en su contra.

