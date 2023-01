Rocío Muñoz-Ledo

(CNN Español) — En la segunda semana del juicio que Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de México, enfrenta en Nueva York por narcotráfico, la Fiscalía llamó este lunes a un nuevo testigo, Óscar Nava Valencia, alias “Lobo” o “Lobo Valencia”.

Nava Valencia, considerado por las autoridades mexicanas como exlíder del Cártel del Milenio, declaró que le pagó más de US$ 10 millones a García Luna para obtener un mayor control y seguridad sobre los cargamentos de cocaína que transportaba desde Colombia, Venezuela, Ecuador y Bolivia para importar a Estados Unidos.

García Luna enfrenta varios cargos de participación en una empresa criminal continua y otros de conspiración para obtener, importar y distribuir miles de kilogramos de cocaína en EE.UU., además de presuntamente haber hecho declaraciones falsas a funcionarios estadounidenses de inmigración. El exfuncionario se ha declarado inocente de todos los cargos. Este lunes, su defensa trató de deslegitimar la validez de Nava Valencia como testigo.

El nuevo testigo de la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York dijo que el primer pago que supuestamente hizo a García Luna fue en 2006 cuando aportó US$ 2,5 millones a una colecta que hacían los líderes del Cártel de Sinaloa y otras facciones para el entonces funcionario mexicano.

Nava Valencia declaró que Arturo Beltrán Leyva y otros le hablaron sobre ese pago para tener más “control y seguridad”. A cambio, afirmó que recibieron protección para trasladar drogas e información orientada a atacar a sus rivales.

Nava Valencia relató que en aquel momento mantenía una fuerte rivalidad con la “Familia Michoacana”. Señaló haber visto a García Luna en dos ocasiones. La primera cuando tuvieron un problema con un cargamento en el puerto de Manzanillo, Colima, ocasión en la que, según él, el exfuncionario los habría ayudado con información para resolverlo y la segunda vez fue cuando dijo que llegó a un acuerdo con el propio García Luna.

En su testimonio, Nava Valencia afirmó que llegó a sobornar a funcionarios de los gobiernos federal, estatal y municipal, así como policía de caminos y políticos. Señaló que Beltrán Leyva le contó que daba dinero en efectivo a García Luna y a otros funcionarios del gobierno mexicano a cambio de su ayuda y protección.

Testigo detalla supuestas reuniones con García Luna

Nava Valencia describió las dos reuniones que aseguró haber tenido con García Luna. La primera en 2007 después del decomiso de más de 20 toneladas de cocaína en el puerto de Manzanillo, en el Océano Pacífico. Unas 10 toneladas pertenecían al “Lobo” y otras 10 a Beltrán Leyva, señaló. La cocaína, puntualizó, había sido enviada en contenedores en un buque desde Colombia.

La Marina estaba en el puerto, dijo Nava Valencia, cuando la droga llegó a Manzanillo y estaban bajando y revisando los contenedores. Esto, aseguró, preocupó a Nava Valencia y Beltrán Leyva, quienes intentaron buscar alternativas para recuperar la droga, como cambiarla por otro contenedor o esconderla, pero no lo lograron.

Ante ello, asegura que Beltrán Leyva le dijo a Nava Valencia que había hablado con “los licenciados”, refiriéndose a García Luna y otros altos funcionarios del gobierno, y que no se preocupara porque todo se iba a manejar desde la capital.

Beltrán Leyva le informó que había que pagarle a “los licenciados” unos US$ 10 millones de dólares. De ellos, US$ 5 millones por adelantado y los restantes cuando liberaran los contenedores. Ellos realizaron el pago inicial. Sin embargo, la Marina, con información aportada por EE.UU., logró incautar los contenedores y luego se enteraron de que habían incinerado la droga.

Un mes después del decomiso, según esa declaración, Arturo Beltrán Leyva citó a varios a una casa de campo cerca de Cuernavaca para hablar sobre lo ocurrido en Manzanillo.

Nava Valencia relató que fue con un hermano y con un socio y que en la propiedad estaban los hermanos Arturo y Héctor Beltrán Leyva, así como Edgar Valdez Villarreal “La Barbie”, además de personal de seguridad dentro y fuera de la casa.

Lobo dijo que, ya estando allí, llegaron varias camionetas y se bajaron tres personas. Una de ellas, según él, era el entonces secretario de Seguridad. Dijo que estaban en la terraza de la casa y que Arturo Beltrán Leyva le dijo: “Compadre, le presento a Genaro García Luna”. Dijo que este estaba vestido con traje y corbata y que se sentó a su lado.

Al hablar sobre el decomiso en Manzanillo, según Nava Valencia, García Luna señaló que no pudo liberar los contenedores porque los colombianos alertaron al gobierno de Estados Unidos sobre el cargamento de drogas que provenía de ese país, y que ya estaban trabajando junto a la Marina.

Dijo que García Luna les prometió enviarles el informe remitido desde Colombia sobre ese cargamento.

La segunda reunión con García Luna, dijo Nava Valencia, habría sucedido en 2008 después del arresto de Alfredo Beltrán Leyva y la guerra que se desató entre los cárteles de Sinaloa y el de los Beltrán Leyva. Empezó a crecer la desconfianza y Arturo Beltrán Leyva había dicho que quien no estaba con él, estaba en su contra.

Nava Valencia declaró que era más cercano a Arturo Beltrán Leyva que a Joaquín “El Chapo” Guzmán, pero esa relación se rompió a partir de la fractura del cartel y porque él prefirió no involucrarse ni tomar partido.

Debido a esa postura, Nava Valencia relató que Arturo Beltrán Leyva lo mandó a secuestrar y que tuvo que pagar US$ 5 millones para ser liberado. Luego de ese incidente, terminó la relación con Arturo Beltrán Leyva y decidió aliarse con El Chapo, “El Mayo Zambada” y el “Rey Zambada”, entre otros.

Por ello, fue advertido que Arturo Beltrán Leyva “les iba a dar con todo” por lo que tenían que hacer mejores arreglos. Sabían que a raíz de la guerra se iban a generar más investigaciones y operativos en su contra porque los rivales proporcionarían información a las autoridades.

Lobo Valencia declaró que luego contactó a un colaborador de García Luna, Luis Cárdenas Palomino, quien se desempeñaba en ese entonces como coordinador de inteligencia de la Policía y quien fue detenido en México el 4 de julio de 2021 por la supuesta comisión del delito de tortura contra presuntos secuestradores en 2012, para concretar una reunión con García Luna.

En la misma causa en la que está acusado García Luna, en 2020 el Departamento de Justicia de EE.UU. acusó a Cárdenas de tres delitos de conspiración para traficar cocaína. CNN está tratando de determinar cuál es su reacción ante los testigos que lo mencionan en el caso contra García Luna.

Para acceder a aquella reunión, Nava Valencia dijo que tuvo que pagar US$ 500.000 por adelantado. La supuesta reunión, dijo Lobo, se llevó a cabo en Guadalajara a mediados de 2008, en las oficinas del segundo piso de un lavadero de automóviles que tenía un amigo apodado “Pilo”. Lobo dice que vio llegar al entonces secretario, nuevamente trajeado, con Cárdenas Palomino. Dijo que en esa reunión García Luna pidió US$ 3 millones y que le pagaron en ese momento US$ 2,5 millones para completar los US$ 500.000 que ya le habían dado por adelantado.

Nava Valencia declaró que García Luna le aseguró que estaba de su lado y que a partir de ese momento tendría intermediarios disponibles para que pudiera comunicarse con él por cualquier cosa.

Nava Valencia fue arrestado en octubre de 2009 en Guadalajara, Jalisco, y sentenciado a 25 años de cárcel en 2014 por un juez federal en Houston, Texas, por participar en el intento de contrabando de más de tres toneladas de cocaína desde Panamá a EE.UU.

Admitió que importó más de 100 kilos de cocaína a EE.UU. y que estuvo involucrado en varios actos de violencia como líder del cartel, entre ellos dar la orden para matar a más de 100 personas.

El turno de la defensa

Por su parte, el abogado de García Luna atacó la credibilidad de Nava Valencia como testigo.

Florián Miedel le recordó a Nava Valencia, y éste lo confirmó, que después de haber sido extraditado a Estados Unidos en 2011, empezó a cooperar con el gobierno y que tuvo decenas de reuniones con fiscales y otros funcionarios para proveerles información.

Nava Valencia, alias “Lobo”, le admitió al defensor que en esas reuniones jamás mencionó antes de 2020 el nombre de Genaro García Luna. Y que fue solo después de su arresto cuando empezó a hablar de los pagos que supuestamente le entregaron.

Nava Valencia también reconoció que en esos interrogatorios con las autoridades estadounidense previas a 2020 tampoco había mencionado el nombre de Luis Cárdenas Palomino. Incluso, según el abogado defensor, en 2013 le mostraron una foto de Cárdenas Palomino y admitió que no lo reconoció.

Nava Valencia respondió que en esas reuniones en las que empezó a cooperar con el gobierno de EE.UU. no se trataba el tema de la corrupción en profundidad sino superficialmente. Sin embargo, el abogado defensor le recordó que durante esas sesiones nombró a otros funcionarios y policías supuestamente corruptos, incluso del entonces secretario de Defensa de México, Guillermo Galván Galván, quien supuestamente había sido sobornado para liberar al narcotraficante Mario Acosta, alias “Chaparro”.

Nava Valencia también admitió que el 14 de diciembre de 2022 durante otra reunión con los fiscales estadounidenses dijo que había mentido anteriormente y que jamás había conocido a García Luna. Luego el testigo explico que retractó sus declaraciones previas por temor. Dijo que sentía miedo por su familia en México si volvía a declarar y no quería meterse otra vez “en el ojo del huracán”. Lobo Valencia dijo había sido amenazado en México anteriormente y que hubo atentados en contra de su familia.

En sus argumentos contra la credibilidad al testigo, el defensor de García Luna resaltó también el historial criminal de Nava Valencia, de quien dijo que mandó a matar a cientos de personas, a torturar a supuestos miembros de otros carteles, y a participar directamente en actos de tortura.

Además, el abogado reiteró que bajo su acuerdo de cooperación Nava Valencia recibió una reducción de su condena original de 25 años de cárcel a 16 años y medio y que podría recibir otra reducción en su sentencia por dar testimonio en este juicio.

