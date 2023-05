Betiana Fernández Martino

(CNN Español) — La justicia de Brasil dio a conocer este sábado el fallo en el que absuelve en primera instancia al actor Juan Darthés, acusado de violar a la actriz Thelma Fardin cuando trabajaban juntos en una serie y ella era menor de edad.

En una conferencia de prensa con Amnistía Internacional, Fardin hizo referencia a la decisión de la justicia y pidió que “esto no sea un mensaje para guardar silencio. Esto es una batalla que ganamos. Hay muchas personas que se animaron a romper el silencio y hoy, a ellas les digo que esto no nos adoctrina. La justicia se verá inundada de denuncias”.

Carla Andrade Junqueira, abogada de la actriz ante la justicia brasileña, dijo: “Vamos a apelar esta decisión. A nivel jurídico cabe señalar que los jueces interpretaron los hechos para afirmar que hubo actos de violencia sexual, pero lo cierto es que por temas técnicos el delito está prescrito”.

Por su parte, Martín Arias Duval, el abogado de Fardin en Argentina, señaló: “Recién en el año 2018 Thelma se animó a contar. No podemos exigirles a las víctimas que se animen a denunciar enseguida estos hechos”.

CNN se contactó con Darthés, cuyo nombre legal es Juan Rafael Pacífico, para obtener comentarios, pero aún no tenemos respuesta. El mismo sábado, Fernando Burlando, abogado de Darthés en Argentina, confirmó la noticia en diálogo con Agusto Pomar de Crónica HD. En referencia al actor afirmó que “a esta persona se la condenó, se la desterró”, y fue sometido a las justicias de Nicaragua, Argentina y Brasil. “ Nadie puede decir hoy que Darthés no fue investigado realmente a fondo”, agregó Burlando.

¿Qué dice el fallo que absuelve a Darthés?

El Juzgado Penal Federal de Sao Paulo, donde se llevó a cabo el juicio, explicó en su escrito que “se concluye que existe duda sobre la ocurrencia o no de la conjunción carnal, esencial para la configuración del delito descrito en el art. 213 del Código Penal, con redacción dada en la época de los hechos, según se describe en la denuncia. Y la duda, en este caso, se resuelve a favor del imputado, siendo la absolución la medida que se impone”.

Además, agregó que “la versión de la víctima no fue consecuente en cuanto a las relaciones carnales, ya que durante más de nueve años este hecho fue omitido en las pocas denuncias que hacía a personas de su confianza”.

“Acá no está la palabra inocencia”, aseguró Carla Andrade Junqueira, la abogada en Brasil de Fardin. Agregó: “Esta no es una decisión que declaró a Darthés como inocente. Es una decisión que es muy clara al interpretar los hechos y las pruebas para afirmar que sí hubo actos de violencia sexual, y si hubiera pasado después del 2010, la ley aplicable sería otra. O sea, acá estamos en una situación de tecnicismo legal”.

“Del análisis de la prueba, el juez de primera instancia entendió que la prueba demostraba sin ninguna duda que hubo actos sexuales sin el consentimiento de la víctima, que en ese momento tenía 16 años”, explicó la abogada en conferencia de prensa. Sin embargo, la ley en Brasil al momento del hecho exigía pruebas de acceso carnal para la caracterización del crimen de violación.

Según explican desde Amnistía Internacional, en Brasil solo el 1% de las denuncias por abuso sexual llegan a sentencia.

Cronología del caso Darthés

El caso de Fardin contra Darthés, su excompañero de elenco, comenzó en diciembre de 2018. Ese año, Fardin denunció por violación a Darthés ante la justicia de Nicaragua, lugar donde, según explica la actriz argentina, ocurrieron los hechos.

Fardin afirmó que el abuso ocurrió en 2009, cuando ella era menor de edad y ambos habían viajado al país centroamericano en una gira para promocionar la telenovela “Patito Feo”, en la que ambos participaban.

“Durante nueve años lo anulé para poder seguir adelante”, había dicho ella en un video publicado en redes sociales. La actriz agregó que el hecho de que otras mujeres denunciaran al actor la animó a hacer público su caso.

Luego de hacerse pública la denuncia, Darthés salió de Argentina rumbo a Brasil, país en el que nació en 1946. La legislación de su país lo protege de una posible extradición ya que Brasil no aplica el proceso a sus ciudadanos. Por este motivo, el juicio se llevó adelante en Sao Paulo.

El juicio comenzó el 30 de noviembre de 2021.

Tras la decisión judicial que absuelve a Darthés, Fardín habló en conferencia de prensa y aseguró “por supuesto que la Justicia va a ser el último bastión de un sistema históricamente violento y patriarcal. Le quiero pedir a todas esas personas que se atrevieron a romper el silencio, a hablar después de esa conferencia en 2018, que no sientan que esto los adoctrina. No me adoctrinan a mí, por favor, que no las adoctrinen a ustedes, a las personas que están pasando por esto”.

Y agregó: “Nos dicen que vayamos a la Justicia, vamos a la Justicia y el propio fallo dice que está probado gran parte del abuso sexual, está probado que me practicó sexo oral y que hubo penetración con sus dedos, pero, como ocurrió en el 2009, está prescrito. Si hubiera ocurrido en el 2010 no estaría prescrito. Hay que elegir en qué momento a una la abusan”.

