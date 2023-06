By

Sofía Benavides

(CNN) — Kourtney Kardashian se robó el espectáculo durante un concierto de Blink-182 en la noche de este viernes al anunciar que ella y su esposo Travis Barker esperan su primer hijo juntos.

La empresaria y estrella de reality show compartió un video en sus redes sociales verificadas en el que se la ve entre la audiencia del concierto saltando de un lado a otro mientras sostiene un cartel que dice: “Travis, estoy embarazada”.

Barker, baterista de Blink-182, saltó del escenario y besó a su esposa mientras la audiencia gritaba dando su aprobación.

La pareja se comprometió en octubre de 2021.

Kim y Kourtney Kardashian protagonizan un altercado físico en la nueva temporada de “Keeping Up With The Kardashians”

Se casaron el año pasado en múltiples ceremonias. Primero en Las Vegas, luego de los Premios Grammy en abril de 2022 —en lo que dijeron que no era un intercambio de votos legalmente vinculante—, y en una boda legal en el juzgado de Santa Bárbara en mayo, que terminó con una lujosa ceremonia que organizaron poco después en Portofino, Italia, en Villa Olivetto, la propiedad de los diseñadores de Dolce & Gabbana Domenico Dolce y Stefano Gabbana.

La pareja tiene hijos de relaciones anteriores.

Kardashian, de 44 años, comparte tres hijos con su ex pareja Scott Disick: Mason, Penelope y Reign.

Barker, de 47 años, es padre de Landon, su hija Alabama y su hijastra Atiana, a quien comparte con su exesposa Shanna Moakler.

Los dos compartieron un poco sobre el proceso de fertilidad en reailty show de Hulu, “The Kardashians”.

En septiembre de 2022, Kardashian le dijo a The Wall Street Journal que había pausado los tratamientos de fertilización in vitro (FIV) antes de casarse porque era “mucho” y quería concentrarse en planificar la ceremonia de su boda.

CNN se comunicó con los representantes de Kardashian y Barker pero aún no obtuvo respuesta.

