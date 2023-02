Sofía Benavides

(CNN) — La Cámara de Representantes, liderada por los republicanos, aprobó este jueves una resolución para destituir a la representante demócrata Ilhan Omar de la poderosa Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara.

Los republicanos de la Cámara argumentaron que Omar no debía servir en comisión a la luz de las declaraciones que hizo en el pasado en relación con Israel, las cuales fueron criticadas por miembros de ambos partidos y tildadas de antisemitas. Los demócratas, sin embargo, criticaron la iniciativa de expulsar a Omar, argumentando que equivale a un acto de venganza política y que la demócrata de Minnesota ya rindió cuentas por sus comentarios del pasado. La votación resultó 218 a 211. El representante republicano David Joyce de Ohio votó “presente”.

Omar se mostró desafiante en un discurso previo a la votación: “Mi liderazgo y mi voz no serán silenciadas si no estoy en esta comisión por un período. Mi voz se hará más y más fuerte”, dijo. “Así que voten o no, yo estoy aquí para quedarme, y estoy aquí para ser una voz contra las injusticias y abogar por un mundo mejor”, agregó la congresista.

Tras la votación, Omar habló con los periodistas y dijo que la medida era una “venganza”.

Seguidores de Trump y la consigna contra la congresista demócrata Ilhan Omar: ¡Envíenla de regreso!

“Esta una votación fue venganza, se trataba de asegurarse de que una voz y una perspectiva en particular no estuviera presente en la comisión porque no están de acuerdo con ella. Estas son las personas que hablan de la cultura de la cancelación. Estas son las personas que hablan de defender la Primera Enmienda. Estas son las personas que dicen que son campeones de la libertad de expresión, y hoy eligieron decir que la congresista Ilhan Omar, por ser musulmana e inmigrante, no puede ser una voz en asuntos exteriores”, declaró.

La decisión se produce después de que el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, negara oficialmente escaños en la Comisión de Inteligencia de la Cámara a los representantes demócratas Eric Swalwell y Adam Schiff, expresidente del panel, lo que también fue condenado por los demócratas.

McCarthy prometió el año pasado que si los republicanos recuperaban la mayoría en la Cámara, despojaría a Schiff, Swalwell y Omar de las asignaciones en las comisiones, argumentando que los demócratas crearon un “nuevo estándar” cuando tenían la mayoría al destituir a los representantes republicanos Marjorie Taylor Greene, de Georgia, y Paul Gosar, de Arizona, de las comisiones de retórica y publicaciones violentas.

Los republicanos de la Cámara, ahora en mayoría, han dado nuevamente asignaciones de comisiones del nuevo Congreso a Greene y a Gosar.

La congresista Ilhan Omar.

El líder demócrata de la Cámara, Hakeem Jeffries, también acusó este jueves a los republicanos de “venganza política”. A su vez, defendió la decisión de los demócratas en el Congreso anterior de remover a los republicanos de las asignaciones de la comisión, argumentando que ambos incitaban a la violencia contra sus colegas.

“Se debe trazar la línea cuando hay miembros del Congreso que amenazan activamente con violencia contra sus propios colegas”, dijo Jeffries, y agregó: “Nos tomamos en serio las amenazas violentas porque las hemos vivido”.

En 2019, Omar emitió una disculpa pública después de enfrentar una reacción violenta por tweets que fueron condenados por ambos partidos. La disculpa se produjo después de que la demócrata de Minnesota enfrentara una ola de críticas generalizadas por sugerir que el apoyo republicano a Israel era alimentado por donaciones de la Comisión de Asuntos Públicos Estadounidense-Israel (AIPAC), un destacado grupo pro-israelí.

También ha habido otros incidentes: en 2021, un grupo de demócratas judíos acusó a Omar de equiparar a EE.UU. e Israel con los talibanes y Hamas, el grupo militante palestino designado como organización terrorista por EE.UU. En respuesta, Omar dijo que ella “de ninguna manera equiparaba a las organizaciones terroristas con los países democráticos”.

Kevin McCarthy, presidente de la Cámara de Representantes de EE.UU.

Greene y Gosar, que ahora tendrán asignaciones de comisiones, también han enfrentado críticas de ambos partidos. El año pasado, los líderes republicanos en el Congreso condenaron a ambos legisladores por hablar en una conferencia del nacionalismo blanco.

Greene habló en la Conferencia de Acción Política America First en Orlando, Florida, un evento organizado por el activista de extrema derecha Nick Fuentes como una alternativa a la Conferencia Anual de Acción Política Conservadora. Gosar, por su parte, hizo una aparición en la Primera Conferencia de Acción Política de Estados Unidos a través de un video pregrabado, informó HuffPost. Gosar también asistió a la misma conferencia el año pasado.

Greene defendió su accionar en una larga declaración, descartando las críticas y atribuyéndolas a “divisiones falsas y acusaciones falsas”. También proclamó que no “cancelará” a otros conservadores, incluso si encuentra sus declaraciones “de mal gusto, equivocadas o incluso repulsivas a veces”.

Una revisión de CNN KFile de los eventos y las publicaciones en las redes sociales de Gosar a lo largo de los años descubrió que el legislador tiene una larga asociación con los nacionalistas blancos, un bloguero pronazi y jugadores marginales de extrema derecha. Un portavoz de Gosar se negó a responder preguntas específicas sobre las asociaciones del congresista.

En 2021, Greene se disculpó por sus comentarios “ofensivos”, al comparar las reglas de uso de máscaras del Capitolio con las reglas del Holocausto, tras su visita al Museo Conmemorativo del Holocausto de EE.UU. en Washington.

Marjorie Taylor Greene

Omar, Schiff y Swalwell han denunciado los intentos de McCarthy de despojarlos de los puestos de la comisión. “Los movimientos puramente partidistas de Kevin McCarthy para despojarnos de nuestra comisión no solo son un truco político, sino también un golpe a la integridad de nuestra institución democrática y una amenaza a nuestra seguridad nacional”, dijo Omar en una conferencia de prensa reciente donde habló junto a Schiff y Swalwell.

Los demócratas también argumentaron que la medida es hipócrita al señalar el hecho de que el asediado representante republicano George Santos, quien enfrenta crecientes problemas legales y llamados a renunciar por mentir extensamente sobre su currículum e identidad, recibió asientos en dos comisiones.

Sin embargo, en un cambio abrupto de rumbo, Santos le dijo a la conferencia republicana de la Cámara este martes —reunión que se desarrolló a puertas cerradas— que quiere salir de los dos comisiones en los que fue nombrado hasta que se resuelvan sus problemas, dijeron tres miembros a CNN.

McCarthy tiene el poder de impedir unilateralmente que Schiff y Swalwell sirvan en la Comisión de Inteligencia de la Cámara porque se trata de una comisión selecta. Sin embargo, expulsar a Omar de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara requirió el voto de la Cámara de Representantes en pleno.

McCarthy le dijo a CNN este martes por la noche que tenía los votos para expulsar a Omar. La afirmación se produjo después de que los líderes republicanos de la Cámara lograran bloquear los votos de varios miembros de su conferencia que se resistían a la medida.

Opinión | Al Cárdenas dice por qué al líder de la Cámara de Representantes de EE.UU. no le interesa que George Santos deje su cargo

Uno de esos miembros del Partido Republicano, la representante Victoria Spartz de Indiana, anunció este martes que estaba preparada para apoyar una resolución para expulsar a Omar, citando la adición del “lenguaje del debido proceso”.

“Aprecio la voluntad del presidente McCarthy de abordar preocupaciones legítimas y agregar lenguaje de debido proceso a nuestra resolución. La deliberación y el debate son vitales para nuestra institución, no los enfoques de arriba hacia abajo”, dijo la congresista en un comunicado.

Spartz había indicado previamente que se oponía a la remoción de los tres legisladores demócratas de las comisiones.

La semana pasada, Spartz emitió una declaración que hacía referencia a cómo los demócratas habían expulsado a Greene y Gosar de las comisiones. “Dos errores no hacen un acierto. La presidenta Pelosi tomó medidas sin precedentes en el último Congreso para eliminar a los representantes Greene y Gosar de sus comisiones sin el debido proceso. El presidente McCarthy está tomando medidas sin precedentes en este Congreso para negarle algunas asignaciones a comisiones a la minoría sin el debido proceso nuevamente”, dijo la congresista en ese momento.

Liderada entonces por los demócratas, la Cámara de Representantes votó en 2021 para destituir a Greene de las asignaciones de la comisión a raíz de sus declaraciones incendiarias y violentas, incluido un informe de KFile de CNN en el que indicó repetidamente su apoyo a la ejecución de destacados políticos demócratas en 2018 y 2019 antes de ser elegida para el Congreso. Once republicanos de la Cámara se unieron a los demócratas en ese momento para apoyar la medida.

La Cámara liderada por los demócratas también votó ese año para aprobar una resolución de censura a Gosar que lo despojaba de las asignaciones de la comisión en una reprimenda al republicano de Arizona por publicar un video de animé editado con Photoshop en las redes sociales que lo mostraba matando a la representante demócrata Alexandria Ocasio-Cortez y atacando al presidente Joe Biden. Dos republicanos de la Cámara votaron con los demócratas en ese momento para aprobar la resolución.

Nicky Robertson, Kristin Wilson, Morgan Rimmer, Melanie Zanona y Veronica Stracqualursi de CNN contribuyeron a este informe.

