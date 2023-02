By

(CNN Español) — Karol G sigue cumpliendo sus sueños. La cantante colombiana confirmó lo que era un secreto a voces: su colaboración con su compatriota Shakira.

La cantante originaria de Medellín dio a conocer la información en su cuenta de Instagram. Dijo que la canción saldrá este viernes 24 de febrero y que se trata de “TQG”, o te quedó grande.

La cantante ya había dado un adelanto del nombre del tema al vestir el pasado 20 de enero una camiseta con la frase en un partido de la NBA entre los Lakers y los Grizziles de Memphis.

¿Cuándo sale la canción de Karol G y Shakira?

Karol G indicó en sus redes sociales que la canción estará disponible a la media noche del viernes.

Poco se sabe del ritmo y letra como tal del tema. Se conoce que es la canción con la que presenta oficialmente su disco “Mañana será bonito”, el cual se publica el mismo día.

“Sabemos que lo estaban esperando y aquí estamos”, dijo Karol G al anunciar el tema en su cuenta de Instagram. El post fue compartido en formato colaborativo junto a Shakira.

La publicación acumula más de 6,7 millones de me gusta y supera los 150.000 comentarios.

Esta no es la primera vez que Karol G expresa su admiración por Shakira. En el Festival Musical de Coachella de 2022, la intérprete de “Gatúbela” le rindió homenaje a la barranquillera durante su presentación.

Este gesto tuvo una reacción positiva y de cariño de Shakira, quien en su cuenta de Twitter dijo que se sentía orgullosa de la cantante y que le agradecía el cariño.

“Orgullosa de ti @karolg en Coachella!! Gracias por el cariño! Felicidades y sigue volando alto!!!”, dijo Shakira en abril de 2022.

Lo que sabemos de “Mañana será bonito”, el nuevo disco de Karol G

Karol G anunció el pasado 25 de enero el nombre de su nuevo disco, “Mañana será bonito”.

En su cuenta de Instagram dijo que este es un “proyecto al que tanto amor y tiempo le he dedicado”. El disco tendrá 17 temas, entre los que incluye éxitos como “X si volvemos”, con Romeo Santos, “Provenza” o “Cairo” con su productor, Ovy On The Drums.

La producción estará llena de colaboraciones. Además de de Santos, Ovy On The Drums y Shakira, Karol G también contará con las voces de Quevedo, Justin Quiles, Angel Dior, Maldy, Bad Gyal, Sean Paul, Sech y Carla Morrison.

Para el lanzamiento, Karol G se unió con Spotify para ofrecer a sus seguidores clips exclusivos y una cuenta regresiva.

La colombiana es la cantante femenina latinoamericana más escuchada en esa plataforma por tres años consecutivos, dijo Spotify a través de un comunicado.

