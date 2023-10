Juan Pablo Elverdin

(CNN Español) — Los dirigentes de la Conmebol anunciaron este miércoles que los tres primeros partidos del Mundial 2030 se disputarán en Sudamérica, más precisamente en Uruguay, Argentina y Paraguay.

“Creímos en Grande. El Mundial Centenario 2030 comienza donde todo se inició. ¡Uruguay, Argentina y Paraguay serán sedes de los partidos inaugurales del #MundialCentenario”, escribió en X, antes Twitter, el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez.

Posteriormente, el propio Domínguez encabezó una conferencia de prensa en la que brindó más definiciones, aunque aclaró que los detalles finales de la organización del Mundial los dará próximamente la FIFA.

Creímos en Grande. El Mundial Centenario 2030 comienza donde todo se inició. ¡Uruguay, Argentina y Paraguay serán sedes de los partidos inaugurales del #MundialCentenario 🏆 — Alejandro Domínguez (@agdws) October 4, 2023

“Un Mundial de 100 años no podría, no debía, no recordar y no estar a la altura de la circunstancia. Y así lo entendió el pleno del Consejo de la FIFA. Quiero agradecer al presidente Infantino, de la FIFA, al presidente de la UEFA, quiero agradecer a mi colega presidente de la Confederación Africana y en su conjunto a todo el consejo de FIFA que hizo posible, y que el fútbol hace posible, en unir tres continentes para celebrar un centenario de la fiesta y del deporte más lindo que tiene el mundo. Que es patrimonio de todos”, dijo Domínguez en el inicio.

Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol. (Foto: PABLO PORCIUNCULA/AFP via Getty Images)

“El fútbol unió tres continentes, el fútbol une seis países. Un hecho histórico”, añadió Domínguez en una conferencia de prensa que encabezó en la sede de Conmebol en Asunción, Paraguay, de la que también participaron los presidentes de las federaciones involucradas Claudio Tapia (AFA), Robert Harrison (APF) e Ignacio Alonso (AUF).

Domínguez dijo que el primer partido del Mundial se disputará en el estadio Centenario de Montevido, en la misma ciudad en la que se disputó el primer Mundial masculino de la historia en 1930. De todas formas, dijo que “van a ser tres partidos inaugurales,va a empezar con Uruguay y la FIFA va a dar más detalles de cómo sería en Argentina y Paraguay”.

El anuncio sorprende porque, si bien Argentina, Uruguay y Paraguay, junto a Chile, habían presentado su candidatura conjunta para la organzaición de la cita máxima del fútbol en 2030, estaba estipulado que la sede se definiera el año próximo en el Congreso 74° de la FIFA.

En el anuncio de los dirigentes de la Conmebo, además, se dio a entender que el grueso del Mundial 2030 se disputará en España, Portugal y Marruecos, quienes también habían presentado la candidatura conjunta para ser sede de ese evento.

Fue el presidente de la federación paraguaya de fútbol, Robert Harrison, quien confirmó que el resto de los partidos se jugarán en esos países: “El evento se origina en Sudamérica con los juegos inaugurales en los tres países. Montevideo, Buenos Aires y Paraguay. Luego, se traslada a España, Portugal y Marruecos donde caigamos en los grupos. De hecho, las tres federaciones ya están clasificadas, dijo el dirigente. en la conferencia de prensa.

“Más detalles va a dar la propia FIFA, pero es un hecho histórico y Conmebol está feliz. Lógicamente la organización dará más detalles. Saben lo que peleamos por ser sede, y lo logramos. Los detalles se darán en tiempo y forma como corresponde”, continuó Domínguez.

Noticia en desarrollo.

