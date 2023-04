Luis Ernesto Quintana Barney

(CNN Español) — Karim Khan, fiscal de la Corte Penal Internacional, anunció este sábado que la investigación del caso Venezuela continuará por considerar que existe una base razonable para creer que se han cometido crímenes de lesa humanidad en la actuación de los cuerpos de seguridad en medio de protestas antigubernamentales y en contra de voces disidentes desde 2014.

La Fiscalía desestimó en un comunicado los argumentos que el Gobierno venezolano esgrimió en un documento el 28 de febrero, donde instó a desechar la investigación, y dejó claro que su impugnación de inadmisibilidad bajo el principio de complementariedad no tiene mérito.

El gobierno venezolano mediante un comunicado calificó de falacias las acusaciones en su contra y niega que hayan ocurrido crímenes de lesa humanidad en el país y al mismo tiempo dicen haber presentado información que a su juicio evidencia lo que consideran ha sido el carácter político del proceso iniciado por la CPI. Destacan en el texto que el sistema de justicia venezolano “trabaja de forma permanente para garantizar la justicia en el país”.

Precisó que, a juicio de la Fiscalía, la afirmación del Gobierno venezolano de que no se cometieron delitos en apoyo a una política estatal, no tiene fundamento y no se presentaron pruebas suficientes de ello. El informe también señaló que las autoridades no han demostrado que hayan realizado investigaciones o enjuiciamientos nacionales que reflejen suficientemente el alcance de la investigación prevista por la Corte.

CNN contactó a la Fiscalía General de Venezuela para conocer su reacción sobre el documento de la CPI, sin hasta ahora haber recibido respuesta.

El gobierno del cuestionado presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, siempre ha rechazado los señalamientos, aunque en marzo firmó un acuerdo de cooperación para que el organismo abriera una oficina en Caracas. CNN solicitó al Ministerio para la Comunicación e Información una reacción al anuncio de Khan, pero hasta el momento no ha obtenido respuesta.

En el escrito se establece que el Gobierno venezolano no ha hecho justicia, ni ha reparado a las víctimas. De igual forma se establece como punto de partida de la investigación 2014. Está previsto que finales de abril haya otro pronunciamiento de la CPI sobre el estatus del proceso.

Tras una visita a Venezuela en noviembre de 2021, Khan anunció que se abriría una investigación sobre la situación en el país, debido a que la CPI había determinado que existían indicios de que, al menos desde abril de 2017, se habrían cometido crímenes de lesa humanidad y violaciones a los derechos humanos.

La CPI había informado que están bajo revisión casos de opositores que fueron presuntamente perseguidos por motivos políticos y en algunos casos arrestados. También revisan casos de supuesta tortura y presuntos excesos en la actuación contra manifestantes por parte de los cuerpos de seguridad.

