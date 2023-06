Gonzalo Jimenez

(CNN) — La enviada especial de Estados Unidos para las mujeres, las niñas y los derechos humanos en Afganistán declaró este martes que le preocupan las informaciones según las cuales se sospecha que cerca de 80 estudiantes fueron envenenadas durante el fin de semana.

“Preocupada por las informaciones según las cuales casi 80 niñas han sido envenenadas en sus escuelas. Deben tomarse todas las medidas para garantizar la seguridad de todos los niños”, publicó Rina Amiri en Twitter.

Unicef Afganistán también manifestó este lunes su preocupación por el incidente.

“@UNICEFAfg está preocupada al enterarse de un presunto incidente ocurrido ayer en el que unas 80 niñas y mujeres enfermaron en dos escuelas del distrito de Sanchark, en el norte de Afganistán”, publicó Unicef Afganistán en Twitter.

.@UNICEFAfg is concerned to hear of an alleged incident yesterday in which around 80 girls and women fell ill in two schools in Sanchark District, in the north of Afghanistan. We wish all those affected a speedy recovery. — UNICEF Afghanistan (@UNICEFAfg) June 5, 2023

Se sospecha que cerca de 80 alumnos de primaria, en su mayoría niñas, fueron envenenados durante el fin de semana y trasladados al hospital en el distrito afgano de Sangcharak, según declaró a CNN Mohammad Rahmani, jefe del Departamento de Educación de la provincia septentrional de Sar-e-Pul.

Rahmani, que afirma haber hablado directamente con la policía, declaró a CNN que la unidad de inteligencia del departamento de policía provincial sigue investigando el asunto y añadió que, hasta el momento, las autoridades no tienen claro el culpable, el motivo ni el posible tipo de veneno utilizado.

