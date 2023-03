By

urielblanco

(CNN) — La esposa de Bruce Willis, Emma Heming Willis, pidió a los paparazzi que mantengan la distancia y dejen de gritar a la estrella de “Die Hard” cuando lo vean en público.

Heming Willis hizo una emotiva petición en un video compartido en su página de Instagram durante el fin de semana, afirmando que “todavía queda mucha educación por impartir” sobre las personas que viven con demencia.

Al relatar un incidente reciente en el que unos fotógrafos intentaron hablar con el actor enfermo mientras hacía una rara aparición pública para reunirse con unos amigos a tomar un café en Santa Mónica, la modelo de 44 años señaló lo “difícil y estresante que puede ser sacar a alguien al mundo y llevarlo con seguridad”.

View this post on Instagram A post shared by Emma Heming Willis (@emmahemingwillis)

“Esto va para los fotógrafos y la gente de video que están tratando de conseguir esas exclusivas de mi marido fuera y en los alrededores: guarden su espacio”, dice en el video. “Sé que este es su trabajo, pero guarden su espacio”.

Y añadió: “A los de los videos, por favor, no le griten a mi marido preguntándole cómo está o lo que sea, el ‘woohoo’ y los ‘yippee ki-yay’… simplemente no lo hagan. ¿DE ACUERDO? Denle su espacio. Permitan que nuestra familia o quien esté con él ese día pueda llevarlo del punto A al punto B con seguridad”.

Heming Willis añadió en el pie de foto del video: “A otros cuidadores o especialistas en el cuidado de personas con demencia que navegan por este mundo… ¿Algún consejo o sugerencia sobre cómo sacar a sus seres queridos al mundo de forma segura? Por favor, compártanlo a continuación”.

Heming Willis y Willis, de 67 años, se casaron en 2009 y tienen dos hijas, Mabel y Evelyn.

¿Qué es la demencia frontotemporal, la condición cerebral que sufre Bruce Willis?

Su petición llega semanas después de que la familia de Willis anunciara que su trastorno del habla, la afasia, había progresado hasta convertirse en una forma de demencia llamada demencia frontotemporal, o FTD.

“Hoy en día no existen tratamientos para la enfermedad, una realidad que esperamos pueda cambiar en los próximos años. A medida que avanza la enfermedad de Bruce, esperamos que la atención de los medios de comunicación se centre en arrojar luz sobre esta enfermedad que necesita mucha más concienciación e investigación”, dijeron el mes pasado en una actualización compartida en línea.

Según la Alzheimer’s Association, la FTD se refiere a “un grupo de trastornos causados por la pérdida progresiva de células nerviosas en los lóbulos frontales del cerebro (las zonas situadas detrás de la frente) o en los lóbulos temporales”. Estas zonas del cerebro suelen estar asociadas a la personalidad, el comportamiento y el lenguaje.

The-CNN-Wire

™ & © 2023 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.