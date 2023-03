urielblanco

(CNN) — Y el Oscar al momento más incómodo de la alfombra roja en 2023 es para… Hugh Grant.

El actor de “Love Actually” generó opiniones divididas entre los espectadores este domingo, luego que pareciera poco interesado en las preguntas de la modelo y presentadora de televisión Ashley Graham durante la charla que compartieron antes del evento.

La entrevista para el programa “Countdown to the Oscars”, de ABC, tuvo un comienzo incómodo cuando Graham le preguntó a Grant qué era lo que más le gustaba de asistir a los Premios de la Academia. El actor, de 62 años, hizo una pausa antes de responder: “Es fascinante… toda la humanidad está aquí, es la feria de las vanidades”.

Arriesgándose un poco más, Graham le preguntó a Grant si estaba entusiasmado por posibilidad de que algún actor ganara. Sin pensarlo mucho, él respondió: “Ninguno en particular”.

Hugh Grant durante su entrevista con Ashley Graham en la alfombra roja de los Oscar 2023. El video se hizo viral. (Crédito: ABC)

Las respuestas contundentes de Grant siguieron a pesar de que Graham cambió el tema hacia la moda al preguntarle qué llevaba puesto. Grant, conocido por su ironía, dijo: “Solo mi traje”.

En un intento por cambiar el rumbo de la situación, Graham preguntó por el cameo de Grant en “Glass Onion: A Knives Out Mystery”, pero no fue suficiente para salvar la dura conversación porque él replicó: “Bueno, apenas salgo. Aparezco unos tres segundos”.

“Bueno, sí, pero aún así apareciste y te divertiste, ¿verdad?”, imploró Graham. “Casi”, admitió Grant, antes de dar por concluida la entrevista.

Let Hugh Grant host the Oscars, I am deeply serious — Kyle Buchanan (@kylebuchanan) March 13, 2023

El intercambio generó opiniones dividas entre los usuarios de redes sociales. Mientras algunos en Twitter afirmaron que Grant simplemente fue auténtico al enfrentar preguntas comunes y corrientes, otros lo elogiaron por ser amable y persistente a pesar de su evidente deseo de no estar allí.

Una persona escribió: “Hugh Grant no fue grosero como tanta gente ha publicado, no creo que la entrevistadora o las personas que piensan que fue grosero conozcan a Hugh Grant. Haces una pregunta estúpida y recibes una respuesta estúpida”.

Otra comentó: “Hugh, si no quieres estar ahí vete a casa. Una de las peores entrevistas de los Oscar”.

Jimmy Kimmel bromeó sobre “la bofetada” y presentó al famoso “equipo de crisis” en su monólogo de los Oscar

En declaraciones a CNN durante la fiesta de Vanity Fair posterior al evento, Graham dijo: “Mi madre siempre me dijo que me defendiera con amabilidad”. Añadió que se sintió “muy apoyada” después de que su intercambio con Grant empezara a ser tendencia en Twitter.

El tono inexpresivo de Grant fue un poco mejor en el escenario, cuando comparó su cara con genitales masculinos al presentar el Oscar al diseño de producción junto a su compañera de reparto en “Four Weddings and a Funeral” Andie MacDowell.

Comenzó la broma haciendo hincapié en “la importancia vital de usar una buena crema hidratante”, señalando que MacDowell ha estado usando una “durante los últimos 29 años, yo nunca he usado una en mi vida”.

A continuación, Grant señaló a MacDowell, de 64 años, y dijo: “Ella sigue siendo impresionante”, antes de señalarse a sí mismo y añadir: “Básicamente, un escroto”. El público del Dolby Theatre de Los Ángeles, repleto de estrellas, estalló en carcajadas.

Dan Heching, de CNN, contribuyó a este artículo.

