(CNN) — Agnetha Fältskog, del legendario grupo pop sueco ABBA, relanzó su carrera en solitario con un nuevo sencillo.

“¿Entonces, a dónde vamos desde aquí? Estreno mundial de ‘Where Do We Go From Here?’ en @bbcradio2 con @zoetheball – Sintonízalo el jueves 31 de agosto a partir de las 8:30 a.m. (BST)”, escribió la cantante en una publicación en una página de Instagram recién creada.

Hablando con la presentadora de BBC Radio 2, Zoe Ball, antes de que se reprodujera la canción el jueves, Fältskog dijo que el sencillo se hizo con “un buen sentimiento”.

Benny Andersson (izquierda), Agnetha Fältskog (centro-izquierda), Anni-Frid Lyngstad (centro-derecha) y Bjorn Ulvaeus (derecha) de ABBA. Crédito: Dave J Hogan/Getty Images

La canción es una versión reinventada de su álbum “A” de 2013.

Hablando de cómo surgió la idea de lanzar el nuevo álbum “A+”, Fältskog dijo: “Surgió como una idea de repente”.

Fältskog, de 73 años, dijo que habló con el compositor y productor Jörgen Elofsson, quien también apareció en el programa BBC Radio 2, y agregó que querían que el álbum de 2013 sonara “totalmente nuevo”. El sencillo “‘Where Do We Go From Here?’ ” es una nueva incorporación al álbum.

“Me encanta la música. La música está en mi corazón y en mi cerebro todo el tiempo. Vivo y duermo con música”, dijo Fältskog.

Cuando se le preguntó cómo se sintió al escuchar el sencillo en la radio, Fältskog afirmó: “Se siente bien. Nunca te cansas de escucharte a ti mismo en la radio. Eso es realmente extraordinario. Siempre es un sentimiento tenso, podría decirse, sobre lo que la gente va a pensar sobre esto. Pero mientras tengas el corazón en ello y hayas hecho lo mejor que puedas, porque ya no soy tan joven y estoy muy agradecida de tener todavía mi voz y un buen compositor a mi lado (Elofsson)”.

Benny Andersson (izquierda), Anni-Frid Lyngstad (centro-izquierda), Agnetha Fältskog (centro-derecha) y Bjorn Ulvaeus (derecha) en 1974. Crédito: Olle Lindeborg/AFP/Getty Images

El año que viene se cumplirán 50 años desde que ABBA ganó el concurso de la canción Eurovisión, y la próxima edición se llevará a cabo en Suecia, el país natal de la banda.

Ball preguntó a Fältskog si el grupo planeaba hacer algo para conmemorar la ocasión, a lo que ella respondió: “Nunca se sabe nada sobre ABBA… No digo nada sobre eso”.

ABBA saltó a la fama con éxitos como “Mamma Mia”, “Dancing Queen” y “Take A Chance On Me”, pero el cuarteto (Fältskog, Anni-Frid “Frida” Lyngstad, Benny Andersson, Björn Ulvaeus) tomaron caminos separados en 1982.

Luego, en 2021, la banda se reunió para el álbum “ABBA: Voyage”, que contó con 10 pistas y obtuvo críticas mixtas.

