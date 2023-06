By

Sol Amaya

(CNN) — La luna de fresa iluminará el cielo nocturno este fin de semana. Puedes ver la salida de la luna llena justo después de la puesta del sol en dirección sureste. Alcanzará la iluminación máxima a las 11:42 p. m. ET este sábado y se verá llena durante tres días, según la NASA. Averigua tu hora pico local usando la calculadora de luna llena de The Old Farmer’s Almanac y verifica el pronóstico local.

El nombre de esta última luna llena de la primavera boreal, que a veces es la primera luna llena del verano boreal, no tiene nada que ver con la apariencia o el color de la luna. La luna de fresa obtuvo su nombre de las tribus nativas americanas “para marcar la maduración de las fresas ‘producidas en junio’ que están listas para ser recolectadas”, según The Old Farmer’s Almanac, que señala: “A medida que florecen las flores y maduran las primeras frutas, junio es un tiempo de gran abundancia para muchos”.

La luna llena de fresa se eleva detrás del Templo de Poseidón en el cabo Sounion, cerca de Atenas, Grecia, en junio de 2022. (Alkis Konstantinidis/Reuters)

Este año, según la NASA, algunos observadores de la luna recibirán un regalo adicional. Las personas en Argentina y las zonas de horario de verano del Atlántico “hacia el este en el resto de América del Norte, Europa, África, Asia y Australia hasta la línea de fecha internacional en el medio del Pacífico” verán a Antares, la estrella más luminosa en la constelación de Scorpius, unos pocos grados a la derecha de la luna.

Además, al anochecer de este sábado se exhibirán dos llamativos planetas.

“Podemos ver la puesta de Venus en el oeste”, dijo Mike Hankey, gerente de operaciones de la American Meteor Society, por correo electrónico. “Esto aparecerá como una ‘estrella muy brillante’ cerca del horizonte. Es el objeto más brillante del cielo junto al sol y la luna. Marte también será visible justo al lado de Venus y se podrá ver en la oscuridad y se verá como una tenue estrella rojiza en la parte superior izquierda de Venus”.

Junio, ​​luna llena y tradiciones

La gente de otras regiones también le ha dado a la luna de junio nombres que representan sus costumbres estacionales o culturales, como la luna de miel de los europeos, ya que junio “era tradicionalmente el mes del matrimonio, e incluso lleva el nombre de la diosa romana del matrimonio, Juno”, según el almanaque.

Para los creyentes del hinduismo, esta luna y los tres días en los que aparece llena marca el Vat Purnima, cuando las mujeres demuestran su amor por sus maridos “atando un hilo ceremonial alrededor de un árbol de higuera”, según la NASA.

La luna llena de fresa no es tu última oportunidad de ver un evento celestial genial este año. Aquí están las lunas llenas, los eclipses y las lluvias de meteoritos a tener en cuenta durante el resto de 2023.

Lunas llenas y superlunas

La mayoría de los años tienen 12 lunas llenas, pero 2023 tendrá 13, con dos, que son superlunas, en agosto. Las superlunas son más brillantes y están más cerca de la Tierra de lo normal y, por lo tanto, parecen más grandes en el cielo. Hay cuatro eventos de superluna en 2023, incluido uno el 3 de julio y el 29 de septiembre.

Aquí están las lunas llenas que quedan en 2023, según Farmer’s Almanac:

● 3 de julio: Buck moon

● 1 de agosto: luna de esturión

● 30 de agosto: luna azul

● 29 de septiembre: luna de cosecha

● 28 de octubre: luna del cazador

● 27 de noviembre: luna castor

● 26 de diciembre: luna fría

Eclipses lunares y solares

Un eclipse solar anular ocurrirá el 14 de octubre y será visible para personas en América del Norte, Central y del Sur. Esto es cuando la luna pasa entre el sol y la Tierra en o cerca de su punto más alejado de la Tierra, lo que hace que la luna parezca más pequeña que el sol y crea un anillo brillante alrededor de la luna.

Cuando veas eclipses solares, usa anteojos de eclipse para evitar que la luz del sol dañe los ojos.

El 28 de octubre, personas en Europa, Asia, Australia, África, partes de América del Norte y gran parte de América del Sur podrán ver un eclipse lunar parcial. En este tipo de evento, el sol, la Tierra y la luna no se alinean completamente, por lo que solo una parte de la luna pasa a la sombra.

Lluvias de meteoros

Hay nueve lluvias de meteoritos más que alcanzan su punto máximo este año, todas las cuales son más visibles desde la tarde hasta el amanecer en áreas sin contaminación lumínica. Ve estos eventos en sus fechas pico:

● Delta Acuáridas del Sur: 30 y 31 de julio

● Alfa capricornidos: 30 y 31 de julio

● Perseidas: 12 y 13 de agosto

● Oriónidas: 20 y 21 de octubre

● Táuridas del Sur: 4 y 5 de noviembre

● Táuridas del Norte: 11 y 12 de noviembre

● Leónidas: 17 y 18 de noviembre

● Gemínidas: 13 y 14 de diciembre

● Úrsidas: 21 y 22 de diciembre

