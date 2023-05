By

May 24th, 2023

Melissa Velásquez Loaiza

(CNN) — Un político ruso murió, hasta el momento, por causas desconocidas después de enfermarse en un avión este sábado, la última de una serie de muertes misteriosas entre las élites rusas.

El viceministro de Ciencia y Educación Superior de Rusia, Pyotr Kucherenko, de 46 años, murió este sábado cuando regresaba de un viaje a Cuba, informó el Ministerio.

“Kucherenko se sentía mal mientras viajaba en un avión con una delegación rusa que regresaba de un viaje de negocios a Cuba. El avión aterrizó en la ciudad de Mineralnye Vody, donde los médicos intentaron ayudar”, dijo el ministerio en un comunicado publicado en su sitio web, y agregó que el ministro no pudo ser salvado.

La familia de Kucherenko dijo que su muerte pudo deberse a una afección cardíaca, pero este miércoles se realizará un examen forense, según la emisora estatal Zvezda.

Hablando con periodistas este martes, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que no estaba al tanto de la causa de la muerte de Kucherenko.

El periodista Roman Super, que huyó de Rusia poco después de que invadiera Ucrania en febrero pasado, dijo en su canal de Telegram que había hablado con Kucherenko “apenas unos días” antes de huir. Dijo que Kucherenko temía por su seguridad y lo animó a abandonar Rusia.

“Sálvate a ti y a tu familia. Vete lo antes posible. No te puedes imaginar el grado de embrutecimiento de nuestro Estado. En un año no reconocerás a Rusia en absoluto. Al irte estás haciendo lo correcto”, habría dicho Kucherenko, según Super.

Rusia y China contraatacan a un G7 que los considera una amenaza

Pyotr Kucherenko, viceministro de Ciencia y Educación Superior de Rusia, murió cuando regresaba de Cuba. (Crédito: Ministerio de Ciencia y Educación Superior de Rusia)

Super dijo que le preguntó a Kucherenko si él también quería irse de Rusia, a lo que, dijo, el ministro respondió: “Ya no es posible hacerlo. Nos quitan los pasaportes. Y no existe tal mundo en el que ahora estén contentos con el viceministro ruso después de esta invasión fascista”.

El periodista agregó que Kucherenko le dijo que había estado tomando antidepresivos y tranquilizantes, y lo citó diciendo: “Me los bebo a puñados. Y no ayuda mucho. Casi no duermo. Me siento terrible. Todos somos tomados como rehenes. Nadie puede decir nada. De lo contrario, somos inmediatamente aplastados como insectos”.

Se ha informado que altos funcionarios rusos en el Kremlin y en las regiones tienen prohibido abandonar sus puestos. IStories, un medio de noticias de investigación en línea con sede fuera de Rusia y dirigido por el conocido periodista Roman Anin, informó la semana pasada que varios gobernadores, funcionarios de las fuerzas de seguridad y personas de la administración presidencial habían intentado renunciar pero no se les había permitido. Peskov desestimó el informe como un engaño.

ANÁLISIS | El enfrentamiento entre el líder del grupo Wagner y los generales de Putin escala a una espantosa campaña de relaciones públicas

Misteriosas muertes se acumulan

La muerte de Kucherenko no es la primera muerte rusa inexplicable que despierta interés.

Según los informes, al menos 13 empresarios rusos de alto perfil han muerto por suicidio o en accidentes inexplicables en el último año, con seis de ellos asociados con las dos compañías energéticas más grandes de Rusia.

Pavel Antov, un magnate ruso de las salchichas que fue electo como legislador, murió en India en diciembre después de caer desde el tercer piso de su hotel, según la Policía india.

La muerte de Antov se produjo después de que su amigo y compañero de viaje Vladimir Budanov muriera de un infarto en el cumpleaños número 65 de Antov, dos días antes, según la Policía. Budanov tenía 61 años y una afección cardíaca preexistente, dijo la Policía, y agregó que creían que la muerte de Antov fue un suicidio.

Alexander Buzakov, jefe de un importante astillero ruso que se especializa en la construcción de submarinos no nucleares, murió repentinamente en diciembre, sin que las autoridades dieran causa de muerte, informó la agencia de noticias Reuters.

Anatoly Gerashchenko, ex rector del Instituto de Aviación de Moscú, murió en un accidente no especificado en septiembre, según un comunicado del instituto.

El presidente de Lukoil, Ravil Maganov, murió a principios de septiembre después de caerse por la ventana de un hospital en Moscú, según TASS.

A mediados de septiembre, el empresario ruso Ivan Pechorin, quien fue el principal gerente de la Corporación para el Desarrollo del Lejano Oriente y el Ártico, fue encontrado muerto en Vladivostok, según los medios estatales rusos. Pechorin se ahogó el 10 de septiembre cerca del cabo Ignatyev en Vladivostok, informaron medios regionales.

Otro alto gerente de Lukoil, Alexander Subbotin, fue encontrado muerto cerca de Moscú en mayo después de haber visitado a un chamán, informó TASS.

Cómo obtener ayuda: en Estados Unidos, llame a la Línea Nacional de Prevención del Suicidio al 1-800-273-8255. La Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio y Befrienders Worldwide también puede proporcionar información de contacto para centros de crisis en todo el mundo. Para información sobre cómo buscar ayuda en países de América Latina y España, da clic aquí.

— Tim Lister, Jennifer Hause y Swati Gupta de CNN contribuyeron con el reportaje.

The-CNN-Wire

™ & © 2023 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.