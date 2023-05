Alexandra Ferguson

(CNN) — Una nueva docuserie de Amazon Prime promete una mirada en profundidad a los Duggar, anteriormente una popular familia de telerrealidad, con su programa “19 Kids and Counting”.

El avance de la docuserie “Shiny Happy People: Duggar Family Secrets” ya está disponible e incluye un adelanto de una entrevista con Jill Duggar, la segunda hija de la familia, y su marido, Derick Dillard.

“Hay una historia que se va a contar y prefiero ser yo quien la cuente”, dice Duggar en el tráiler.

Según Prime, se trata de “una docuserie limitada que expone la verdad bajo la sana superficie estadounidense de la megafamilia favorita de la telerrealidad, los Duggar, y la organización radical que hay detrás de ellos: The Institute in Basic Life Principles”.

Josh Duggar, estrella de reality shows, es declarado culpable de posesión de pornografía infantil

“A medida que se desvelan los detalles de la familia y sus escándalos, nos damos cuenta de que forman parte de una amenaza insidiosa y mucho mayor que ya está en marcha, con la propia democracia en peligro”, según la descripción.

Los Duggar protagonizaron anteriormente la popular serie de TLC sobre su megafamilia. (TLC es propiedad de Warner Bros. Discovery, la empresa matriz de CNN).

El programa fue cancelado en 2015 cuando surgieron acusaciones de que el hijo mayor, Josh Duggar, había abusado de miembros de la familia cuando era adolescente.

Aunque nunca se presentaron cargos en relación con esas acusaciones, en 2021 Duggar fue declarado culpable de recepción de pornografía infantil y posesión de pornografía infantil y posteriormente condenado a más de 12 años de prisión.

Su familia también protagonizó, sin él, la serie “Counting On”, que fue cancelada en 2021.

Casos criminales que reabrieron (o tuvieron desarrollos) tras la emisión de documentales

La familia era conocida por adherirse a enseñanzas estrictas, como el no uso de anticonceptivos, el noviazgo supervisado por la familia antes del matrimonio y la vestimenta modesta para mujeres y niñas.

La hija Jinger Duggar Vuolo publicó recientemente sus memorias, “Becoming Free Indeed: My Story of Disentangling Faith from Fear”.

CNN se puso en contacto con The Institute in Basic Life Principles y la familia Duggar para obtener comentarios.

“Shiny Happy People: Duggar Family Secrets” se estrena el 2 de junio en Prime Video.

