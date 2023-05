Carolina Calero

(CNN) — La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró este jueves que el brote de viruela del mono, nombrada oficialmente como “mpox”, ya no es una emergencia sanitaria mundial.

En julio de 2022, la OMS declaró a la viruela del mono una emergencia de salud pública de importancia internacional. En sus palabras, se trataba de “un evento extraordinario” que constituye un “riesgo para la salud pública de otros Estados a través de la propagación internacional de la enfermedad” y que podía requerir “una respuesta internacional coordinada.”

Una emergencia de salud pública de importancia internacional (PHEIC, por sus siglas en inglés) crea un acuerdo entre los países para acatar las recomendaciones de la OMS y gestionar la emergencia. A su vez, cada país declara su propia emergencia de salud pública, que tiene peso jurídico. Los países las utilizan para reunir recursos y renunciar a normas con el fin de aliviar una crisis.

Tras una reunión esta semana, el Comité de Emergencia de la OMS para la viruela mono recomendó terminar la medida. Asimismo, el director General de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, se mostró de acuerdo con esta decisión.

“Ayer se reunió el comité de emergencia para la viruela del mono y recomendó que el brote multinacional de la enfermedad ya no representa una emergencia de salud pública de importancia internacional. He aceptado ese consejo y me complace declarar que la viruela del mono ya no es una emergencia sanitaria mundial”, dijo Tedros. “Sin embargo, al igual que con el covid-19, eso no significa que el trabajo haya terminado. La viruela del mono sigue planteando importantes retos de salud pública que necesitan una respuesta sólida, proactiva y sostenible.”

El director general instó a los países a mantener su capacidad de análisis y su capacidad para responder rápidamente a futuros brotes.

Desde enero de 2022 hasta abril de 2023, se han notificado ante la OMS más de 87.000 casos confirmados de viruela del mono, incluidos 140 muertes, procedentes de 111 países o territorios. En Estados Unidos se han notificado más de 30.000 casos. A nivel mundial, los casos han disminuido durante meses, especialmente a medida que ha aumentado la conciencia sobre la enfermedad y se ha generalizado la disponibilidad de una vacuna.

Tedros señaló que en los últimos tres meses se ha notificado un 90% menos de casos que en los 90 días anteriores.

La Dra. Nicola Low, copresidenta del comité de emergencia sobre la viruela del mono del Reglamento Sanitario Internacional, afirmó que, a pesar del descenso del número de casos, la transmisión sigue circulando.

“Por lo tanto, existe una incertidumbre comprensible sobre la probabilidad de un gran resurgimiento de la infección. También hay vacíos en los conocimientos, que reconocemos que incluyen los modos de transmisión en algunos países, la eficacia de las vacunas y la continua falta de contramedidas eficaces, en particular en los países africanos donde la transmisión y los casos de viruela del mono se producen con regularidad”, dijo.

Por ello, el comité suspender la emergencia de salud pública “tras intensas deliberaciones y debates”, pero determinó que la mejor forma de resolver los problemas era mediante un enfoque a largo plazo y no con medidas de emergencia.

La viruela del mono es un pariente menos grave del ya erradicado virus de la viruela. Es endémico en algunas zonas de África Occidental y Central y suele contraerse de un roedor o un pequeño mamífero.

En el reciente brote, los homosexuales y bisexuales han constituido la mayoría de los casos, aunque cualquier persona que tenga un contacto personal estrecho con alguien contagiado está en riesgo.

“Aunque el estigma ha sido una de las principales preocupaciones en la gestión de esta epidemia y sigue dificultando el acceso a la atención de la viruela símica, la temida reacción violenta contra las comunidades más afectadas no se ha materializado en gran medida. Por ello, estamos agradecidos”, dijo Tedros.

El virus puede propagarse a través del contacto con fluidos corporales, llagas o elementos como ropa y sabanas contaminados con el virus. También puede propagarse de persona a persona a través de gotitas respiratorias, normalmente en un entorno cercano.

Tedros afirmó que, aunque las emergencias sanitarias mundiales de viruela del mono y covid-19 ya han pasado, sigue existiendo la posibilidad de que resurjan.

“Ambos virus siguen circulando y ambos siguen matando”, afirmó.

