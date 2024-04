By

Rocío Muñoz-Ledo

(CNN) — La policía de Brasil detuvo a una mujer sospechosa de llevar a un banco a un hombre muerto, que según ella era su tío, para retirar un préstamo de cuatro cifras.

Las imágenes del encuentro de la mujer con el banco causaron un debate nacional en Brasil tras hacerse virales en las redes sociales. En ellas se ve a la mujer en la ventanilla de una sucursal del Banco Itaú de Río de Janeiro, sosteniendo la cabeza de un anciano en silla de ruedas e intentando que agarre un bolígrafo con la mano.

Según la policía, la mujer intentaba pedir un préstamo equivalente a US$ 3.000, que ya había sido aprobado por el banco pero que aún necesitaba la firma del anciano.

Sin embargo, el anciano del video, grabado por un empleado del banco, no reacciona. Su brazo está inerte y su cabeza sigue cayendo hacia atrás mientras ella le habla.

“Tío, ¿me estás escuchando?”, le pregunta. “Tienes que firmar. Si no firmas, no hay manera. Yo no puedo firmar por ti, tienes que hacerlo tú. Lo que puedo hacer, lo hago”.

“Fírmalo para que no me des más dolores de cabeza, teniendo que ir al registro civil. No puedo más”, continúa la mujer.

En ese momento, uno de los empleados del banco dice: “Creo que no se encuentra bien”, y un segundo empleado le da la razón.

Las imágenes del incidente han provocado un debate nacional en Brasil. Esta imagen fue difuminada por CNN. (Proporcionada a la policía por Itau)

El jefe de la Policía Civil de Río de Janeiro, Fabio Luis Souza, dijo que los empleados del banco decidieron entonces llamar a una ambulancia. Cuando llegaron los paramédicos, concluyeron que el hombre llevaba muerto un par de horas y que debió haber fallecido cuando llegó al banco.

La policía dice que todavía trata de establecer la relación entre la mujer y el hombre muerto.

CNN Brasil, afiliada de CNN, reportó que el abogado de la familia rebatió la versión ofrecida por la policía, y afirmó que “los hechos no ocurrieron como se ha dicho; que el hombre llegó vivo al banco; y que la mujer está completamente conmocionada y medicada”.

Las autoridades afirman que investigan el caso, pero no han presentado cargos.

