May 28th, 2023

Rocío Muñoz-Ledo

(CNN) — Florida cuenta con cientos de kilómetros de playas, temperaturas cálidas todo el año y alberga a Walt Disney World, el parque temático más famoso del mundo.

El turismo es uno de los principales motores de la economía del estado, con unos ingresos estimados de US$ 101.600 millones, según Visit Florida, y más de un millón de puestos de trabajo. Pero las batallas políticas de los últimos meses podrían ensombrecer el atractivo turístico del Estado del Sol.

Una reciente advertencia de viaje de la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color (NAACP, por sus siglas en inglés), en la que advierte que “Florida es abiertamente hostil hacia los afroamericanos”, es una de las varias advertencias emitidas por grupos minoritarios. Equality Florida, la Campaña de Derechos Humanos y la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC, por sus siglas en inglés) también advierten sobre los viajes, al citar una serie de leyes que demuestran cómo el estado es “hostil” a las comunidades que representan.

Las leyes más controversiales del gobernador Ron DeSantis en Florida

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, que anunció oficialmente su campaña presidencial para 2024 este miércoles, ha implementado una agenda conservadora durante su mandato, que incluye prohibiciones a la enseñanza sobre la teoría crítica de la raza, la orientación sexual y la identidad de género en las escuelas y la flexibilización de las restricciones a las armas de portación oculta.

Aunque es demasiado pronto para saber si el tenso clima político tendrá un impacto sustancial en la industria turística del estado, algunos viajeros tienen en cuenta las advertencias y las políticas en sus decisiones. Algunos expertos del sector afirman que las advertencias podrían ser contraproducentes y perjudicar a los grupos minoritarios que viven del turismo.

El boicot a los viajes suele afectar a las personas equivocadas”

Matt Berna, presidente y director general de Intrepid Travel para las Américas, dijo que su empresa “condena inequívocamente las recientes políticas del gobernador Ron DeSantis”, pero que Intrepid no cree en el boicot a los viajes.

“Si bien la intención detrás de un boicot en Florida es hacer lo correcto, la realidad es que los boicots de viajes a menudo afectan a las personas equivocadas. Los boicots a los viajes suelen aislar aún más a las personas vulnerables, incluidos muchos de los negocios de propiedad de personas BIPOC con los que colaboramos estrechamente, que dependen de esos dólares de los turistas y que no son en absoluto hostiles en su enfoque hacia otros viajeros BIPOC.”

Las organizaciones Future of Black Tourism, Blacks in Travel & Tourism y Black Travel Alliance también criticaron las advertencias de viaje, al afirmar que perjudicarían a las empresas negras.

“Las advertencias de viaje de la NAACP contradicen los esfuerzos de las organizaciones e iniciativas del sector, como Future of Black Tourism, Blacks in Travel & Tourism, Black Travel Alliance y otras, que trabajan intencionadamente para nivelar el terreno de juego para las pequeñas empresas negras en Florida y en todo el país”, dijeron en una declaración conjunta este lunes.

“Los esfuerzos de estas organizaciones han llevado a más viajeros negros y a otros a buscar y hacer negocios con empresas negras en la industria para ayudar a mantener y ampliar este segmento subrepresentado de los viajes y el turismo”, añade el comunicado.

Kelley Robinson, presidente de Human Rights Campaign, que aboga por la igualdad LGBTQ+, criticó a DeSantis y “su frenético llamamiento a los extremistas”. Robinson dijo que la organización vio la emisión de un aviso como un deber “para proporcionar orientación a nuestra comunidad”.

Walt Disney World y el gobernador de Florida, Ron DeSantis, entraron en conflicto. (Crédito: John Raoux/AP)

DeSantis calificó los avisos como “maniobra política” el miércoles durante el anuncio de su candidatura en Twitter Spaces.

Dijo que Florida acaba de tener su trimestre más alto para el turismo en su historia, “y nuestro punto de vista es que queremos que todos tengan éxito, independientemente de su color de piel”.

Dana Young –presidenta y CEO de Visit Florida, la corporación oficial de marketing turístico del estado– se hizo eco de calificar los avisos como un “truco político” que afectaría a los profesionales de la hostelería que trabajan duro en Florida.

“Es decepcionante que organizaciones partidistas intenten utilizar los viajes como arma para fines políticos. Las advertencias de viaje emitidas con tergiversaciones flagrantes de los hechos son un flaco favor al público viajero y una falta de respeto a los visitantes y residentes increíblemente diversos que se enorgullecen de llamar hogar a Florida”, dijo Young en el comunicado y, agregó que, “Florida tuvo la mayor cuota de mercado de cualquier estado del país entre los turistas afroamericanos, con un 21,4%” el año pasado.

He dejado conscientemente de viajar a Florida

Hay algunos posibles visitantes que se niegan a viajar a Florida mientras DeSantis y su política sigan como están.

David Wagner, de Pensilvania, es uno de ellos.

“Cada semana, hay una nueva legislación más impactante que la anterior, y estoy realmente preocupado por los cambios legislativos impulsados por la oficina del gobernador de Florida. Estos cambios parecen motivados políticamente y no parecen alinearse con los deseos de la mayoría de los residentes, y tengo un gran problema con esta tendencia en general en nuestra política”, dice Wagner.

“Es alarmante ver cómo cada vez más cargos representativos se convierten en campos de batalla partidistas en lugar de servir a las necesidades de la gente. Aunque adoro Miami y suelo visitar Florida tres o cuatro veces al año, he dejado conscientemente de viajar a Florida para expresar mi oposición”.

Si bien las advertencias de viaje pueden ser noticia, aún no hay indicios de que se traduzcan en un menor tráfico turístico sobre el terreno.

En 2022, Florida recibió 137,6 millones de visitantes, el mayor número en la historia del estado, según estimaciones de Visit Florida. La semana pasada, la oficina del gobernador anunció que el estado atrajo la cifra récord de 37,9 millones de visitantes entre enero y marzo de 2023.

Scott Keyes, fundador de Going.com –un sitio de seguimiento de tarifas aéreas–, dice que no ha observado hasta ahora ningún impacto en la demanda de vuelos a Miami u Orlando, ambos entre los 10 principales destinos turísticos de EE.UU.

Ocean Drive, en Miami Beach, es un imán para los turistas. (Crédito: Jeffrey Greenberg/Universal Images Group/Getty Images)

“Florida experimenta una demanda insaciable de viajes, sobre todo en los últimos años, y no parece que eso vaya a cambiar”, afirma.

Además, grandes destinos como Tampa y el condado de Orange, donde se encuentra Orlando, se apresuran a mitigar las consecuencias al hacer saber que todos los turistas serán bienvenidos.

Al día siguiente de que la NAACP emitiera su aviso, la alcaldesa de Tampa, Jane Castor, tuiteó: “Como alcaldesa de Tampa, puedo asegurar a todos y cada uno de los que estén pensando en visitar o trasladarse a Tampa que serán recibidos con los brazos abiertos. La diversidad y la inclusión son fundamentales para que Tampa sea una de las ciudades más grandes y acogedoras de Estados Unidos. Eso nunca cambiará, pase lo que pase en Tallahassee”.

Del mismo modo, la oficina del alcalde del condado de Orange, Jerry Demings, emitió un comunicado en el que afirmaba: “El odio nunca es bienvenido aquí. Esperamos trabajar con la NAACP para asegurarles a ellos y a otros que el Condado de Orange es una comunidad solidaria, compasiva y acogedora”.

Grupo de defensa de latinos emite advertencia de viaje a Florida por nueva ley de inmigración

La política no ayuda

Las advertencias de viaje hacen que algunas comunidades minoritarias estén más decididas a viajar a Florida.

Michael Galbe, residente en Nueva York, que reservó su viaje antes de que se publicaran las advertencias, declaró que nunca se planteó cambiar sus planes.

“Siento especialmente que quiero estar MÁS abierto y orgulloso en Miami para dar visibilidad al dólar del turismo gay”, dijo Galbe.

Pero los golpes a las credenciales turísticas del estado pueden acabar siendo más un goteo que un flujo, y pueden caer a ambos lados de la división política.

Pete Werner, propietario de Dreams Unlimited Travel, una empresa de viajes centrada en Disney con sede en Orlando, afirma que su negocio no ha visto muchas cancelaciones, pero “las pocas que ha habido han sido de gente a la que no le gusta la política de Disney, o de viajeros LGBTQ+ que no quieren gastar su dinero en Florida”.

Disney ha estado en una larga disputa con el gobernador de Florida desde que la compañía se opuso a la legislación que DeSantis firmó la primavera pasada apodada por los críticos como el proyecto de ley “Don’t Say Gay”. Restringía la enseñanza de la orientación sexual y la identidad de género en las escuelas.

Estudiantes celebran una manifestación frente a una reunión de la Junta Escolar del Condado de Orange el 24 de mayo de 2022, en Orlando, Florida. (Crédito: Ramirez Buxeda/Orlando Sentinel/TNS/Getty Images)

Werner considera las advertencias de viaje una hipérbole política por ambas partes, pero dice que “la política no ayuda”.

Werner atribuye la mayor parte del descenso de las reservas en Disney World a la subida de precios de la compañía, más que a la política, porque sus reservas en cruceros Disney se duplicaron desde el año pasado.

Donde Werner sí ve motivos de preocupación es entre los visitantes internacionales, que, según él, se ven perjudicados por el aumento de los precios y la fortaleza del dólar, y que le han expresado su preocupación por la violencia armada y las laxas leyes sobre armas de Florida.

Sin embargo, como residente de Florida, Werner afirma que nada ha cambiado. “Soy gay, vivo en Orlando desde 1998, y aunque no siento que mi gobierno sea muy acogedor o me acepte, mi vida sobre el terreno no ha cambiado”.

“Preocupa lo que pueda ocurrir a continuación”

Otros floridanos coinciden en que aún no notan grandes cambios en el turismo, pero algunos están preocupados por el rumbo que pueda tomar el estado.

Kristen Panebianco, una mujer de 31 años que vive en Miami, dice que considera que las advertencias de viaje “no tienen tanto que ver con que los grupos minoritarios corran más peligro en Florida, sino con que las organizaciones se posicionan en contra de un punto de vista extremista que parece estar afianzándose en el estado”.

Explica cómo las medidas enérgicas de DeSantis contra cosas como los espectáculos de travestis –a través de su firma del SB 143– desvían la atención de los verdaderos problemas en juego en el estado, como la legislación sobre armas. “Los hombres disfrazados de mujer en la calle no son peligrosos para los niños y las familias, pero las armas sí lo son”.

“Lo que hace que Miami sea especialmente especial es lo diversa y ecléctica que es. A la gente le preocupa que haya una pequeña minoría de personas que toman decisiones que no son necesariamente representativas del estado, al tratar de blanquearlo, y hay preocupación por lo que sucederá después, especialmente en lo que se refiere a las escuelas y la legislación”, agrega Panebianco.

La bloguera de viajes afroamericana Jameela Malcolm, que vive en Fort Lauderdale y escribe en su blog sobre lugares que ver en todo el estado, afirma que hasta ahora no ha visto ninguna repercusión en su negocio.

Aunque está preocupada por la forma en que estos avisos podrían afectar a su comunidad, está decidida a que no afecte a su capacidad para viajar.

Malcolm dice que quiere animar a otros a seguir su ejemplo y venir a “explorar las diversas comunidades y culturas que hacen de Florida un lugar hermoso”.

